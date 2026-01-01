తోటకూరతో ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ" - పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే ప్లేట్లు ఇట్టే ఖాళీ!

ETV Bharat / offbeat

Thotakura Biryani
Thotakura Biryani (ETV Bharat)
Published : January 1, 2026 at 5:27 PM IST

Thotakura Biryani: ఆరోగ్యానికి పోషకాలు అందించే ఆకుకూరల్లో తోటకూర ఒకటి. అందుకే చాలా మంది దీనితో పప్పు, కూర, పచ్చడి, ఫ్రై వంటివి నిత్యం చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఓసారి తినే ఉంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా తోటకూరతో రుచికరమైన బిర్యానీ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. తోటకూర అంటే ఇష్టపడని వాళ్లు కూడా ఈ బిర్యానీకి ఫిదా అయిపోతారు. అంతేకాదు మొదటిసారి చేసినా ఈ బిర్యానీ రుచి పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని తోటకూర బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Thotakura Biryani
తోటకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • తోటకూర - 2 కట్టలు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 5
  • షాజీరా - పావు టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటాలు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
Thotakura Biryani
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • తోటకూర కట్టలను సన్నగా తరిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లిబుట్టకు వేసి నీళ్లు పోయే వరకు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి, నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • జీడిపపప్పు పలుకులు వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
Thotakura Biryani
బాస్మతీ రైస్​ (Getty Images)
  • అదే నెయ్యిలోకి బిర్యానీ ఆకు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, షాజీరా వేసి వేయించాలి.
  • బిర్యానీ దినుసులు వేగినాక కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు మసాలా పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మగ్గినాక గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు కలుపుతూ మగ్గించాలి.
Thotakura Biryani
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పేస్ట్​ వేగి ఆయిల్​ సెపరేట్​ అయినాక కట్​ చేసి శుభ్రం చేసిన తోటకూర తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • తోటకూర మంచిగా మగ్గినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • మసాలాలు మగ్గినాక ఒక గ్లాస్​ బియ్యానికి రెండు గ్లాసుల చొప్పున నీళ్లు పోసి కలిపి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి. తక్కువ అనిపిస్తే మరికొంచెం యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Thotakura Biryani
టమాటాలు (Getty Images)
  • గిన్నెపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వాటర్​ను మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు కడిగి నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • బాస్మతీ బియ్యం సగం మేర ఉడికినాక మూత తీసి నిదానంగా గరిటెతో కలుపుకుని మూత పెట్టి సిమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • రైస్​ పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయ్యింది అనుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం మూత తీసి ఓసారి కలిపి రైతాతో కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే కిర్రాక్​ అనిపించే తోటకూర బిర్యానీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Thotakura Biryani
తోటకూర బిర్యానీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం తోటకూర లేతది తీసుకుంటే బాగుంటుంది. లేతది అయితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు టేస్ట్​ కూడా బాగుంటుంది.
  • ఇందులో ఎండుకారం ఏమీ వేయం కాబట్టి మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పచ్చిమిర్చిని తీసుకుంటే సరి.
  • తోటకూర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​లోని పచ్చివాసన పోయేవరకు కలుపుతూ వేయించుకుంటేనే బిర్యానీ రుచి బాగుంటుంది.

