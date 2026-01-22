ETV Bharat / offbeat

కర్రీ పాయింట్ స్టైల్ "తోటకూర" - ఆకు కూర నచ్చని వాళ్లు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

అందరికీ నచ్చే ఆకుకూర రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే అస్సలు వదిలిపెట్టరు!

thotakura_recipes_andhra_style
thotakura_recipes_andhra_style (ETV Bharat)
Thotakura Recipes Andhra Style : ఆరోగ్యానికి ఆకుకూరలు చేసే మేలు ఎంతో! కానీ, కొంత మందికి ఆకుకూరలు అంతగా నచ్చవు. ఆకు కూర అనగానే మొహం తిప్పేసుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఇలా చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ ఆకుకూర కర్రీ చపాతీల్లోకి, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తోట కూర, టమోటా కాస్త పోపు దినుసులు వేసి ఫ్రై చేశారంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో చేసే కర్రీతో ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది.

thotakura_recipes_andhra_style
thotakura_recipes_andhra_style (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • తోటకూర - 4 కట్టలు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
thotakura_recipes_andhra_style
thotakura_recipes_andhra_style (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఆకుకూర కట్టల్లో కాడలు లేకుండా ఆకు మాత్రమే తీసుకోవాలి. కొద్ది కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా మాదిరిగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ముందుగా మిక్సీలోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ప్యాన్​లో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పోపు దినుసులు వేయించాలి. ఆవాలు చిటపటలాడే సమయంలో ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. ఇపుడు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
thotakura_recipes_andhra_style
thotakura_recipes_andhra_style (Getty images)
  • పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కాస్త ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలిపి సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత తోటకూర వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంపైనే ఉడికిస్తే దగ్గరపడుతుంది.
thotakura_recipes_andhra_style
thotakura_recipes_andhra_style (Getty images)
  • మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుతూ మూత పెట్టి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆకు కూర, టమోటాల్లో నూరు బయటకు వచ్చి బాగా మరిగే వరకు ఉడికించాలి.
thotakura_recipes_andhra_style
thotakura_recipes_andhra_style (Getty images)
  • దాదాపు 10 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇపుడు మూత తీసుకుని కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ తోట కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

