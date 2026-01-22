కర్రీ పాయింట్ స్టైల్ "తోటకూర" - ఆకు కూర నచ్చని వాళ్లు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!
అందరికీ నచ్చే ఆకుకూర రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే అస్సలు వదిలిపెట్టరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 11:58 AM IST
Thotakura Recipes Andhra Style : ఆరోగ్యానికి ఆకుకూరలు చేసే మేలు ఎంతో! కానీ, కొంత మందికి ఆకుకూరలు అంతగా నచ్చవు. ఆకు కూర అనగానే మొహం తిప్పేసుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఇలా చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ ఆకుకూర కర్రీ చపాతీల్లోకి, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తోట కూర, టమోటా కాస్త పోపు దినుసులు వేసి ఫ్రై చేశారంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో చేసే కర్రీతో ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది.
అద్దిరిపోయే "వంకాయ కారం పులుసు" - కమ్మగా, కారంగా టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- తోటకూర - 4 కట్టలు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఆకుకూర కట్టల్లో కాడలు లేకుండా ఆకు మాత్రమే తీసుకోవాలి. కొద్ది కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా మాదిరిగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ముందుగా మిక్సీలోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పోపు దినుసులు వేయించాలి. ఆవాలు చిటపటలాడే సమయంలో ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. ఇపుడు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
- పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కాస్త ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలిపి సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత తోటకూర వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంపైనే ఉడికిస్తే దగ్గరపడుతుంది.
- మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుతూ మూత పెట్టి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఆకు కూర, టమోటాల్లో నూరు బయటకు వచ్చి బాగా మరిగే వరకు ఉడికించాలి.
- దాదాపు 10 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇపుడు మూత తీసుకుని కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ తోట కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
టైం లేనపుడు ఓట్స్తో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
"సొరకాయ పచ్చికారం చట్నీ" - ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించే రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!