"తత్కాల్​" బుకింగ్​లో ఇబ్బందులా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఈజీగా "సీటు" కన్ఫార్మ్!

-తత్కాల్​ టికెట్లు బుక్​ చేస్తున్నారా?- జస్ట్​ ఈ స్టెప్స్​ ఫాలో అయితే బుకింగ్ ఈజీ​!

Tips to Book Tatkal Ticket Easily
Tips to Book Tatkal Ticket Easily (ETV Bharat)
Published : April 27, 2026 at 6:10 PM IST

Tips to Book Tatkal Ticket Easily: దూరం, సౌకర్యవంతమైన జర్నీలు చేయాలంటే సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేది రైలు. అందుకే నిత్యం లక్షల మంది రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. ఇక సెలవులు వస్తే రైల్వే స్టేషన్లు కిటకిటలాడుతాయి. అయితే రైలు ప్రయాణాలు చేయాలంటే ముందుగానే టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవాలి. కానీ కొన్నిసార్లు అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి వారందరికీ గుర్తొచ్చేది తత్కాల్.​ కానీ ఈ కోటాలో సీటు దొరకడం అంత ఈజీ కాదు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా తీరా విండో ఓపెన్​ అయిన తర్వాత సీటు కన్ఫార్మ్​ అవ్వదు. అయితే తత్కాల్‌లో రైల్వే టికెట్లు బుక్​ అవ్వాలంటే కేవలం వేగం మాత్రమే సరిపోదని.. సరైన ప్రణాళికా కూడా అవసరమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే తత్కాల్​ బుకింగ్​ సమయంలో కొన్ని టిప్స్​ ఫాలో అయితే టికెట్లు ఈజీగా కన్ఫార్మ్​ అవుతాయని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తత్కాల్​ బుకింగ్​కు సమయం ఇదే: నార్మల్​ ట్రైన్​ టికెట్స్​ను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బుక్​ చేసుకోవచ్చు. కానీ తత్కాల్​లో ఆ వీలు ఉండదు. ఈ కోటాలో టికెట్స్​ బుక్​ చేయాలంటే కచ్చితమైన టైమ్​ ఫాలో కావాలి. ఐఆర్​సీటీసీ నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణానికి ఒక రోజు ముందు మాత్రమే ఈ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకు మీరు మే 1వ తేదీన ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే ఏప్రిల్​ 30వ తేదీ రోజే టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఏసీ బెర్తుల కోసం ఉదయం 10 గంటలకు, నాన్‌ ఏసీకైతే(స్లీపర్​) ఉదయం 11 గంటలకు బుకింగ్స్‌ మొదలవుతాయి. కాబట్టి తత్కాల్‌ విండో ఓపెన్‌ కావడానికి రెండు మూడు నిమిషాల ముందే రైల్‌వన్‌ యాప్‌ లేదా ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్‌ అయ్యితే ఎర్రర్​ లేకుండా ఈజీగా బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

లిస్ట్​ ముందే రెడీ చేసుకోవాలి: ఈ కోటాలో టికెట్స్​ బుక్​ కావాలంటే ముందుగా చేయాల్సిన పని ప్రయాణికుల వివరాలను మాస్టర్‌ లిస్ట్‌లో సేవ్‌ చేసి పెట్టుకోవడం. ఎందుకంటే ముందే వీటిని సేవ్​ చేసుకోవడం ద్వారా వెంటనే బుక్​ చేసుకోవచ్చు. అదే ఈ పని పూర్తి చేయలేదంటే బుకింగ్​ సమయంలో ఇవన్నీ ఎంటర్​ చేసేలోపు టికెట్లు పూర్తి అవుతాయి. దాంతో బుకింగ్​ అవ్వవు. కాబట్టి పేరు, పుట్టినతేదీ వంటి వివరాలను రైల్​ వన్​ లేదా ఐఆర్​సీటీసీలోని మాస్టర్​ లిస్ట్​లో ముందుగానే సేవ్​ చేసి పెట్టాలి. అయితే ఈ మాస్టర్​ లిస్ట్​లో కేవలం నలుగురు ప్రయాణికుల వివరాలు నమోదు చేయడానికే అవకాశం ఉంటుంది.

పేమెంట్​లో లేట్​ వద్దు: తత్కాల్​ టికెట్లు బుక్​ అవ్వాలంటే వివరాలు ఎంటర్​ చేయడంతో పాటు పేమెంట్ ఆప్షన్లు కూడా రెడీగా ఉండాలి. వీలైతే ఐఆర్‌సీటీసీ వ్యాలెట్‌ను ఉపయోగించడం వల్ల పేమెంట్ ప్రాసెస్‌ మరింత వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ-వ్యాలెట్‌/ఆర్‌-వ్యాలెట్‌ లేదా యూపీఐ/నెట్‌బ్యాంకింగ్‌ ద్వారా త్వరగా పేమెంట్ అయ్యేలా జాగ్రత్తపడితే టికెట్లు బుక్​ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

స్పీడ్​ కూడా కావాలి: తత్కాల్‌ బుకింగ్‌లో టికెట్లు సెకన్ల వ్యవధిలోనే అయిపోతుంటాయి. కాబట్టి ఇంటర్నెట్‌ స్పీడ్​తో పాటు వేగమూ ముఖ్యమే. అలాగే, రైలు నంబర్లు, స్టేషన్‌ కోడ్‌లను ముందే నోట్‌ చేసుకొని పెట్టుకోవడం ద్వారా వెతికే సమయం కూడా తగ్గుతుంది.

ఆథార్​ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి​: తత్కాల్​ టికెట్లు ఈజీగా బుక్​ అవ్వాలంటే పైన చెప్పిన వాటికన్నా ముఖ్యమైన అంశం ఒకటి ఉంది. అదే ఆధార్​ అథెంటికేషన్​. 2025, జులై 1 నుంచి తత్కాల్​ బుకింగ్​కు సంబంధించి ఐఆర్​సీటీసీ కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఐఆర్​సీటీసీ అకౌంట్​తో ఆధార్​ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేసిన వారికి మాత్రమే ఐఆర్​సీటీసీ వెబ్​సైట్​ లేదా మొబైల్​ యాప్స్​లో టికెట్​ బుక్​ చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తోంది. కాబట్టి మీ తత్కాల్​ టికెట్​ తొందరగా బుక్​ కావాలనుకుంటే ఆధార్​ అథెంటికేషన్​ తప్పనిసరి.

TIPS TO BOOK TATKAL TICKET EASILY

