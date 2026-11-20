ప్రతి చిన్న విషయానికీ 'చాట్బాట్'పై ఆధారపడుతున్నారా? - ఈ రహస్యాలు చెబితే ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!
AI Chatbots Usage Tips : మీ ప్రైవసీ సేఫ్గా ఉండాలంటే - AI చాట్బాట్లలో ఈ విషయాలను ఎప్పుడూ టైప్ చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
Published : November 20, 2026 at 6:04 PM IST
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది చిన్న చిన్న వంటల చిట్కాల నుంచి పెద్ద పెద్ద కెరియర్ నిర్ణయాల వరకు ప్రతిదానికీ AI చాట్బాట్ల మీదే ఆధారపడుతున్నారు. అవి మన సందేహాలన్నింటికీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్లా సమాధానాలిస్తుండటంతో, మనకు తెలియకుండానే మన వ్యక్తిగత విషయాలనూ వాటికి చెప్పేస్తున్నాం. కానీ, ఒక మహిళగా మన భద్రత, గోప్యత దృష్ట్యా కొన్ని రహస్యాలను ఏఐతో అస్సలు షేర్ చేసుకోకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ, మనం దాచాల్సిన ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వ్యక్తిగత గుర్తింపు వివరాలు :
మీ పూర్తి పేరు, ఇంటి అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీతో పాటు ఆధార్, పాన్ కార్డు, పాస్పోర్టు వంటి ముఖ్యమైన వివరాలను పొరపాటున కూడా చాట్బాట్లో ఎంటర్ చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ అవి పొరపాటున సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కితే మీ గుర్తింపును దొంగిలించి, ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆర్థిక/బ్యాంకింగ్ సమాచారం :
పొదుపు, పెట్టుబడులకు సంబంధించిన సాధారణ సలహాలు అడగడంలో తప్పు లేదు. కానీ మీ బ్యాంకు అకౌంట్ నంబర్లు, క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డు వివరాలు, పిన్ నంబర్లు, పాస్వర్డ్లు లేదా ఆదాయపు పన్ను(ట్యాక్స్) పత్రాలను అస్సలు అప్లోడ్ చేయకండి అని చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య, వైద్య రహస్యాలు :
మహిళలకు పీరియడ్స్, గర్భధారణ, హార్మోన్ల మార్పులు వంటి ఎన్నో ఆరోగ్య సందేహాలు వస్తుంటాయి. వాటి గురించి సాధారణ సమాచారం తెలుసుకోవడానికి చాట్బాట్లను వాడొచ్చు. కానీ, మీ మెడికల్ రిపోర్టులను నేరుగా అప్లోడ్ చేయడం లేదా ఏఐ చెప్పే సలహాలనే తుది నిర్ధారణగా భావించి మందులు వాడటం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు. AI కేవలం సాధారణ సమాచారాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది తప్ప, వైద్యుడికి ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాలేదని గుర్తుంచుకోవాలి.
పాలు పొంగడం నుంచి క్లీనింగ్ లిక్విడ్స్ వరకు - ఈ చిన్న తప్పులతో 'పెద్ద ముప్పు' జాగ్రత్త!
కుటుంబ కలహాలు, భావోద్వేగ సమస్యలు :
మనసు బాగోలేనప్పుడు లేదా ఇంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు, కాస్త ఓదార్పు కోసం చాట్బాట్లతో మన బాధలను షేర్ చేసుకుంటాం. కానీ, ఏఐ కేవలం ఒక సాంకేతికత మాత్రమే అని గమనించాలి. దానికి నిజమైన భావోద్వేగాలు ఉండవు. మానసిక ఒత్తిడికి, బాధలకు ఇది సరైన పరిష్కారం కాదు. ఇలాంటి సమయాల్లో నిపుణులైన కౌన్సెలర్లను సంప్రదించడం లేదా ఆత్మీయులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటమే ఎంతో ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు.
ఆఫీసు/వ్యాపార రహస్యాలు :
మీరు జాబ్ చేస్తున్నా లేదా సొంతంగా ఏదైనా బిజినెస్ నడుపుతున్నా సరే, మీ సంస్థకు సంబంధించిన రహస్య డాక్యుమెంట్లు, క్లయింట్ల డీటెయిల్స్, ఇంకా అధికారికంగా విడుదల కాని ప్రాజెక్టుల వివరాలను చాట్బాట్లలో అస్సలు పేస్ట్ చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. దీని వల్ల మీ ఉద్యోగానికి, వృత్తిపరమైన భద్రతకు ముప్పు కలగొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- మీరు ఏఐ చాట్బాట్ వాడేటప్పుడు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి మీ చాట్ హిస్టరీ సేవ్ అవ్వకుండా, అలాగే మీ డేటాను ఏఐ ట్రైనింగ్ కోసం వాడకుండా ఆప్షన్లను ఆఫ్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఏదైనా సున్నితమైన అంశం గురించి సెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 'టెంపరరీ చాట్' మోడ్ను యూజ్ చేయాలి.
- అలాగే, ఏదైనా సమాచారాన్ని కాపీ-పేస్ట్ చేసేముందు అందులో ఉన్న నేమ్స్, నంబరు, వ్యక్తిగత వివరాలను తొలగించి ఆ తర్వాతే క్వశ్చన్ అడగండి అని సూచిస్తున్నారు.
మీ ఇంట్లో 'ప్లాస్టిక్ చెత్త' తగ్గాలా? - రోజువారీ జీవితంలో ఈ చిన్న మార్పులు చేయాల్సిందే!
'సగం కోసిన కూరగాయలు' మరుసటి రోజు వాడుతున్నారా? - ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా ప్రమాదమేనా?