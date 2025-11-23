ETV Bharat / offbeat

సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "తోటకూర దోశలు" - మినప్పప్పు లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

రెగ్యులర్ దోశలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Thotakura Dosa Recipe
Thotakura Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Thotakura Dosa Recipe : ఆకుకూరలు అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది తోటకూర. దీనిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో మనం తోటకూర తెచ్చామంటే దానితో పప్పు, ఫ్రై, టమాటాతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా తోటకూరతో రుచికరమైన "దోశలు" ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే. పెసరపప్పు, తోటకూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ దోశలు సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. తోటకూర నచ్చని పిల్లలూ ఇలా దోశలు చేసి పెట్టారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ తోటకూర దోశ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Thotakura Dosa Recipe
తోటకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • తోటకూర - రెండు కట్టలు
  • అల్లం - రెండు అంగుళాల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • జీలకర్ర - రెండు స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • వాము - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

అల్టిమేట్ రుచితో "గోంగూర పులావ్" - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా తినేస్తారు!

Thotakura Dosa Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ దోశ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు లేతగా ఉండే తోటకూరను తీసుకుని వేరు భాగాన్ని తీసేసి మిగతా భాగాన్ని చాకుతో మీడియం సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసుకున్న తోటకూరను ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో నానిన పెసరపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, బియ్యప్పిండి వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలపాలి.
Thotakura Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో తోటకూర మిశ్రమాన్ని విడతల వారీగా వేసుకుంటా అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా తోటకూర మిశ్రమం మొత్తాన్ని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకున్నాక దాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న తోటకూర పిండిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాముని చేతితో నలిపి వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Thotakura Dosa Recipe
వాము (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా వాటర్ చల్లి క్లాత్​​తో తుడవాలి.
  • ఆపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేడెక్కిన పాన్​పై వేసి దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వన్ సైడ్ మంచిగా కాలాక రెండో వైపు తిప్పేసుకుని అటువైపు లైట్​గా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • అంతే, తోటకూర, పెసరపప్పుతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దోశలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే మినప్పప్పు దోశలకు బదులుగా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

కార్తిక మాసం ముగిసింది - ఈ పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ఓ పట్టు పట్టండి

నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - "కోడిగుడ్డు నల్లకారం" చేయండి!

TAGGED:

IRON RICH THOTAKURA DOSA RECIPE
DOSA RECIPE
HOW TO MAKE THOTAKURA DOSA
తోటకూర దోశ తయారీ విధానం
THOTAKURA DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.