బాత్​రూమ్​లో "బొద్దింకలు" తిరుగుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఒక్కటీ ఉండవు!

Tips to Avoid Cockroaches in Bathroom (Getty Images)
Published : April 23, 2026 at 8:59 PM IST

Tips to Avoid Cockroaches in Bathroom: బొద్దింకలు ఇంట్లో తిరుగుతుంటే చిరాకుగా అనిపిస్తుంది. రాత్రి అయితే చాలు వంటగది మూలల్లో, కిచెన్‌ క్యాబినెట్స్‌లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కేవలం ఇక్కడ మాత్రమే కాకుండా బాత్‌రూమ్‌లోనూ ఇవి నక్కి ఉంటాయి. దీంతో బాత్​రూమ్​కు వెళ్లడానికి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అయితే బాత్‌రూమ్‌లో బొద్దింకలు రావడానికి కారణం అపరిశుభ్రత అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే స్నానాల గది క్లీనింగ్​ విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల బొద్దింకల సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. అదెలాగో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పొడిగా ఉండాలి:

  • తేమ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే బొద్దింకలు అక్కడికి గుంపులుగా చేరుతాయి. మిగతా గదులతో పోలిస్తే బాత్‌రూమ్‌లో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ కూడా వీటి బెడద ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అందుకే వీటి బెడద నుంచి బయటపడేందుకు బాత్‌రూమ్‌ని పొడిగా ఉంచడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఫ్లోర్‌పై ఉన్న నీళ్లను వైపర్‌తో లాగేయడం, గోడల్ని మాప్‌తో తుడిచేయడం, కుళాయిలు లీకవకుండా జాగ్రత్తపడడం వంటివి చేస్తే మేలు జరుగుతుందని అంటున్నారు.
  • బాత్‌రూమ్‌లో హ్యూమిడిటీ స్థాయులు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించడానికి సరైన వెంటిలేషన్‌ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఎగ్జాస్ట్‌ ఫ్యాన్‌ అమర్చడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా బాత్‌రూమ్‌ని పొడిగా ఉంచుతూనే బొద్దింకలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.
  • టైల్స్‌ మధ్య ఖాళీలు, డ్రైనేజీ పైపుల్లో బొద్దింకలు నక్కి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి గ్యాప్స్‌ని నాణ్యమైన సీలెంట్‌తో ఎప్పటికప్పుడు మూసేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే డ్రైనేజీ జాలీపై మెష్‌ కవర్స్‌తో సీల్‌ చేయడం, రాత్రుళ్లు పడుకునే ముందు సిలికాన్‌ డ్రెయిన్‌ కవర్స్‌ని అమర్చడం వల్ల డ్రైనేజీ ద్వారా బొద్దింకలు బాత్‌రూమ్‌లోకి రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.

నీట్​గా ఉండాలి:

  • బాత్‌రూమ్‌ అపరిశుభ్రంగా ఉండడం వల్ల కూడా బొద్దింకలు ఎక్కువగా చేరుతుంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫ్లోర్‌, టైల్స్‌, మూలల్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలని.. అలాగే వాడగా మిగిలిపోయిన సబ్బు ముక్కలు, షాంపూ బాటిల్స్‌, కండిషనర్‌ బాటిల్స్, డ్రైనేజీ జాలీపై పేరుకున్న చెత్త.. వంటివి ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా బాత్‌రూమ్‌ నీట్‌గా కనిపిస్తుందని.. బొద్దింకల బెడద కూడా ఉండదని సూచిస్తున్నారు.
  • కొంతమంది బాత్‌రూమ్‌లో డస్టబిన్​ ఉంచుతారు. అయితే ఇందులో వేసిన చెత్తను రోజూ తొలగించడం, డస్ట్‌బిన్‌ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల బొద్దింకలు చేరకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.

సహజ చిట్కాలు: బాత్‌రూమ్‌లో బొద్దింకల బెడద లేకుండా ఉండాలంటే కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు కూడా మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

  • నీళ్లలో కొన్ని చుక్కల పెప్పర్‌మెంట్‌ నూనె వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్‌లో ఫిల్​ చేసి బాత్‌రూమ్‌ డ్రైనేజీ, మూలల్లో స్ప్రే చేస్తే ఫలితం కనిపిస్తుందని అంటున్నారు.
  • బొద్దింకలను తరిమికొట్టడంలో వేప నూనె ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు. అందుకోసం నీళ్లలో వేప నూనె కలిపి బాత్‌రూమ్‌ మూలల్లో పోయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • నీళ్లు, వెనిగర్​ను ఈక్వల్​గా తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంతో బాత్‌రూమ్‌ ఫ్లోర్‌ని, గోడల్ని, టైల్స్‌ని శుభ్రం చేయాలని.. ఇలా చేయడం ద్వారా బొద్దింకల సమస్య ఉండదని చెబుతున్నారు.
  • బిర్యానీ ఆకు పొడిని బాత్‌రూమ్‌ మూలల్లో, డ్రైనేజీ వద్ద చల్లడం వల్ల బొద్దింకలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

