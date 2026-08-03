పావురాలతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? - ఈ నెట్స్ యూజ్ చేస్తే సమస్య సాల్వ్!
- బాల్కనీల్లో పావురాల రెట్టలతో జనం అవస్థలు - వీటిని అరికట్టకుంటే దుర్వాసనతోపాటు ఆరోగ్య సమస్యలకు అవకాశం!
Published : August 3, 2026 at 5:05 PM IST
Tips to Avoid Pigeons from Balcony: పావురాలంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? ఆహారం తింటూ రెక్కలాడిస్తూ, కువకువలాడుతుంటే చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది. అయితే అదే పావురాలు ఇంటిని ఆగం చేస్తే ప్రాణం విలవిలలాడుతుంది. ఒక్కసారి రావడం అలవాటు అయితే అదే పనిగా వస్తుంటాయి. దీంతో బాల్కనీ పాడవడమే కాకుండా భరించలేని దుర్వాసన కూడా వస్తుంది. వీటితో కేవలం ఈ సమస్య మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుందట. ఈ క్రమంలోనే వాటిని తరిమికొట్టేందుకు నెట్స్ పనికొస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పావురాల వల్ల వచ్చే సమస్యలు: కపోతాలు ఇంటి బాల్కనీల్లోకి రావడం వల్ల అనేక రకాల సమస్యలు ఎదురవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- పావురాల రెట్టల వల్ల దుర్వాసన వస్తుందని, ఎక్కువ కాలం క్లీన్ చేయకపోతే ఆ ప్రదేశమంతా మచ్చలుగా ఉండిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- పావురాల రెట్టలు వాహనాలపై పడితే అందులో ఆమ్ల స్వభావం వల్ల కార్లు, బైక్ల పెయింటింగ్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
- కపోతాల రెట్టల్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులు, శిలీంధ్రాలు ఎండిపోయిన తర్వాత గాల్లో కలుస్తాయని, అలాంటి గాలిని పీలిస్తే శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని వివరిస్తున్నారు.
- పావురాల సన్నని ఈకలు ఊపిరితిత్తులకు హానికరం అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గాలి వెళ్లే మార్గంలో అడ్డుపడటమే కాకుండా, సన్నగా ఉండే ఆక్సిజన్ మెంబ్రేన్ గట్టిగా మారి 'అలర్జిక్ ఆల్వియో లైటిస్' వస్తుందంటున్నారు. ఇక కుటుంబంలో ఎవరికీ ఆస్తమా లేకపోయినా, ఆయాసానికి దారి తీసే 'బర్డ్ ఫ్యాన్సియర్ లంగ్ డిసీజ్' వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ రెండు జబ్బుల వల్ల ఆయాసం, ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం పట్టడం, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయంటున్నారు, అలాగే గుండె సమస్యలకూ దారి తీసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
పావురాలు రాకుండా ఉండేందుకు ఏమి చేయాలి: ఒక ప్రాంతాన్ని పావురం సురక్షితమని భావిస్తే ఎన్నిసార్లు తరిమినా మళ్లీమళ్లీ అదే ప్రాంతానికి రావడం ప్రధాన సమస్యగా మారుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు బర్డ్ నెట్స్ పనికొస్తాయంటున్నారు. అయితే, ఈ నెట్స్ వల్ల బాల్కనీల్లోకి వచ్చే సహజమైన గాలి, సూర్యరశ్మికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అంటున్నారు. ఇందులో కూడా పలు రకాలు ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. పావురాల బెడద లేకుండా, భవనం అందం పోకుండా ఇవి కాపాడతాయని చెబుతున్నారు.
హెచ్డీపీఈ నెట్స్: ఇవి అధిక సాంద్రత కలిగిన పాలిథిలిన్ నెట్స్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎండ, వానకు త్వరగా పాడవుకుండా యూవీ స్టెబిలైజ్డ్ కోటింగ్తో ఉంటాయని, చదరపు అడుగు ధర రూ.20 నుంచి 35 మధ్యలో ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే కనీసం 8 సంవత్సరాలపాటు మన్నికగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు.
ట్రాన్స్పరెంట్ నైలాన్ నెట్స్(ఇన్విజిబుల్ నెట్స్): ఇవి చూడటానికి సన్నని ఫిషింగ్ నెట్లా పారదర్శకంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అపార్ట్మెంట్లకు అమర్చినట్లు దూరం నుంచి చూసినా తెలియదని పేర్కొంటున్నారు. నెట్స్ వల్ల భవనం అందం మారకూడదని భావించేవారికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు. చదరపు అడుగు ధరు రూ.15 నుంచి 25 మధ్య ఉంటుందని, 5 ఏళ్ల పాటు మన్నికగా ఉంటాయంటున్నారు.
రోలర్ పీజియన్ నెట్స్: ఇవి విండో బైండ్స్లా పనిచేసే సరికొత్త లగ్జరీ మోడల్ నెట్స్ అని చెబుతున్నారు. అవసరమైనప్పుడు నెట్ను కిందకు, గాలి లేదా వ్యూ కావాలనుకున్నప్పుడు పైకి చుట్టేయొచ్చంటున్నారు. ఇవి కేవలం పావురాల నుంచే కాకుండా ఎండ, దుమ్ము, ధూళి నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వైర్ మెష్: ఎలుకులు, కోతులు, పావురాల బెడద ఉన్న భవనాల్లో ఈ మెటల్ నెట్స్ ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి తెగిపోకుండా ఎక్కువకాలం మన్నుతాయని, చదరపు అడుగు రూ.40 నుంచి 60 మధ్యలో ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
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