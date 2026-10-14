క్రెడిట్ కార్డు లేకున్నా సిబిల్ స్కోరు పెంచుకోవచ్చు - ఈ సింపుల్ టిప్స్ మీ కోసం!
క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకునే మార్గాలు - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:00 PM IST
Credit Score : సిబిల్ స్కోరును పెరగాలంటే క్రెడిట్ కార్డు వాడాలని స్నేహితులు చెప్తుంటారు. అందులో కొంత నిజం ఉన్నా 'తప్పనిసరి మాత్రం కాదు' అని నిపుణులు చెప్తున్నారు. క్రెడిట్ కార్డు ఒక్కటే మార్గం కాదని, కార్డు లేకపోయినా లేదా, తీసుకోవడానికి ఇష్టం లేకున్నా క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకోవడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి.
చిన్న రుణం
మీరు గతంలో తీసుకున్న రుణ చెల్లింపులతో పాటు క్రెడిట్ విచారణలు/చరిత్ర, ఖాతా స్థితి ఆధారంగా సిబిల్ స్కోరు లెక్కిస్తారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే పర్సనల్ లోన్లు, వినియోగ వస్తువులు, ద్విచక్ర వాహన లోన్లు, చిన్న మొత్తంతో కూడిన రుణాలు లేదా క్రెడిట్ బ్యూరోలకు సమర్పించే ఏ రకమైన రుణంతోనైనా స్కోర్ను పెంచుకోవచ్చు. మీరు తీసుకున్న రుణం చిన్నదా? లేక పెద్దదా? అని కాకుండా తిరిగి సకాలంలో చెల్లించడమే మీ CIBIL స్కోర్ను పెంచుకోవడానికి మేలైన మార్గం. స్కోరు లెక్కింపులో చెల్లింపుల చరిత్ర అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం కాగా, రుణ సంస్థలు రుణాలు ఇచ్చేటప్పుడు క్రెడిట్ స్కోరుపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. అంతే తప్ప అప్పటికి మీకు క్రెడిట్ కార్డు ఉందా లేదా అని అడగవు.
పేమెట్ హిస్టరీ బాగుండాలి
చిన్న మొత్తంలో వ్యక్తిగత రుణం తీసుకుని సమయానికి చెల్లింపులు చేయడం క్రెడిట్ కార్డులు లేకుండా సిబిల్ పెంచుకోవడానికి సులభమైన మార్గం. మీ పేమెంట్ హిస్టరీ బాగుండడంతో పాటు అది మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను కూడా చాటుతుంది. కాలక్రమేణా, ఈ సానుకూల ప్రవర్తన మీ ప్రొఫైల్లో ప్రతిబింబించి అది క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రుణం తీసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉంటూ, మీరు సౌకర్యవంతంగా చెల్లించగలిగే రుణ మొత్తాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి. చెల్లింపులు ఆలస్యమైనా, నిలిచిపోయినా మీ క్రెడిట్ రేటింగ్ బాగా తగ్గిపోతుంది. ఎపుడైనా మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తుంటే, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. దీంతో వాయిదాలతో కూడిన ఈ రుణాలు తిరిగి చెల్లించడం సులభంగా ఉంటుంది. పైగా, సకాలంలో చెల్లించడం వల్ల స్కోరు పెరుగుతుంది.
అధీకృత వినియోగదారుడు
నమ్మకమైన కుటుంబ సభ్యుడిని లేదా స్నేహితుడిని వారి క్రెడిట్ ఖాతాలో మిమ్మల్ని అధీకృత వినియోగదారుగా చేర్చమని కోరండి. దీంతో వారి చెల్లింపుల చరిత్ర ద్వారా మీకూ ప్రయోజనం ఉంటుంది. రుణాన్ని మీరే స్వయంగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీరు ఎవరితో కలిసారో వారి సానుకూల ట్రాక్ రికార్డ్ నుంచి మీరు కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు. అయితే, దీనికి నమ్మకం తప్పనిసరి పైగా ప్రధాన ఖాతాదారుడు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ వారు చెల్లింపులు చేయడంలో ఆలస్యమైనా లేక విఫలమైనా అది మీపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుంది.
పీర్-టు-పీర్ రుణాలు
క్రెడిట్ కార్డులు లేకుండా క్రెడిట్ ఎలా పెంచుకోవడానికి పీర్-టు-పీర్ (P2P) రుణ వేదికలు మరో వేదిక. మీరు రుణ సంస్థల నుంచి చిన్న మొత్తాల్లో వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకుని సంప్రదాయ రుణాల మాదిరిగానే క్రమం తప్పకుండా వాయిదాలు చెల్లించాలి. దీంతో మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ సానుకూలంగా పెరుగుతుంది.
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