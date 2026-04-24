ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
చికెన్తో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 4:00 PM IST
Thotakura Chicken Curry : మెజార్టీ పీపుల్కి చికెన్ ఫేవరెట్ రెసిపీ! వీటితో ఎన్ని రకాల వెరైటీలు చేసినా ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే తోటకూర చికెన్ కర్రీ. ఇలా చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ కర్రీ రైస్, రోటీ, పులావ్, చపాతీ ఇలా ఎందులోకైనా అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. మరి ఇక లేట్ చెయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- తోటకూర తరుగు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కారం - రుచికి సరిపడా
- టమోటాలు - 4
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- పెరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో తోటకూరను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, తగినంత ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఇందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక కప్పు తోటకూర తరుగు, తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, ఒక చిన్న కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పది నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- చికెన్ చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే తోటకూర చికెన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
