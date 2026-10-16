హైస్పీడ్ చార్జింగ్ - 'సీ' టైప్ కేబుల్ థండర్బోల్డ్ టెక్నాలజీతో ఫుల్ పవర్!
డాటా బదిలీ కోసం ఈ కేబుళ్లు వాడొచ్చు - రూ.1500 నుంచి 3వేల లోపే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:26 AM IST
Mobile Charging : మొబైల్ ఫోన్ ఆధునిక తరం ల్యాప్ టాప్ తదితర ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లు చార్జింగ్ పెట్టాలంటే యూఎస్సీ సీ కేబుల్ ఉందా? అని అడుగుతాం. కానీ, ఇపుడు యూఎస్బీ 4 లేదా థండర్బోల్ట్ 4/5 ఉన్నాయా? అని అడుగుతున్నారు. చూడ్డానికి ఇవన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి. కానీ, సాంకేతికతలు వేర్వేరు. నిమిషాల్లోనే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లు చార్జింగ్ అవ్వాలన్నా, జీబీల కొద్దీ డేటా అత్యంత వేగంతో బదిలీ చేయాలన్నా యూఎస్బీ 4, థండర్ బోల్డ్ సాంకేతికత తప్పనిసరి. యూఎస్బీ సీ కేబుళ్లతో పోలిస్తే వేగవంతమైన స్పీడ్, మెరుగైన విద్యుత్ సామర్థ్యం అదిస్తాయి. వీటి ద్వారా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా మానిటర్లు, టీవీల్లో 4కే, 8కే వీడియోలు చూడొచ్చు. కాకపోతే ఈ వైర్ల ఖర్చు కాస్త ఎక్కువ. బ్రాండ్ కు అనుగుణంగా రూ.1500 నుంచి రూ.3వేల వరకు ఉంటాయి. యూఎస్ బీ సీ కేబుల్ అయితే అందరికీ తెలిసిందే. యూఎస్బీ 4, థండర్బోల్ట్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? అయితే వాటి వివరాలేంటో చూద్దాం.
యూఎస్బీ 4 లేదా థండర్బోల్ట్ 4/5 అనేవి ప్రత్యేక పరికరాలు కాదు. యూఎస్బీ సీ అనే కేబుల్ వీటికి భౌతిక రూపం. యూఎస్బీ సీ అనేది కేబుల్ కనెక్టర్. యూఎస్బీ 4, థండర్ బోల్ట్ అనేవి దాని లోపలి సాంకేతికత. ఇదో ప్రొటోకాల్.
యూఎస్బీ 4, థండర్బోల్ట్ సాంకేతికత కలిగిన ప్రతి కేబుల్ తప్పనిసరిగా యూఎస్బీ సీ ఆకారంలోనే ఉంటుంది. కానీ, ప్రతి యూఎస్బీ సీ కేబుల్ తప్పనిసరిగా యూఎస్బీ 4 లేదా థండర్బోల్ట్ సాంకేతికతను కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని యూఎస్ బీ 2, 0/3, 0/3.2 వేగంతో (480 ఎంబీపీఎస్, 5జీబీపీఎస్, 20 జీబీపీఎస్ ఉండొచ్చు.
బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ లోని యూఎస్ బీ సీ పోర్టు కేవలం 480 ఎంబీపీఎస్ వేగానికే పరిమితం కావచ్చు. అదే సమయంలో ఒక ప్రొఫెషనల్ ల్యాప్టాప్ లోని సీ పోర్టు యూఎస్బీ 4 లేదా థండర్బోల్ట్ (40 జీబీపీఎస్ వేగం)కి సపోర్ట్ ఇచ్చేలా ఉంటుంది. తయారీ సంస్థలు ఆయా పోర్టుల వెనక అమర్చే సాంకేతికత సామర్థ్యంపైనే ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది.
గుర్తించేదెలా?
