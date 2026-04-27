"తత్కాల్" బుకింగ్లో ఇబ్బందులా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఈజీగా "సీటు" కన్ఫార్మ్!
Published : April 27, 2026 at 6:10 PM IST
Tips to Book Tatkal Ticket Easily: దూరం, సౌకర్యవంతమైన జర్నీలు చేయాలంటే సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేది రైలు. అందుకే నిత్యం లక్షల మంది రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. ఇక సెలవులు వస్తే రైల్వే స్టేషన్లు కిటకిటలాడుతాయి. అయితే రైలు ప్రయాణాలు చేయాలంటే ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి. కానీ కొన్నిసార్లు అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి వారందరికీ గుర్తొచ్చేది తత్కాల్. కానీ ఈ కోటాలో సీటు దొరకడం అంత ఈజీ కాదు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా తీరా విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత సీటు కన్ఫార్మ్ అవ్వదు. అయితే తత్కాల్లో రైల్వే టికెట్లు బుక్ అవ్వాలంటే కేవలం వేగం మాత్రమే సరిపోదని.. సరైన ప్రణాళికా కూడా అవసరమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే తత్కాల్ బుకింగ్ సమయంలో కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అయితే టికెట్లు ఈజీగా కన్ఫార్మ్ అవుతాయని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తత్కాల్ బుకింగ్కు సమయం ఇదే: నార్మల్ ట్రైన్ టికెట్స్ను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బుక్ చేసుకోవచ్చు. కానీ తత్కాల్లో ఆ వీలు ఉండదు. ఈ కోటాలో టికెట్స్ బుక్ చేయాలంటే కచ్చితమైన టైమ్ ఫాలో కావాలి. ఐఆర్సీటీసీ నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణానికి ఒక రోజు ముందు మాత్రమే ఈ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకు మీరు మే 1వ తేదీన ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే ఏప్రిల్ 30వ తేదీ రోజే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఏసీ బెర్తుల కోసం ఉదయం 10 గంటలకు, నాన్ ఏసీకైతే(స్లీపర్) ఉదయం 11 గంటలకు బుకింగ్స్ మొదలవుతాయి. కాబట్టి తత్కాల్ విండో ఓపెన్ కావడానికి రెండు మూడు నిమిషాల ముందే రైల్వన్ యాప్ లేదా ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయ్యితే ఎర్రర్ లేకుండా ఈజీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
లిస్ట్ ముందే రెడీ చేసుకోవాలి: ఈ కోటాలో టికెట్స్ బుక్ కావాలంటే ముందుగా చేయాల్సిన పని ప్రయాణికుల వివరాలను మాస్టర్ లిస్ట్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోవడం. ఎందుకంటే ముందే వీటిని సేవ్ చేసుకోవడం ద్వారా వెంటనే బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఈ పని పూర్తి చేయలేదంటే బుకింగ్ సమయంలో ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసేలోపు టికెట్లు పూర్తి అవుతాయి. దాంతో బుకింగ్ అవ్వవు. కాబట్టి పేరు, పుట్టినతేదీ వంటి వివరాలను రైల్ వన్ లేదా ఐఆర్సీటీసీలోని మాస్టర్ లిస్ట్లో ముందుగానే సేవ్ చేసి పెట్టాలి. అయితే ఈ మాస్టర్ లిస్ట్లో కేవలం నలుగురు ప్రయాణికుల వివరాలు నమోదు చేయడానికే అవకాశం ఉంటుంది.
పేమెంట్లో లేట్ వద్దు: తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ అవ్వాలంటే వివరాలు ఎంటర్ చేయడంతో పాటు పేమెంట్ ఆప్షన్లు కూడా రెడీగా ఉండాలి. వీలైతే ఐఆర్సీటీసీ వ్యాలెట్ను ఉపయోగించడం వల్ల పేమెంట్ ప్రాసెస్ మరింత వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఐఆర్సీటీసీ ఈ-వ్యాలెట్/ఆర్-వ్యాలెట్ లేదా యూపీఐ/నెట్బ్యాంకింగ్ ద్వారా త్వరగా పేమెంట్ అయ్యేలా జాగ్రత్తపడితే టికెట్లు బుక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
స్పీడ్ కూడా కావాలి: తత్కాల్ బుకింగ్లో టికెట్లు సెకన్ల వ్యవధిలోనే అయిపోతుంటాయి. కాబట్టి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్తో పాటు వేగమూ ముఖ్యమే. అలాగే, రైలు నంబర్లు, స్టేషన్ కోడ్లను ముందే నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం ద్వారా వెతికే సమయం కూడా తగ్గుతుంది.
ఆథార్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి: తత్కాల్ టికెట్లు ఈజీగా బుక్ అవ్వాలంటే పైన చెప్పిన వాటికన్నా ముఖ్యమైన అంశం ఒకటి ఉంది. అదే ఆధార్ అథెంటికేషన్. 2025, జులై 1 నుంచి తత్కాల్ బుకింగ్కు సంబంధించి ఐఆర్సీటీసీ కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఐఆర్సీటీసీ అకౌంట్తో ఆధార్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేసిన వారికి మాత్రమే ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్స్లో టికెట్ బుక్ చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తోంది. కాబట్టి మీ తత్కాల్ టికెట్ తొందరగా బుక్ కావాలనుకుంటే ఆధార్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి.
