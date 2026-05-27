"మట్టి సారవంతంగా" లేక మొక్కలు పెరగడం లేదా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సరి!
- మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే మట్టి సారవంతంగా ఉండాల్సిందే - దీనికోసం నేచురల్ పద్ధతులు ఫాలో కావాలంటున్న నిపుణులు
Published : May 27, 2026 at 4:53 PM IST
Tips to Improve Soil Fertility: ఇంట్లో మొక్కలు పెంచుకుంటే అందంగా ఉండటమే కాదు ఆహ్లాదకరంగానూ ఉంటుంది. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది రకరకాల పూలు, కూరగాయల మొక్కలను పెంచుతున్నారు. అయితే, ఇంట్లో పెంచుకునే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా, పచ్చగా ఉండాలంటే మట్టి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కుండీలోని మట్టి సారవంతంగా ఉంటే మొక్క ఎదుగుదల అంత బాగుంటుంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది బయట దొరికే రసాయనిక ఎరువులను వినియోగిస్తుంటారు. అయితే, వీటి బదులు మన వంటింట్లో లభించే వస్తువులతోనే మట్టిని ఎంతో సారవంతంగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
టీ పొడి: చాలా మందికి ఉదయం, సాయంత్రం టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మంచి రుచితో టీ పెట్టుకున్నాక టీ పొడిని బయట పారేస్తుంటారు. అయితే ఇలా పారేసే టీ పొడి మొక్కలకు అద్భుతమైన నత్రజని వనరు అని నిపుణులు అంటున్నారు. వాడిన టీ పొడిని శుభ్రంగా కడిగి ఎండలో ఆరబెట్టాలని.. ఇది పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత మట్టిలో కలపాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మట్టిని గుల్లగా ఉంచి, మొక్క వేర్లు బాగా కుదురుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
గుడ్డు పెంకులు: మనుషుల ఎముకలు స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి కాల్షియం ఎంత అవసరమో.. మొక్కల ఎదుగుదలకు ఇది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. టమాటా, పచ్చిమిర్చి వంటి మొక్కలకు ఇది మరింత అవసరంమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మొక్కలను కాల్షియం అందించేందుకు కోడిగుడ్డు పెంకులను ఎండబెట్టి, మిక్సీలో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి.. ఈ పొడిని నెలకు ఒకసారి కుండీ మట్టిలో చల్లితే మొక్క కాండం బలంగా మారుతుందని అంటున్నారు.
బియ్యం నీళ్లు: చాలా మంది బియ్యం కడిగిన నీళ్లను వృథాగా సింక్లో పారబోస్తుంటారు. లేదంటే అప్పుడప్పుడు ముఖం కడుగుతుంటారు. అయితే, బియ్యం కడిగిన నీటిలో మొక్కలకు కావలసిన ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజూ బియ్యం, పప్పులు కడిగిన నీటిని ఒక గిన్నెలో పోసి, సాయంత్రం వేళ మొక్కలకు పోస్తే మంచిదంటున్నారు. ఈ నీరు మట్టిలోని సూక్ష్మజీవులను వృద్ధి చేసి సారవంతంగా చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
అరటి తొక్కలు: పొటాషియం లోపిస్తే మొక్కలు పూలు పూయవంటున్నారు నిపుణులు. అయితే అరటి తొక్కల్లో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుందని.. వాటిని మొక్కలకు వేస్తే మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అరటి తొక్కలను చిన్న ముక్కలుగా కోసి నేరుగా మట్టిలో పాతిపెట్టవచ్చంటున్నారు. లేదంటే తొక్కలను 3 రోజులు నీటిలో నానబెట్టి, ఆ నీటిని మొక్కలకు పోసినా ప్రయోజనం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
కూరగాయల పొట్టు: కొన్ని రకాల కూరగాయలు, పండ్లపై పొట్టు తీసి వాటిని చెత్తబుట్టలో పడేస్తుంటారు చాలా మంది. అయితే ఈ తొక్కలను పడేయకుండా ఎరువుగా మార్చవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఒక పాత కుండీలో కొంచెం మట్టి, దానిపై కూరగాయల తొక్కలు, మళ్లీ మట్టి, తొక్కలు ఇలా పొరలు పొరలుగా వేసి నెలకు ఒకసారి కలిపితే అద్భుతమైన ఎరువు తయారవుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీనిని మొక్కలను వేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు.
నీరు నిల్వ ఉండకూడదు: మట్టిలో నాచు పట్టకుండా ఉండాలంటే రోజుకు కనీసం 3-4 గంటల ఎండ తగిలేలా చూడాలంటున్నారు. అదే విధంగా కుండీ అడుగున రంధ్రం సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకుంటే రంధ్రం బూడిపోయి నీరు నిల్వ ఉంటే వేర్లు కుళ్లిపోయి మట్టి పాడవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
