నోరూరించే "దొండకాయ మసాలా కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 2:40 PM IST
Ivy Gourd Masala Curry in Telugu : దొండకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ, ఫ్రై ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి దొండకాయ మసాలా కర్రీ చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్మోర్ అంటారంతే. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - 300 గ్రాములు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- దాల్చినచెక్క - 1
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 5
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీఆకు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 300 గ్రాముల దొండకాయలను కడిగి కాస్త నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటాను తరిగి ఉంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు, మూడు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు వేయాలి.
- అదేవిధంగా ఒక దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఐదు జీడిపప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా చింతపండు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 8 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఎనిమిది నిమిషాల అనంతరం దొండకాయ ముక్కలను ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి
- ఉల్లిపచ్చిమిర్చి మగ్గిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగనివ్వాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- టమోటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 8 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే దొండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
