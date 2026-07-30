వర్షాకాలంలో తడి దుస్తులతో ఇబ్బందులే! - ఈ టిప్స్తో తేమ లేకుండా చేసుకోవచ్చట!
- దుస్తులు సరిగా ఆరకపోతే దుర్వాసనతోపాటు అలర్జీలు కూడా - త్వరగా పొడిగా మారడానికి టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : July 30, 2026 at 2:59 PM IST
Tips to Dry Clothes in Monsoon : వర్షాకాలంలో దుస్తులు ఓ పట్టాన ఆరవు. కారణం గాలిలో తేమ శాతం అధికంగా ఉండటమే. చుక్క నీరు లేకుండా బాగా పిండి ఆరేసినా కూడా త్వరగా ఆరవు. ఇలా సరిగా ఆరని దుస్తులపై బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పేరుకుపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి వాటిని ధరిస్తే దుర్వాసనతోపాటు అలర్జీలు, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు సోకి, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ఆరిన తర్వాత, ఇస్త్రీ చేసిన దుస్తులనే ధరించాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని సలహాలు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
దుస్తుల నుంచి దుర్వాసన ఎప్పుడొస్తుంది? :
- రోజువారీ అవసరాల కోసం ధరించిన బట్టలు లేదా వర్షంలో తడిచిన దుస్తులను ఉతకకుండా ఒకేచోట రోజుల తరబడి ఉంచుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.
- చాలా మంది దుస్తులను ఉతికిన తర్వాత ఆరేయడం మర్చిపోతుంటారు. అయితే ఇలాంటి బట్టలను ఎక్కువ సేపు బకెట్, వాషింగ్ మెషీన్లో వదిలేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా పెరగడంతోపాటు దుర్వాసన కూడా వస్తుందని చెబుతున్నారు.
- కొద్దిమంది ఇళ్లలో దుస్తులు ఆరబెట్టే ప్రాంతం ఇరుకుగా ఉండటం, వర్షం వల్ల బయట ఆరేయలేక అక్కడక్కడే సర్దుతుంటారు. ఇలా గాలి తగలని ప్రాంతంలో దుస్తులను ఆరబెట్టడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య వస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- చాలా మంది బట్టలను ఆరేసిన తర్వాత తడి లేదు అనుకోగానే తీసేసి మడతపెడుతుంటారు. కానీ అందులో తేమ అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే పూర్తిగా ఆరకముందే మడతపెట్టడం, బీరువాలో ఉంచడం వల్ల బట్టలు దుర్వాసన వస్తాయంటున్నారు.
"వర్షాకాలం గాలిలో తేమ 80 నుంచి 90 శాతం వరకు పెరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితి బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వృద్ధికి అనువైంది. చర్మంపై ఇన్ఫెక్షన్లు ఇతర సీజన్లతో పోలిస్తే 30 నుంచి 40 శాతం ఎక్కువ. శరీరంపై దురదలు, ఎర్రదనం కనిపిస్తే వెంటనే చర్మవ్యాధి నిపుణులను సంప్రదించాలి. నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ చర్మమంతా వ్యాపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులకూ విస్తరించే ప్రమాదముంది" - డాక్టర్ స్నేహ పాలకుర్తి, చర్మ వ్యాధి నిపుణులు, గుంటూరు
ఇలా చేస్తే మేలు :
- దుస్తులు ఆరినా దుర్వాసన వస్తుంటే వాటిని మరోసారి ఉతకాలని చెబుతున్నారు. అయితే అలా వాష్ చేసే సమయంలో అరగంట పాటు బేకింగ్ సోడాలో నానబెట్టి, ఆ తర్వాత శుభ్రం చేస్తే బ్యాడ్ స్మెల్ ఉండదని చెబుతున్నారు.
- దుస్తులను ఉతికిన తర్వాత చివర్లో అర కప్పు తెల్లని వెనిగర్ వేస్తే డిటర్జెంట్ అవశేషాలు తొలగిపోయి, దుర్వాసన తగ్గుతుందంటున్నారు.
- వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు దుస్తులు ఆరబెట్టాల్సి వస్తే గాలి తగిలేచోట వేయాలంటున్నారు. బయట ప్రదేశంలో కాస్త ఆరినాక అంటే తడి మొత్తం పోయి కాస్త పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెడితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- దుస్తులు ఆరబెట్టినా తేమ ఉన్నట్లనిపిస్తే ఇస్త్రీ చేయాలంటున్నారు. లేదంటే మిగిలిన వాటికి చేరుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఆరిన దుస్తులను మడతపెట్టి సెల్ఫ్లో పెట్టిన తర్వాత ఒక వస్త్రంలో కర్పూరం చుట్టి వాటి మధ్యలో పెడితే దుర్వాసన సమస్య ఉండదంటున్నారు. కర్పూరం బదులు సిలికా జెల్ ప్యాకెట్లనూ వినియోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే తడిచిన రెయిన్ కోట్లు, గొడుగులను దుస్తుల మధ్య ఉంచొద్దని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
దుస్తుల ఎంపికా ముఖ్యమే: ఇతర కాలాల్లో ఎలా ఉన్నా వర్షాకాలంలో మాత్రం అందుకు సరిపోయే దుస్తులను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. జీన్స్, వెల్వెట్, సిల్క్, కాటన్ ఇతర ఫ్యాబ్రిక్ దుస్తులకు నీటిని పీల్చుకునే స్వభావం ఉంటుందని, దీంతో అవి తర్వగా ఆరవంటున్నారు. అందుకే వర్షాకాలంలో పాలిస్టర్, నైలాన్, రేయాన్, షిఫాన్ తదితర దుస్తులు ధరించడం మేలంటున్నారు. ఇవి నీటిని పీల్చుకోవని, వేసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటాయంటున్నారు.
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