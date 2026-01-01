తోటకూరతో ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ" - పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే ప్లేట్లు ఇట్టే ఖాళీ!
- తోటకూరను ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా బిర్యానీ ట్రై చేయండి, టేస్ట్ వేరే లెవల్!
Published : January 1, 2026 at 5:27 PM IST
Thotakura Biryani: ఆరోగ్యానికి పోషకాలు అందించే ఆకుకూరల్లో తోటకూర ఒకటి. అందుకే చాలా మంది దీనితో పప్పు, కూర, పచ్చడి, ఫ్రై వంటివి నిత్యం చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఓసారి తినే ఉంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా తోటకూరతో రుచికరమైన బిర్యానీ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. తోటకూర అంటే ఇష్టపడని వాళ్లు కూడా ఈ బిర్యానీకి ఫిదా అయిపోతారు. అంతేకాదు మొదటిసారి చేసినా ఈ బిర్యానీ రుచి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని తోటకూర బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- తోటకూర - 2 కట్టలు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - కొన్ని
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 5
- షాజీరా - పావు టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటాలు - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- తోటకూర కట్టలను సన్నగా తరిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లిబుట్టకు వేసి నీళ్లు పోయే వరకు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నెయ్యి, నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- జీడిపపప్పు పలుకులు వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే నెయ్యిలోకి బిర్యానీ ఆకు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, షాజీరా వేసి వేయించాలి.
- బిర్యానీ దినుసులు వేగినాక కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- టమాటా ముక్కలు మగ్గినాక గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- పేస్ట్ వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అయినాక కట్ చేసి శుభ్రం చేసిన తోటకూర తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- తోటకూర మంచిగా మగ్గినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- మసాలాలు మగ్గినాక ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాసుల చొప్పున నీళ్లు పోసి కలిపి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. తక్కువ అనిపిస్తే మరికొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- గిన్నెపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో వాటర్ను మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు కడిగి నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- బాస్మతీ బియ్యం సగం మేర ఉడికినాక మూత తీసి నిదానంగా గరిటెతో కలుపుకుని మూత పెట్టి సిమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- రైస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యింది అనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం మూత తీసి ఓసారి కలిపి రైతాతో కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే కిర్రాక్ అనిపించే తోటకూర బిర్యానీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం తోటకూర లేతది తీసుకుంటే బాగుంటుంది. లేతది అయితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది.
- ఇందులో ఎండుకారం ఏమీ వేయం కాబట్టి మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పచ్చిమిర్చిని తీసుకుంటే సరి.
- తోటకూర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్లోని పచ్చివాసన పోయేవరకు కలుపుతూ వేయించుకుంటేనే బిర్యానీ రుచి బాగుంటుంది.
కుక్కర్లో నిమిషాల్లోనే "జొన్న కిచిడీ" - చక్కని ఆరోగ్యం, అద్దిరిపోయే రుచి!
న్యూ ఇయర్ వేళ దేవుడికి "నువ్వుల పులగం" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో భలే రుచిగా!