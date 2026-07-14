మీ ఇంట్లో "గులాబీ మొక్క" ఉందా? - ఈ సహజ ఎరువులతో గుబురుగా పెరుగుతుందట!
-బాల్కనీ, కుండీల్లో గులాబీలు పెంచేవారికి అద్భుతమైన సలహాలు - పాటిస్తే ఏపుగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు సూచన!
Tips to Grow Rose Plant Naturally (Getty Images)
Published : July 14, 2026 at 5:22 PM IST
Tips to Grow Rose Plant Naturally: మెజార్టీ పీపుల్కు ఇష్టమైన మొక్క అంటే గులాబీ. నిండుగా విరబూసిన గులాబీ చెట్టును చూస్తే మనసుకు కలిగే ఫీలింగ్ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది. అందుకే రంగురంగుల గులాబీ పూల మొక్కలను పెంచుకుంటుంటారు చాలా మంది. పెంచడం వరకే కాదు ఏపుగా పెరగాలని రసాయనాలు కలిగిన ఎరువులను వేస్తుంటారు. కానీ ఇంట్లో వేస్ట్గా పడేసే కొన్ని పదార్థాలు మొక్కకు ఎరువుగా పనికొస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మొక్క ఎదుగుదలకు కావాల్సిన సకల పోషకాలు వాటిల్లో లభిస్తాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- చాలా మంది గులాబీ మొక్కను నేరుగా నాటుతుంటారు. అయితే ఈసారి మొక్కను నాటేటప్పుడు ఆవు పేడ యూజ్ చేయమంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆవుపేడలో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం వంటి అత్యవసర పోషకాలుంటాయని, ఇవి మట్టి నాణ్యతను పెంచడంలో దోహదం చేస్తాయని, మొక్కకు పోసిన నీటిని పీల్చుకొని ఎక్కువ సమయం తేమగా ఉండేలా చేస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గులాబీ మొక్క నాటేటప్పుడు ఉపయోగించే మట్టిలో కాస్త పేడ కలపడం లేదంటే మొక్క మొదట్లో ఆవు పేడ ఉంచడం వంటివి చేస్తే ఫలితం ఉంటుంటున్నారు. ఆవు పేడ దొరకని వారు పొడి రూపంలో లభించే పేడను ఉపయోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- చాలా మంది ఇళ్లల్లో విరివిగా లభించే పండ్లలో అరటి ఒకటి. ఎందుకంటే సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఇవి లభిస్తాయి కాబట్టి. అందుకే పిల్లలైతే కనీసం ఒక అరటిపండును డైలీ తింటుంటారు. ఇక పండును తిన్నాక తొక్కను పడేయడం కామన్. అయితే ఇకపై అరటి తొక్కలను పడేయకుండా గులాబీ మొక్కకు ఎరువుగా వేయమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ తొక్కల్లో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుందని, ఇది గులాబీ మొక్క ఎదుగుదలకు కావాల్సిన పోషణను అందిస్తుందని, ఫలితంగా పూల ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అరటి తొక్కల్ని నేరుగా కాకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి గులాబీ మొక్క మొదట్లో వేస్తే అవి భూమిలో కలిసిపోయి మొక్కకు కావాల్సిన పోషణను అందిస్తాయంటున్నారు.
- మార్కెట్లో లభించే బోన్ మీల్ పౌడర్ని గులాబీ మొక్కకు ఎరువుగా వేయచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఎక్కువగా ఉండే ఫాస్ఫరస్ మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి, పూల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- టీ లేదా కాఫీ తాగనిదే చాలా మంది రోజు మొదలుకాదు. అందుకే అప్పటికప్పుడు టీ పెట్టుకుని తాగేస్తుంటారు. అయితే వీటిని తాగినాక కాఫీ, టీ పొడి పిప్పిని చెత్తబుట్టలో పడేస్తుంటారు. కానీ వాటిని చెత్తలో కాకుండా మొక్క మొదట్లో వేస్తే సహజ ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇందులో ఉండే నైట్రోజన్, ట్యానిన్లు గులాబీ పువ్వులు ఎక్కువగా వచ్చేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
- గుడ్డు పోషకాహారం. ఈ క్రమంలోనే రోజుకో గుడ్డు తినే వారు ఉన్నారు. అయితే వృథా అంటూ గుడ్డు పెంకుల్ని పడేస్తుంటారు. కానీ వీటితో బహుళ ప్రయోజనాలున్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఈ పెంకులు మొక్కను చీడపీడల నుంచి రక్షిస్తాయని, తద్వారా ఆరోగ్యంగా ఎదిగేలా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అయితే వీటిని నేరుగా కాకుండా పొడిలా చేసి మొక్క మొదట్లో వేస్తే అది ఆ మట్టిలో ఈజీగా కలిసిపోయి పోషణను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు కాయగూరల వ్యర్థాలతో ఇంట్లో తయారుచేసే కంపోస్ట్ ఎరువును కూడా గులాబీ మొక్కలకు వాడచ్చని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.