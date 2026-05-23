ఇలా చేస్తే.. ఇల్లు ఎంత క్లీన్ చేసినా ఉపయోగం ఉండదట!
- అదే పనిగా ఇల్లు క్లీన్ చేస్తున్నా కూడా దుమ్ము పేరుకుపోతోందా? - ఈ మిస్టేక్స్ చేయకుండా చూసుకోవాలట!!
Published : May 23, 2026 at 11:35 AM IST
Tips to Avoid Mistakes While House Cleaning : ఇళ్లు క్లీన్గా, నీట్గా ఉండాలని అమ్మలు అదే పనిగా శుభ్రం చేస్తుంటారు. కిచెన్, హాల్, బెడ్రూమ్, బాత్రూమ్ సహా అన్నింటినీ క్లీన్ చేస్తుంటారు. అయితే, క్లీనింగ్ సమయంలో తెలిసో తెలియకో చేసే కొన్ని పొరపాట్లు ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడానికి బదులు మరింత మురికిగా మార్చుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాని వల్ల సమయం వృథా కావడంతోపాటు శ్రమా పెరిగిపోతుందంటున్నారు. అయితే, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఇంటిని శుభ్రం చేసే క్రమంలో చేయకూడని ఆ పొరపాట్లేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎక్కువ సార్లు క్లీన్ చేయాలి: కిటికీలు, అరలు, కొన్ని రకాల వస్తువులను మామూలు సమయాల్లో పైపైన దులిపి.. పండగలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలప్పుడు మాత్రమే డీప్ క్లీన్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎక్కువ సార్లు వీటిని క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల వాటిపై దుమ్ము పేరుకుపోయి.. ఇల్లంతా అపరిశుభ్రంగా తయారవుతుందంటున్నారు. అందుకే, వీటిని సాధ్యమైనంత తరచుగా శుభ్రం చేస్తుండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కిటికీలు, షెల్ఫ్లు క్లీన్ చేయడానికి సెపరేట్ బ్రష్లు మార్కెట్లో దొరుకుతాయని.. వాటిని ఉపయోగిస్తే పని తొందరగా పూర్తవడంతో పాటు నీట్గా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.
క్లీనింగ్ ఏజెంట్లు ఉపయోగించాలి: మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే రగ్గులు, పరుపులు, సోఫాసెట్లపై ఉండే దుమ్మును తొలగించుకోవడానికి క్లీనింగ్ పరికరాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అయితే, చాలా మంది అమ్మలు వాటిని పక్కన పెట్టి.. టవల్స్, చిన్న చిన్న గుడ్డ ముక్కలతో వాటిపై కొడుతూ దుమ్ము దులుపుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఉండే అతి సూక్ష్మమైన దుమ్ము రేణువులు ఇతర వస్తువులపై పడడం, వాటిని మనం పీల్చుకోవడం వల్ల మనకే నష్టమంటున్నారు. అందుకే, అలా చేయకూడకుండా సెపరేట్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్లు ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఒకటే క్లాత్ వద్దు: కొంతమంది ఇల్లంతా శుభ్రం చేయడానికి ఒకే క్లాత్ లేదా స్పాంజ్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. దాంతోనే షెల్ఫ్లు, వస్తువులు, ఫ్యాన్లు, కిటికీలు వంటి వాటిని క్లీన్ చేస్తుంటారు. అయితే, అన్నింటినీ ఒక క్లాత్తో శుభ్రం చేయడం వల్ల ఒక చోట ఉన్న బూజు, దుమ్ము మరో చోట అంటుకుంటుందని.. తద్వారా ఇల్లు శుభ్రపడకపోగా.. మరింత మురికిగా మారుతుందంటున్నారు. కాబట్టి ఒకే క్లాత్ని కాకుండా విడివిడిగా వాడడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
వెంటిలేషన్ ఉండాలి: ఇంటిని శుభ్రపరిచే క్రమంలో చాలా మంది చేసే మరో పొరపాటు సరైన వెంటిలేషన్ పాటించకపోవడం అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, దుమ్ము దులిపేటప్పుడు, క్లీనింగ్ ఉత్పత్తుల్ని వాడే క్రమంలో కిటికీలు, తలుపులు తెరిచి ఉంచాలని.. లేదంటే ఆ గాలి ఇంట్లోనే ఉండిపోయి.. ఆ ఘాటైన వాసనల ద్వారా మన ఆరోగ్యానికి చేటు కలుగుతుందంటున్నారు. అలాగే ఇల్లూ పూర్తిగా శుభ్రపడదని వివరిస్తున్నారు.
సరిగ్గా ఆరనివ్వాలి: ఇంటిని, ఇంట్లోని వస్తువులను శుభ్రం చేసిన ప్రతిసారీ క్లాత్స్ లేదా స్పాంజ్లను ఉతికి పూర్తిగా ఎండకు ఆరబెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. వాటిని సరిగ్గా శుభ్రపరచకపోయినా, అవి పూర్తిగా ఆరకపోయినా బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందని.. వాటిని మళ్లీ వాడినప్పుడు ఇంట్లోని వస్తువులపై ఆ క్రిములు చేరే అవకాశం ఎక్కువ అంటున్నారు.
వీటిని రోజూ క్లీన్ చేయాలి : మనం ఎక్కువగా వాడే వాటిని శుభ్రం చేసే విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలంటున్నారు నిపుణులు. కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్, సింక్, వాష్బేసిన్ వంటివి రోజూ ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి వాటిని లిక్విడ్ డిటర్జెంట్తో రోజూ శుభ్రం చేస్తేనే.. ఎలాంటి దుర్వాసనా దరి చేరకుండా ఇల్లంతా శుభ్రంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. అయితే, రసాయనాలు కలిగిన లిక్విడ్స్ కాకుండా నేచురల్గా ఉండే వాటిని ట్రై చేయమంటున్నారు.
రోజూ వారి అవసరాలకు వినియోగించే డిష్వాషర్, వాషింగ్ మెషీన్.. వంటి వాటిని తరచూ శుభ్రం చేయాల్సిందే అంటున్నారు. సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోతే వాటి పైపులు జామ్ అవడం, దుర్వాసన రావడం వంటివి జరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లలోని దుమ్మును సైతం ఎప్పటికప్పుడు తొలగించడం మర్చిపోకూడదని సూచిస్తున్నారు.
