సండే స్పెషల్ "తోటకూర చికెన్ కర్రీ"! - కూల్ వెదర్లో ఘాటుగా భలే ఉంటుంది!
- చికెన్, తోటకూర కాంబోలో సరికొత్త రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : November 2, 2025 at 7:49 AM IST
Thotakura Chicken Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి స్పైసీ స్పైసీగా నాన్వెజ్ రుచులను ఆస్వాదించాలని ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడూ తినే రుచిలో కాకుండా స్పెషల్గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, సరికొత్త ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "తోటకూర చికెన్".
ఆకుకూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ రెగ్యులర్ రెసిపీల కంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. తోటకూర అంటే తినని వాళ్లూ ఈ నాన్వెజ్ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక! మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే తోటకూర చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అరకేజీ
- తోటకూర - ఐదు కట్టలు
- నూనె - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటాలు - రెండు
- పసుపు - అరచెంచా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు (తగినంత)
- ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- పెరుగు - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
దాబా స్టైల్ "కడాయి చికెన్" - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోవాల్సిందే!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను కాడల నుంచి సెపరేట్ చేసుకుని తరిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై తోటకూర తరుగును శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించాలి. అది వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
మైదా లేకుండానే కరకరలాడే "పునుగులు" - చల్లని వేళ తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగి, కాస్త రంగు మారాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో టమాటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసి అన్నీ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముప్పావు వంతు ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర తరుగు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరికొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- తోటకూర కూడా మగ్గి, చికెన్ పూర్తిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో పెరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టఫ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
ఎగ్ లవర్స్ కోసం అద్దిరిపోయే "కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా!