సండే స్పెషల్ "తోటకూర చికెన్ కర్రీ"! - కూల్ వెదర్​లో ఘాటుగా భలే ఉంటుంది!

- చికెన్, తోటకూర కాంబోలో సరికొత్త రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Thotakura Chicken Recipe
Thotakura Chicken Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Thotakura Chicken Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి స్పైసీ స్పైసీగా నాన్​వెజ్ రుచులను ఆస్వాదించాలని ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడూ తినే రుచిలో కాకుండా స్పెషల్​గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "తోటకూర చికెన్".

ఆకుకూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. తోటకూర అంటే తినని వాళ్లూ ఈ నాన్​వెజ్ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక! మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే తోటకూర చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Thotakura Chicken Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అరకేజీ
  • తోటకూర - ఐదు కట్టలు
  • నూనె - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - రెండు
  • పసుపు - అరచెంచా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు (తగినంత)
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Thotakura Chicken Recipe
తోటకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను కాడల నుంచి సెపరేట్ చేసుకుని తరిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై తోటకూర తరుగును శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Thotakura Chicken Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించాలి. అది వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.

Thotakura Chicken Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ లైట్​గా వేగి, కాస్త రంగు మారాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో టమాటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసి అన్నీ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
Thotakura Chicken Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముప్పావు వంతు ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర తరుగు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరికొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి.
Thotakura Chicken Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • తోటకూర కూడా మగ్గి, చికెన్ పూర్తిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో పెరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టఫ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

