సూపర్మార్కెట్కు వెళ్తే జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయా? - ఈ "ట్రిక్స్" తెలిస్తే బడ్జెట్లోనే సరుకులు!
- అన్నీ ఒకే దగ్గర లభిస్తాయని సూపర్మార్కెట్లకు వెళ్తోన్న జనం - ప్రజల అవసరాలను అవకాశంగా చేసుకుని బిల్ ఎక్కువ అయ్యేలా మ్యాజిక్ చేస్తోన్న మార్టులు!
Published : July 20, 2026 at 10:32 AM IST
Tips to Avoid Overspending in Supermarkets: ఒకప్పుడు సరుకులు కొనాలంటే చిన్న చిన్న కిరాణా షాపులకు వెళ్లే వారు. కానీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారింది. నిత్యావసర వస్తువుల కోసం సూపర్మార్కెట్స్కు వెళ్లడంతో పాటు ఆన్లైన్లోనూ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పల్లెలు, పట్టణాలు అనే తేడాలు లేకుండా మెజార్టీ పీపుల్ సూపర్మార్కెట్స్కు వెళ్లేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. కారణం అన్ని వస్తువులూ ఒకే దగ్గర లభించడమే. ఇక ఇక్కడికి వెళ్లడానికి ముందుగానే ఏమేమి కొనాలో లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లినాక అవసరం ఉన్నవి, లేనివి కలిపి బుట్ట నింపేస్తుంటారు. ఫలితంగా బిల్లు తడిసి మోపెడవుతుంది. అయితే, ఇలాంటి సమస్య తమకు మాత్రమే వస్తుందని చాలా మంది పొరపాటుపడుతుంటారు. కానీ దీని వెనక సూపర్మార్కెట్ల మ్యాజిక్ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే షాపింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే బిల్లు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తిని వెళ్లాలి: వచ్చిన తర్వాత తినొచ్చులే అని కొంతమంది ఏమీ తినకుండా షాపింగ్కు వెళుతుంటారు. ఇలాంటప్పుడు స్నాక్స్ పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంటారని, దీంతో చిరుతిళ్లు కొనుగోలు చేయాలన్న కోరిక పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాస్కెట్ను ఆయా ఆహారపదార్థాలతో నింపేస్తారని, ఫలితంగా బిల్లు కూడా అనుకున్నదాని కంటే ఎక్కువవుతుంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు షాపింగ్ చేయడం వల్ల చాలా మంది హై-క్యాలరీ ఫుడ్ కొనుగోలు చేస్తారని ఓ అధ్యయనంలోనూ వెల్లడైందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే షాపింగ్కు వెళ్లడానికి ముందే ఇంటి దగ్గరే ఏదైనా తినడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఆ ప్రశ్న వేసుకోవాలి: సూపర్ మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు ఏయే సరుకులు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారో.. వాటికి సంబంధించిన జాబితాను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే దానిని ప్రిపేర్ చేయడమే కాకుండా కచ్చితంగా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ లిస్ట్లో లేని వస్తువు కనిపిస్తే "ఇది అవసరమా?" అని ప్రశ్నించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
నేరుగా అక్కడికే: సూపర్మార్కెట్ల లేఅవుట్ను డిజైన్ చేసేటప్పుడే.. యజమానులు వినియోగదారుల సైకాలజీని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారంటున్నారు నిపుణులు. ఈక్రమంలోనే రోజువారీగా ఉపయోగించే వస్తువులను సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉంచుతారని, ఫలితంగా వాటిని కొనే క్రమంలో మిగతా వస్తువులను చూసే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు. దాంతో లిస్ట్లో లేకున్నా కస్టమర్లు వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారని, అందుకే షాపింగ్ చేసేటప్పుడు కంటికి ఎన్ని కనిపించినా కొనాలనుకున్న వస్తువుల దగ్గరికే నేరుగా వెళ్లాలంటున్నారు. ఫలితంగా అనవసర ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
లెక్కపెట్టుకుంటూ: షాపింగ్ చేసే క్రమంలో చాలా మంది తర్వాత ఆలోచిద్దాంలే అనుకుని ముందు బాస్కెట్ను నింపేస్తుంటారు. తీరా బిల్లింగ్కు వెళ్లిన తర్వాత అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ అవడంతో ఏ వస్తువును తీసేయాలో అర్థం కాక తికమకపడుతుంటారు. అందుకే షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ వస్తువులకు అయ్యే ఖర్చును కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇందుకోసం ఫోన్లోని కాలిక్యులేటర్ లేదా బడ్జెటింగ్ యాప్లను ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రతి వస్తువు నిజంగా అవసరమా? కాదా? అనే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
యూనిట్ ధరను చెక్ చేస్తున్నారా: సూపర్ మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది 'బై వన్ గెట్ వన్' సహా ఇతర ఆఫర్లు ఉన్నాయనే కారణంతో పెద్ద మొత్తంలో కొనేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం ప్రతిసారీ కరెక్ట్ కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో ప్యాకెట్ ధరను కాకుండా యూనిట్కు ఎంత పడుతుందో చెక్ చేయాలని వివరిస్తున్నారు. అలాగే సేల్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువు తక్కువ ధరకే లభిస్తుందనే ఆలోచనను పక్కన పెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
అప్పుడే మంచిది: పండగలు, స్పెషల్ ఆఫర్లు వంటి సమయాల్లో సూపర్ మార్కెట్స్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇటువంటి సమయాల్లో షాపింగ్ చేయకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే రష్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో కొనాలి అనుకున్న వస్తువులను మర్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు మామూలు సమయాల్లో సూపర్మార్కెట్కు వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
అక్కడ వద్దు: షాపింగ్ పూర్తి చేసుకుని బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొన్ని వస్తువులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. అంతేకాదు.. కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి తక్కువ ధర ఉండే వాటిని కూడా అక్కడ పెడుతుంటారు. దాంతో వాటిని కొనాలన్న ఆసక్తి కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే బిల్లింగ్ కౌంటర్ని "అనవసర కొనుగోలు జోన్"గా భావించాలని చెబుతున్నారు.
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