నోరూరించే "దొండకాయ మసాలా కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

దొండకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Ivy Gourd Masala Curry
Ivy Gourd Masala Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Ivy Gourd Masala Curry in Telugu : దొండకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ, ఫ్రై ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి దొండకాయ మసాలా కర్రీ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్​మోర్ అంటారంతే. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Ivy Gourd Masala Curry
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - 300 గ్రాములు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 5
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బిర్యానీఆకు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Ivy Gourd Masala Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 300 గ్రాముల దొండకాయలను కడిగి కాస్త నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటాను తరిగి ఉంచాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు, మూడు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు వేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఐదు జీడిపప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా చింతపండు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
Ivy Gourd Masala Curry
కారం (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 8 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఎనిమిది నిమిషాల అనంతరం దొండకాయ ముక్కలను ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్​ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి
  • ఉల్లిపచ్చిమిర్చి మగ్గిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగనివ్వాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
Ivy Gourd Masala Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • టమోటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Ivy Gourd Masala Curry
పల్లీలు (Getty Images)
  • 8 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే దొండకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయినట్లే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

