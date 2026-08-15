వర్షాకాలంలో ఇల్లు కడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే పదికాలాల పాటు స్ట్రాంగ్!
-సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజల కల సొంతిల్లు - అయితే వర్షాకాలంలో ఇంటి నిర్మాణం చేసేటప్పుడు మెటీరియల్ సంరక్షణకు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణుల సూచన!
Published : August 15, 2026 at 8:51 PM IST
Tips for House Construction in Monsoon: ప్రతి ఒక్కరూ సొంతిల్లు ఉండాలనే కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఇది ఒక కల. అందుకే దానిని సాకారం చేసుకునేందుకు ఎంతగానో కష్టపడతారు. సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ముతో ఇంటి నిర్మాణం చేపడుతుంటారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వర్షాకాలంలో ఇల్లు నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. కాగా, నార్మల్ రోజులతో పోలిస్తే వానాకాలంలో నిర్మాణం చేపట్టాల్సి వస్తే అనుకోని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే సరైన ప్రణాళిక, జాగ్రత్తలు, నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తే ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా మన్నికైన ఇంటిని నిర్మించవచ్చని నిర్మాణ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు నిర్లక్ష్యం చేస్తే పునాదులు బలహీనపడటం, గోడల్లో తేమ, పగుళ్లు, అదనపు ఖర్చులు వంటి సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. వీటిని అధిగమించేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ చర్యలు తీసుకోవాలి:
- ఇల్లు నిర్మిస్తున్నామంటే పదికాలాల పాటు చెక్కు చెదరకుండా ఉండాలని కోరుకోవడం సహజం. అయితే ఇలా ఉండాలంటే పునాది బలంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నిర్మాణ సమయంలో పునాదుల వద్ద వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా తగిన డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫౌండేషన్ చుట్టూ ఎక్కువకాలం నీరు ఉంటే నేల బలహీనపడి, నిర్మాణంపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- పిల్లర్లలోనూ ఎక్కువ రోజులు నీరు నిలబడితే కొన్ని పరిస్థితుల్లో సమస్యలు రావచ్చంటున్నారు. అయితే కొద్దిరోజులు నీరు నిలిస్తే వెంటనే బలహీనపడవని.. ఎంతకాలం నీరు నిలిచింది, నిర్మాణం ఎలా ఉంది అన్న అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- ఇంటి నిర్మాణం కోసం అవసరమయ్యే సామగ్రి నాణ్యత దెబ్బతినకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సిమెంట్ బస్తాలను నేలపై ఉంచకూడదంటున్నారు. ఎందుకంటే సిమెంట్ లైట్గా తేమ తగిలినా గడ్డలు కడుతుంది. దీంతో అది వాడటానికి రాదు. కాబట్టి సిమెంట్ను నిల్వ చేసే విషయంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వాటిని నేలపై పెట్టకుండా ఎత్తుగా బండల ఏర్పాటు చేసి వాటి మీద ఉంచాలంటున్నారు. అలాగే గోడకు కనీసం ఒక అడుగు దూరంలో వీటిని భద్రపరచాలంటున్నారు.
- కేవలం సిమెంట్ మాత్రమే కాకుండా ఇసుక, స్టీల్, కంకరపై టార్పాలిన్లను కప్పాలంటున్నారు. పెద్ద వర్షం అయితే ఇసుకు కొట్టుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని హై క్వాలిటీ కలిగిన టార్పాలిన్ పట్టాలను కప్పి ఉంచాలంటున్నారు. ఇక వర్షంలో తడిసిన ఇటుకలను నేరుగా వాడకుండా ముందు నాణ్యతను పరిశీలించాలంటున్నారు.
- వర్షాకాలంలో గోడలు ఎక్కువ శాతం తడిగానే ఉంటాయి. ఒకవేళ పైన ఆరినట్లు కనిపించినా తేమ ఉంటూనే ఉంటుంది. కాబట్టి తేమ ఎక్కువగా ఉన్న గోడలకు ప్లాస్టరింగ్ చేయకూడదంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల బుడగలు, పగుళ్లు రావడం జరుగుతుందని అంటున్నారు. కాబట్టి గోడలు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే ఈ పనులు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రధానంగా భారీ వర్షం పడే సమయంలో స్లాబ్ లేదా కాంక్రీట్ పనులు చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే వర్షం కారణంగా కాంక్రీటులో నీటి శాతం పెరిగితే దాని బలం తగ్గుతుందంటున్నారు. ఇక కాంక్రీట్ పని పూర్తయిన తర్వాత క్యూరింగ్ను ఇంజినీర్ సూచనల మేరకు చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఇంటి నిర్మాణం సమయంలో కరెంటు వైర్ల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా కరెంట్ షాక్ వంటివి రాకుండా ఉండేందుకు వాటర్ ప్రూఫ్ టేప్ వాడాలని చెబుతున్నారు.
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