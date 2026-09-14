నాసిరకం రంగులతో ఇంటికి, ఒంటికి నష్టమే! - ఎలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచిదో తెలుసా?
-ఇంటికి రంగులు వేస్తేనే మరింత అందం - అయితే అందం కన్నా మన్నిక విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు!
Published : September 14, 2026 at 11:41 AM IST
Tips to Choose Best Paints for Home: సొంతిల్లు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందుకే ఇంటిని నిర్మించుకునేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి నిర్మాణం విషయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇసుక, సిమెంట్, ఇటుక ఇలా ప్రతి వస్తువును జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటుంటారు. అయితే ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రే కాదు.. ఇంటికి వేసే రంగుల నాణ్యతపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మేలైన రంగులు ఉపయోగిస్తేనేన వర్షాలు, తడి, చెమ్మ, మంచు, దుమ్ము, ధూళి తదితర సమస్యల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందంటున్నారు. ఈ అంశంపై అవగాహన ఉంటే ఇంటిని దశాబ్దాల పాటు భద్రంగా ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పెయింటింగ్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సాధారణ రంగులతో వచ్చే సమస్యలు: ఇంటి యజమానులు ఎదుర్కొనే పెను సవాళ్లలో గోడల రంగులు పెచ్చులూడిపోవడం ప్రధానమైనదిగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. తేమ, చెమ్మ కారణంగా గోడలపై తొలుత మచ్చలాగా ఏర్పడి, క్రమంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రంగు పొర గుల్లబారి పోతుందని.. అనంతరం పొరలు పొరలుగా విడిపోతుందంటున్నారు. మరమ్మతు చేయించినా మళ్లీ ఆ ప్రాంతంలో రంగు పెచ్చులూడదన్న గ్యారెంటీ లేదంటున్నారు. ఇందుకు వర్షాలు పడినప్పుడు బాహ్య గోడల్లోకి నీరు ఇంకిపోవడం కారణంగా చెబుతున్నారు.
గోడల బాహ్య(ఎక్స్టీరియర్) భాగాలకు నాసిరకం రంగులు వేస్తే.. గోడల లోపలి భాగం కూడా క్రమంగా దెబ్బతిని రంగు పెచ్చులుగా ఊడిపోతుంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నీటిని పూర్తిస్థాయిలో గోడల అంతర్భాగాల్లోకి ఇంకకుండా చేసే గుణం సాధారణ రంగులకు ఉండదంటున్నారు. దీంతో క్రమక్రమంగా గోడల్లో చెమ్మ చేరుతుందని, అది గోడలను బలహీనపరచడమే కాకుండా వేసిన రంగులు కూడా తొందరగా వెలిసిపోతాయంటున్నారు. గోడల్లోకి నీరు ఇంకకుండా చేయగలిగితే అవి బలంగా ఉండటంతో పాటు, వాటికున్న రంగులు కూడా సంవత్సరాల పాటు కాంతులీనుతూ కనిపిస్తుంటాయని చెబుతున్నారు.
వాటర్ ప్రూఫ్ రంగులతో రక్షణ: ఇంటికోసం భారీగా డబ్బు వెచ్చించినప్పుడు.. దానికి వేయించే రంగుల విషయంలో ఏ మాత్రం రాజీపడకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే గోడల్లోకి నీరు ఇంకితే.. ఆ గోడ, పిల్లర్లు, ఇనుప చువ్వలు బలహీనపడతాయంటున్నారు. అందుకే ఆ ముప్పుల నుంచి బయటపడాలంటే వాటర్ ప్రూఫ్ రంగులను వాడడం అత్యుత్తమ మార్గంగా చెబుతున్నారు. ఖర్చు కొంచెం ఎక్కువే అయినా ఇళ్లు సంవత్సరాల పాటు నిలిచి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
ఏఏ రంగులు మంచివి:
