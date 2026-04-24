ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

చికెన్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:00 PM IST

Thotakura Chicken Curry : మెజార్టీ పీపుల్​కి చికెన్ ఫేవరెట్ రెసిపీ! వీటితో ఎన్ని రకాల వెరైటీలు చేసినా ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే తోటకూర చికెన్ కర్రీ. ఇలా చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ కర్రీ రైస్, రోటీ, పులావ్, చపాతీ ఇలా ఎందులోకైనా అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. మరి ఇక లేట్ చెయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

కమ్మని "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని రుచితో అద్దిరిపోతుంది!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • తోటకూర తరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • టమోటాలు - 4
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • పెరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో తోటకూరను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్​ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, తగినంత ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఇందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక కప్పు తోటకూర తరుగు, తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, ఒక చిన్న కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పది నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • చికెన్ చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే తోటకూర చికెన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

ఎప్పుడూ ఒకేరకం పులావ్ బోర్​ కొడుతుందా? - "ఉడుపి హోటల్ వెజ్ పులావ్" ట్రై చేయండి!