కేబుల్ కు చెందిన ప్యాకింగ్, ప్లగ్పై యూఎస్బీ ఐఎఫ్ సర్టిఫికేషన్ లోగోతో పాటు యూఎస్ బీ 40జీబీపీఎస్, 80 జీబీపీఎస్ అనే మార్కింగ్స్ ఉంటాయి. థండర్బోల్డ్ అయితే లైటెనింగ్ (మెరుపు గుర్తు) 4 లేదా లైటెనింగ్ 5 అని ఉంటాయి.
హై స్పీడ్ డాటా ట్రాన్స్ ఫర్
థండర్ బోల్డ్ 4 పోర్టు : ఇంటెల్ నిర్వహించే సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్. కఠిన ప్రమాణాలు కలిగిన ప్రీమియం సాకేతికత. ప్రతి థండర్బోల్డ్ 4 పరికరం తప్పనిసరిగా 40జీబీపీఎస్ వేగం, డ్యూయల్ 4కే డిస్ప్లే సపోర్ట్, 32 జీబీపీఎస్ పీసీఐ, చార్జింగ్కు కనీసం 15 వాట్లు, ల్యాప్టాప్ సపోర్టు చేయడానికి కనీసం ఒక పోర్టు గరిష్టంగా 100 వాట్ల వరకు పవర్ అందించాలి.
థండర్ బోల్డ్ 5 : బహుళ 8కే మానిటర్లు 540 హెర్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది. 80 జీబీబీఎస్ నుంచి 120 జీబీపీఎస్ వేగాన్ని అందిస్తుంది. చార్జింగ్ పవర్ కనీసం 140 వాట్ల నుంచి 240 వాట్లు ఉంటుంది. ఇది నెక్ట్స్ జెన్ సాంకేతికత. సాధారణంగా రెండు వైపులా 80జీబీపీఎస్ వేగాన్ని ఇస్తూ హెవీ డిస్ప్లే మోడ్లో 120 జీబీపీఎస్ స్పీడ్ అందిస్తుంది. గేమింగ్, ప్రొపెషనల్ వీడియో ఎడిటింగ్ వర్క్ స్టేషన్లకు అనుకూలిస్తుంది.
యూఎస్బీ 4 : వెర్షన్ 2.0 అయితే గరిష్ట వేగం 80 జీబీపీఎస్ ఉంటుంది. మెరుగైన బ్యాండ్ విడ్త్ అందిస్తుంది. ల్యాప్టాప్, పీపీ నుంచి ఒకేసారి 8కే మానిటర్లు అనుసంధానించినపుడు ల్యాప్టాప్కి గ్రాఫిక్ కార్డులు అనుసంధానించినపుడు, ఏఐ మోడల్స్ ప్రాసెస్ చేసే సమయంలో ఎలాంటి లాగ్ లేకుండా ఉండేందుకు 120 జీబీపీఎస్ వేగం లభించేలా సర్దుబాటు చేసే అసిమ్మెట్రిక్ సాంకేతికతను కలిగి ఉంది.
యూఎస్బీ 4 : 2019లో విడుదలైన ప్రొటోకాల్ ప్రమాణం. థండర్బోల్డ్ 3 సాంకేతికతతో తయారైంది. 40జీబీపీఎస్ గరిష్ఠ వేగం, 240 వాట్ల పవర్ డిలవరీ, డ్యూయల్ 4కేకి కనీసం ఒక డిస్ఫ్లే, యూఎస్బీ 3 ఎక్స్, యూఎస్బీ 2.0, థండర్బోల్డ్ 3కి బ్యాక్వర్డ్ కంపాటిబిలిటీ ఉంటుంది.
ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : చలికాలంలోనూ కరెంట్ షాక్! - విద్యుత్ వృథాకు అడుకట్ట వేద్దామిలా!
క్రెడిట్ కార్డు లేకున్నా సిబిల్ స్కోరు పెంచుకోవచ్చు - ఈ సింపుల్ టిప్స్ మీ కోసం!
ఫోన్లో సిగ్నల్ రావడం లేదా? - స్పామ్ కాల్స్తో విసిగిపోయారా? - ఈ 'యాప్స్'తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!