యూవీ కిరణాల నుంచి రక్షణ కోసం: తీవ్రమైన ఎండల వల్ల కూడా భవనాలు దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సూర్యకాంతిలో ఉండే అతినీలలోహిత (యూవీ) కిరణాల ప్రభావంతో గోడలు దెబ్బతినకుండా రక్షణ కల్పించే రంగుల్ని కొన్ని సంస్థలు తయారుచేస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఆ రంగుల్లో టైటానియం ఆక్సైడ్ను కలుపుతారని.. దీనికి యూవీ నిరోధకశక్తి ఉంటుందంటున్నారు. ఫలితంగా గోడలపై యూవీ కిర ణాల ప్రభావం గణనీయంగా తగ్గుతుందని, వేసిన రంగులు చాలాకాలంపాటు వెలిసిపోకుండా కొత్తవిగానే కనిపిస్తాయంటున్నారు. అలాగే ఈ రంగులు వేడి తీవ్రతకు అడ్డుకట్ట వేసి ఇంటి లోపలి భాగాన్ని కూడా చల్లగా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
దుమ్ము, ధూళి రేణువులు అంటుకోకుండా: రంగులు వేసిన కొన్ని రోజులకే దుమ్ము, ధూళి రేణువుల కారణంగా భవనాలు అందవిహీనంగా మారుతుంటాయి. అందుకే పలు రంగుల తయారీ సంస్థలు వాటర్ ప్రూఫ్తో పాటు డస్ట్ ప్రూఫ్/యాంటీ డస్ట్ రంగులను తయారుచేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యేకమైన సిలికాన్ సంకలనాలు, పాలిమర్లను కలిపి వీటిని తయారుచేస్తారని.. ఈ రంగులు వాడిన భవనాల ఉపరితలాలు చాలా మృదువుగా, జారుడుగా ఉంటాయంటున్నారు. దీంతో అతి సూక్ష్మమైన ధూళి రేణువులు కూడా గోడలకు అతుక్కోలేవని.. గోడలు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా మెరుస్తూనే ఉంటాయంటున్నారు. అత్యంత తేలికైన ధూళిరేణువులు అతికొద్ది పరిణామంలో అతుక్కుని ఉన్నా అవి కూడా కొద్దిపాటి గాలులకు కిందపడిపోతాయని.. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ధూళి రేణువులు కిందికి జారి భవనం శుభ్రపడి.. దాని అందం మరింత పెరుగుతుందంటున్నారు.
"నాసిరకం రంగులు వినియోగించిన ఇళ్లలో నివసించేవారి ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. గోడలకు చెమ్మ ఉంటే అక్కడి నుంచి ఫంగస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, జీర్ణకోశ సంబంధ సమస్యలు తలెత్తొచ్చు. గోడలు దెబ్బతిన్న ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వాసన కారణంగా ఆస్తమా ఉన్నవారికి సమస్య తీవ్రత పెరుగుతుంది. కొందరు ఎలర్జీలకు గురవుతారు. గోడల రంగులు దెబ్బతింటే వెంటనే మరమ్మతు చేయించుకోవాలి" - డాక్టర్ ఎం.శ్రీనివాసులు, ఎండీ (జనరల్ మెడిసిన్), కర్నూలు
గోడలకు దీర్ఘకాలిక రక్షణ కోసం: వాతావరణ మార్పులు, వర్షాలు, ఎండల దుష్ప్రభావాల నుంచి అక్రిలిక్ ఎమల్షన్ రంగులు గోడలకు దీర్ఘకాలిక రక్షణ కల్పి స్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఆయా రంగుల్లో ఉండే పిగ్మెంట్ల గాఢత వల్ల గోడలు చాలాకాలం పాటు ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయంటున్నారు. సాధారణ రంగులు వేయిస్తే వర్షాలు పడినప్పుడు నీటి బిందువుల కారణంగా గోడలకు క్రమంగా నాచు, పాచి పడుతుంటుందని.. ఫలితంగా గోడలపై నల్లటి మరకలు ఏర్పడుతుంటాయంటున్నారు. అదే అక్రిలిక్ ఎమల్షన్ రంగులు వినియోగించిన గోడలకు తేమ, చెమ్మ దరిచేరదని, నాచు, పాచి పట్టే అవకాశం ఉండదంటున్నారు. క్షార నిరోధక సామర్థ్యం ఉన్న రంగులు వాడితే లవణాలు రంగుల పొరల్లోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకుని రంగులు వెలిసిపోవడాన్ని, పెచ్చులుగా ఊడిపోవడాన్ని నిరోధిస్తాయంటున్నారు.
అక్రిలిక్/డ్యూరాలైఫ్ ఎమల్షన్ తయారీకి నానోటెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారని, ఇలా తయారైన రంగులు గోడలకు ఉండే అతి సూక్ష్మమైన రంధ్రాల్లోకి కూడా చొచ్చుకుపోతాయని.. ఫలితంగా గోడల్లోకి నీరు ఇంకకుండా వందశాతం భద్రత లభిస్తుందంటున్నారు. ఈ రంగులు గోడల్లో పగుళ్లు రాకుండా కూడా నిరోధిస్తాయంటున్నారు. ఈ రంగులు ఒకసారి వేస్తే ఏకంగా 10-15 ఏళ్లపాటు నిలకడగా ఉంటాయని..అన్ని సంవత్సరాల వరకు మళ్లీ రంగులు వేయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదంటున్నారు.
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