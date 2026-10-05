భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగస్తులా? - ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ రూమ్మేట్స్లా బతుకుతున్నారా? - మీ దాంపత్యంలో కనిపించని దూరాన్ని పెంచే పొరపాట్లు ఇవే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:45 PM IST
Relationship Tips for Couples : నేటి సమాజంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేయడం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అయితే, ఈ బిజీ లైఫ్స్టైల్ దంపతుల మధ్య ఒక సైలెంట్ కిల్లర్లా మారుతోంది. ఆఫీస్ కాల్స్, వర్క్ ప్రెజర్ మధ్య ఒకరికొకరు క్వాలిటీ టైమ్ కేటాయించుకోవడం మర్చిపోతున్నారు. 'ఇంటికెప్పుడొస్తావ్?', 'ఈ పూటకి ఆర్డర్ పెట్టేసుకుందామా?' వంటి అత్యవసర మెసేజ్లు తప్ప, ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరిచే సమయమే దొరకడం లేదు. దాంతో దంపతుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. అలాకాకుండా లైఫ్లో సక్సెస్ సాధిస్తూనే, రిలేషన్షిప్లో ఫెయిల్ కాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఒకరికి సాయంత్రానికే వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మరొకరికి రాత్రి 10 దాటితే కానీ కాల్స్ పూర్తికావు. అలాంటప్పుడు రోజూ కలిసే డిన్నర్ చేయాలన్న రూల్ సరిపడుతుందా? సరిపడదు కదా! కాబట్టి, ఎవరి రూల్స్నో పాటించక్కర్లేదు. మీకు వీలైందేదో చూసుకోండి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. గంటలకొద్దీ కబుర్లు చెప్పుకోవాల్సి పనిలేదు. కానీ రోజంతా ఎలా గడిచిందో ఒకరినొకరు కచ్చితంగా అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అలాగని సామాన్లు తెచ్చాను, వాళ్లని మీట్ అయ్యాను వంటివి కాదు. సంతోషం, బాధ ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలి అనిపించిన వాటికే చోటివ్వాలంటున్నారు. ఇంకోటి అవతలివాళ్లు మాట్లాడుతుంటే మొబైల్ చూడటం లాంటివి చేయొద్దని చెబుతున్నారు.
ఆ అలవాటుందా?
మీ ప్రత్యేకతేంటి? ఉదయాన్నే కలిసి కాఫీ తాగాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలి. మధ్యలో ఒక్కసారైనా కాల్ చేసుకుని మాట్లాడుకోవాలి ఇలా మీ ఇద్దరికే పరిమితమైన ఒక అలవాటు ఏదైనా ఉందా? లేదంటే ఇప్పటినుంచే ఒక కొత్త నియమాన్ని సృష్టించుకోండి. ఎంతటి బిజీ షెడ్యూల్స్ అయినా ఈ చిన్న అలవాటు మిమ్మల్ని ప్రేమగా కలిపి ఉంచడంలో సాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
డీకోడ్లు వద్దు :
మనలో చాలా మంది చేసే తప్పు ఇదే. ఒకరు చిరాకులో ఉంటే కాసేపు సైలెంట్గా ఉందామనుకుంటారు, కానీ ఇంకొకరు మాత్రం 'మూడ్ అస్సలు బాలేదు, కాసేపు తోడుగా కూర్చుని ఏదైనా మాట్లాడితే బాగుండు' అని ఆశిస్తారు. ఎంత విరుద్ధమైన ఆలోచనలు కదా! తీరా చూస్తే 'నా మనసు అస్సలు అర్థం చేసుకోరు' అంటూ బాధపడుతుంటారు. ఎదుటివారి మనసులోకి దూరి చూసే మ్యాజిక్ ఎవరికీ రాదండీ! అందుకే ఈ మైండ్ గేమ్స్, డీకోడింగ్లు పక్కన పెట్టి, నేరుగా మనసు విప్పి మాట్లాడేయండి. అదే మీ ఇద్దరికీ కొండంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
'ఉద్యోగం' భారంగా అనిపిస్తోందా? - మీ కెరీర్ను మళ్లీ ట్రాక్లోకి ఎక్కించే బెస్ట్ టిప్స్!
కపుల్టైమ్ కావాలి!
ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ బిజీ లైఫ్ గడపడం వల్ల చాలా మంది భాగస్వాములు రూమ్మేట్స్లా మారిపోతుంటారు. ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక సమయం కావాలి. కాబట్టి, అందుకోసం వారంలో లేదా నెలలో ఒకరోజు తప్పక కేటాయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. క్యాలెండర్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారో, ఫోన్లో రిమైండర్ పెట్టుకుంటారో మూవీ, టూర్, టెంపుల్, లేదంటే ఇంటి దగ్గర్లో కలిసి నడవడమైనా సరే ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అయితే వాయిదా వేయకుండా తప్పకుండా వెళ్లాలంటున్నారు.
ఆ కొద్దిసేపు :
అనుకోకుండా వచ్చే వీకెండ్ సెలవులు, చిన్న చిన్న ప్రయాణాలు ఇలా ఇద్దరికీ కాసేపు ప్రశాంతమైన సమయం దొరికిందా, అప్పుడూ చెరో వైపు తిరిగి ఫోన్లలో మునిగిపోకండి. నిజానికి దంపతుల జీవితంలో అవే అత్యంత విలువైన క్షణాలు. కనీసం భోజనం చేసే ఆ అరగంటైనా సరే! ఆలోచనలు షేర్ చేసుకోవడానికో, జ్ఞాపకాలు నెమరేసుకోవడానికో, భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దుకోవడానికో కేటాయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పిచ్చాపాటీ అయినా సరదా ఆటైనా పర్లేదు కానీ కలిసే చేయాలని సూచిస్తున్నారు. బిజీ అన్న కారణంతో బంధాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు. రోజూ కాస్త టైమ్ వెచ్చిస్తే చాలు. ఉరుకుల పరుగుల జీవితాల్లోనూ ప్రేమగా జీవించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
'త్యాగాలు చేయడం, యుద్ధాలు కొనితెచ్చుకోవడం అవసరమా?' - పెళ్లికి ముందే ఈ విషయాలు మాట్లాడాలంట!
కార్ల కంటే కాఫీలే ముద్దు - 'జెన్జీ'ల్లో వచ్చిన ప్రధాన మార్పులేంటి?