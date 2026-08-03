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'మారుతున్న వంటగది రూపురేఖలు' - మోడ్రన్ కిచెన్ ఎలా ఉంటున్నాయంటే!

ఆరోగ్యంపై పెరుగుతున్న అవగాహన - జాతీయ పోషకాహార సంస్థ ఏం చెప్తోందంటే

kitchen_tips_in_telugu
kitchen_tips_in_telugu (Getty images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:05 AM IST

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KITCHEN TIPS IN TELUGU : ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరుగుతున్న కొద్దీ వంట గది రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి. వంటగది నిర్మాణం మొదలుకుని, సామగ్రి, వండుకునే తీరుతెన్నులు ప్రతి ఒక్కటీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. వంటగది శుభ్రత, వస్తువుల అమరిక, ఆహార విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వంటగదిని డ్రైగా ఉండేలా కట్టుకుంటున్నారు. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వంటగది శుభ్రతతో పాటు వంట పద్ధతులూ ముఖ్యమని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ(ఎన్ఐఎన్) సూచిస్తోంది. వంట చేసేముందు పాటించాల్సిన తగిన పద్ధతులపై మార్గదర్శకాలు రూపొందించింది. అదే "హెల్తీ కిచెన్ 'ఫార్ములా' అని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.

kitchen_tips_in_telugu
kitchen_tips_in_telugu (Getty images)

వండేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

  • కూరగాయల్ని ఉడికించడానికి అవసరమైనంత నీటినే వాడాలి. మరీ ఎక్కువ పోయొద్దు
  • వండిన ఆహారాన్ని ఎల్లప్పుడూ మూతలతో కప్పి ఉంచాలి.
  • బాగా వేయించిన ఆహార పదార్థాలకు బదులుగా ఆవిరి మీద ఉడికించిన వాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
  • పప్పులు, కూరగాయలు వండేటప్పుడు వంట సోడా ఉపయోగించొద్దు. ఇది ఆహారంలో సోడియం స్థాయిని పెంచుతుంది.
  • వండిన తర్వాత మిగిలిన నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేయడం. తిరిగి ఉపయోగించడం చేయొద్దు.
  • పదేపదే వేడి చేస్తే ప్రమాదకర లక్సీ డేటెడ్ కాంపౌండ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి.
  • ఆరోగ్యం పాడవుతుందనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.

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kitchen_tips_in_telugu
kitchen_tips_in_telugu (Getty images)

వండటానికి ముందు ఇలా చేయండి

  • ఆహారాన్ని, వంట పాత్రల్ని తాకడానికి ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు చేతి వేళ్లగోళ్లు కత్తిరించుకోవాలి.
  • కూరగాయల్ని ముందుగానే శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. కోసిన తర్వాత కడగకపోవడం మంచిది.
  • కోసిన కూరగాయల్ని నీటిలో నాన బెట్టకూడదు.
  • వండే ముందు ఆహార ధాన్యాలు, పప్పులను పదేపదే కడగకూడదు. అందులో ఉండే పోషకాలు పోతాయి.
  • గుడ్లను ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసే ముందు శుభ్రంగా కడగాలి
  • వంట గదిలోకి తగినంత వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఇది వంట చేసే వారి ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. క్రిమికీటకాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బొద్దింకల నివారణకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • రాత్రిపూట మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని, వంట పాత్రల్ని అలాగే వదిలేయొద్దు. రాత్రే శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • పెంపుడు జంతువుల్ని వంటగదిలోకి రానివ్వొద్దు. చాలామంది వాటిని ఎత్తుకుని కిచెన్లో తిరుగుతుంటారు.
  • ఆహారాన్ని నిల్వ చేసేటప్పుడు పచ్చి కూరగాయలు, పండ్లు, మాంసాహారం, వండిన ఆహార పదార్థాలను వేర్వేరుగా ఉంచాలి.
  • వండిన ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువ సమయం బయట నిల్వ ఉంచొద్దు.
kitchen_tips_in_telugu
kitchen_tips_in_telugu (Getty images)

వీటిని దూరం పెట్టాలి

  • ఉప్పు తక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను అలవాటు చేసుకోవాలి. డైనింగ్ టేబుల్​పై ఉప్పు డబ్బా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
  • రోజువారీ ఉప్పు వాడకం ఐదు గ్రాములకు మించకుండా చూసుకోవాలి.
  • చిరుతిళ్లు, సాస్​లు, కెచప్​లు, బిస్కెట్లు, చిప్స్, చీజ్, ఉప్పు చేపలు వంటి ప్రాసెస్ చేసిన, నిల్వ చేసిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం తగ్గించాలి. ఒకేసారి బారీగా కొని ఇంట్లో నిల్వ చేయొద్దు.
kitchen_tips_in_telugu
kitchen_tips_in_telugu (Getty images)

వీటిని తీసుకోండి

  • కూరగాయలు, పండ్లు, పుష్కలంగా తినాలి. వీటిలో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది సోడియాన్ని విసర్జించడంలో సహాయపడుతుంది.
  • భోజనంలో వివిధ రకాల కూరగాయలు, పండ్లు, సలాడ్స్, ఉడికించిన కూరలు, సూప్​లు, రైతా, పప్పు, తృణ ధాన్యాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.

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