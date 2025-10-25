నోరూరించే "తోటకూర బొబ్బర్లు" ఫ్రై - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- అలసందలతో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు
Published : October 25, 2025 at 10:33 AM IST
Thotakura Alasandalu Fry : బొబ్బర్లను చాలా మంది గారెలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. వీటినే అలసందలు అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ బొబ్బర్లతో గారెలు, గూడాలు మాత్రమే కాకుండా.. అద్దిరిపోయే కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? తోటకూర కాంబినేషన్లో తయారు చేసే ఈ ఫ్రై రెసిపీ నోరూరిస్తుంది. ఇందులో హై ప్రొటీన్, ఇంకా లో-కేలరీస్ ఉంటాయి. అంటే.. రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా మీ సొంతం అవుతుందన్నమాట. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొబ్బర్లు ముప్పావు కప్పు
- రెండు కట్టల తోట కూర
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు ముప్పావు కప్పు
- ఐదారు పచ్చి మిర్చి
- చిన్న అల్లం ముక్క
- స్పూన్ ఆవాలు
- స్పూన్ మినపప్పు
- రెండు ఎండు మిర్చి
- రెండు చిటికెళ్ల ఇంగువ
- పావు స్పూన్ జీలకర్ర
- అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- పావు స్పూన్ పసుపు
- చిన్న బెల్లం ముక్క
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బొబ్బర్లు ముప్పావు కప్పు తీసుకొని, వాటిని రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని, కుక్కర్లో వేసుకోవాలి
- ఇందులో కప్పున్నర నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి స్టౌమీద పెట్టేసుకోవాలి
- నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. స్టౌ లో-ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలని మరిచిపోకూడదు. అప్పుడే బొబ్బర్లు చక్కగా ఉడుకుతాయి.
- ఈ లోపు మిగిలిన పని చూసుకోవాలి. రెండు కట్టల తోట కూర తీసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరుక్కోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముప్పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి
- ఐదారు పచ్చి మిర్చీ, చిన్న అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. ఇందులో నీళ్లు వేయకుండా బరకగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత స్పూన్ ఆవాలు, స్పూన్ మినపప్పు, రెండు ఎండు మిర్చీలు వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మినపప్పు దోరగా వేగాలి. మిర్చీ కాస్త నల్లబడాలి.
- అప్పటి వరకు వేయించుకున్న తర్వాత అందులో రెండు చిటికెళ్ల ఇంగువ, పావు స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. జీలకర్ర చిటపటలాడే వరకు వేయించుకోవాలి
- ఇప్పుడు అర కప్పు సన్నని ఉల్లి తరుగు, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. ఉల్లి మెత్తపడే వరకు ఫ్రై చేస్తే చాలు
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న తోటకూరను ఇందులో వేసుకోవాలి. అయితే చాలా మంది కర్రీ ఎక్కువగా వస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతో తోట కూర కాడల్ని కూడా వేసుకుంటారు. ఈ రెసిపీలో మాత్రం కాడల్ని లేకుండా చూసుకోవడమే మంచిది
- ఐదారు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత పావు స్పూన్ పసుపు, కాస్త ఉప్పు, చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓసారి కలుపుకొని అందులోని పసరు వాసన పోయేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి
- ఈ లోగా కుక్కర్లోని బొబ్బర్లు చక్కగా ఉడికిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మూత తీసి, అందులోని పావు వంతు బొబ్బర్లను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన బొబ్బర్లను కుక్కర్లోనే ఉంచి, పప్పు గుత్తితో చక్కగా మెదుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకున్న బొబ్బర్లతోపాటు మెదుపుకున్న బొబ్బర్లను కూడా తోటకూరలో వేసుకోవాలి. బరకగా మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి ముద్దను కూడా వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- మూత పెట్టి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తీసి కాస్త ఎక్కువగానే కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి.
- అంతే.. అద్దిరిపోయే బొబ్బర్లు-తోట కూర రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది. ఎంతో అద్భుంతంగా ఉండే ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో హెల్దీగా ఉంటుంది.
