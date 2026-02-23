ఎండాకాలం వచ్చేస్తోంది - పెరుగు పుల్లగా మారకూడదంటే ఈ చిట్కాలు బెస్ట్!
-పెరుగుతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే పుల్లగా మారదట!
Published : February 23, 2026 at 10:48 AM IST
How to Avoid Curd Sour in Summer: పప్పు, కూరలు, పచ్చళ్లు ఇలా ప్లేట్లో ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నా చివరి ముద్ద పెరుగుతో తిననిదే భోజనం పూర్తి కాదు. అందుకే చాలా మంది భోజనం చివర్లో పెరుగును కచ్చితంగా తీసుకుంటుంటారు. పెరుగు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఎముకల బలహీనత, హర్మోన్ల అసమతుల్యత వంటివాటిని అడ్డుకుంటుంది. అయితే ఇన్ని ప్రయోజనాలు లభించే పెరుగును పుల్లగా అయితే తినలేము. మరి వచ్చేది అసలే ఎండాకాలం. ఈ కాలంలో పెరుగు తొందరగా పులిసిపోతుంది. అయితే అలాకాకుండా దహీ కమ్మగా, రుచిగా ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- చాలా మంది పాలను మరగబెట్టి తోడువేసేటప్పుడు ఓ తప్పు చేస్తుంటారు. అదేంటంటే అయితే వేడిగా ఉన్నప్పుడు లేదా చల్లగా ఉన్నప్పుడు తోడు వేస్తుంటారు. కానీ పాలు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తోడు వేస్తే పెరుగు కమ్మగా ఉంటుందని, పుల్లగా ఉండదని అంటున్నారు. అయితే తోడుకు ఉపయోగించే పెరుగు కూడా పుల్లగా ఉండకూడదని చెబుతున్నారు.
- వేసవిలో పెరుగు పుల్లగా మారకుండా ఉండాలంటే సరైన వాతావరణం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు. కాబట్టి పెరుగును తోడుపెట్టిన తర్వాత గిన్నెను వెంటనే ఫ్రిజ్లో పెట్టకుండా వంట గదిలో చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచడం వల్ల పెరుగు పులిసే ప్రక్రియ మందగిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- పాలను తోడుబెట్టడానికి ఉపయోగించే గిన్నెలు కూడా పెరుగు రుచిని ప్రభావితం చేస్తాయని అంటున్నారు. గిన్నెలు నీట్గా లేకపోతే కర్డ్ రుచి మారుతుందని అంటున్నారు. అలాగే చాలా మంది స్టీల్ గిన్నెల్లో పాలను తోడు బెడుతుంటారు. కానీ ఎండాకాలంలో మట్టి పాత్రల్లో తోడు వేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. మట్టివి లేకపోతే ఎయిర్టైట్ గాజు, సెరామిక్ పాత్రల్లో తోడు పెట్టొచ్చంటున్నారు.
- కొంత మంది పెరుగును ఉదయం లేదా పగలు లేదా రాత్రి తోడు పెడుతుంటారు. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల పెరుగు గడ్డగా మారకుండా నీళ్లలా ఉంటుందని అంటున్నారు. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు సాయంత్రం ఆరు గంటల వేళ తోడు పెడితే అది అయిదారు గంటల్లో తోడుకుంటుందని.. ఆ పెరుగును ఫ్రిజ్లో పెడితే మరుసటి రోజుకి తియ్యగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.
- గడ్డకట్టిన పెరుగును ఎల్లప్పుడూ ఫ్రిజ్లోనే భద్రపరచాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫ్రిజ్ లేకపోతే సెల్ఫ్లో వెనక్కి పెడితే దానికి కావాల్సినంత చల్లదనం అందుతుందని.. దీని వల్ల కమ్మని రుచి లభిస్తుందని అంటున్నారు.
- పెరుగు గిన్నెను ఫ్రిజ్లో ఉంచేటప్పుడు మూత తప్పనిసరిగా పెట్టాలని చెబుతున్నారు. మూత లేకపోతే మిగిలిన పదార్థాల వాసనలు పెరుగులో కలిసిపోయీ పులిసిపోతుందని అంటున్నారు.
ఇవి కూడా:
- ఎండాకాలంలో పెరుగు త్వరగా పులియకుండా, గడ్డగా, రుచిగా ఉండాలంటే నాణ్యమైన, కొవ్వు తీయని పాలను ఉపయోగించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. పెరుగును తాజా పాలతో తయారు చేయడం వల్ల త్వరగా పులియదని, రుచి కూడా మారదని అంటున్నారు.
- పాలలో పెరుగు వేసి కలిపిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ పంచదార వేసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పెరుగు తొందరగా పులియదని.. రుచి కూడా బాగుంటుందని చెబుతున్నారు. పంచదార బదులు తోడు పెట్టేటప్పుడు ఓ తమలపాకో, ఎండుమిర్చో వేస్తే పులుపు రాదంటున్నారు.
