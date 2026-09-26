'త్యాగాలు చేయడం, యుద్ధాలు కొనితెచ్చుకోవడం అవసరమా?' - పెళ్లికి ముందే ఈ విషయాలు మాట్లాడాలంట!
'మ్యారేజ్' తర్వాత గుర్తింపు దక్కడం లేదా? - ఈ పొరపాట్లే కారణమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 12:44 PM IST
Things to Remember Women Before Marriage : మ్యారేజ్ అయ్యాక అమ్మాయిల జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయంటారు. ముఖ్యంగా కొందరు మహిళలు భర్త, అత్తింటి వాళ్ల ఒత్తిడితో కొన్ని, గొడవలు ఎందుకున్న ఉద్దేశంలో తమకు తామే మరికొన్ని త్యాగాలు చేయడం, సర్దుకుపోవడం ఇలాంటి వాటివల్ల తమ సొంత గుర్తింపును కోల్పోతుంటారు. పెళ్లి తర్వాత మహిళలు ఇలా ప్రతి విషయంలో సర్దుకుపోవడం, మార్పులు చేసుకోవడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మగౌరవం తగ్గే అవకాశాలే ఎక్కువంటున్నారు. అంతేకాదు, శారీరకంగా, మానసికంగానూ పలు సమస్యలు ఎదురుకావొచ్చంటున్నారు. అందుకే పెళ్లికి ముందే మీరు చేసుకోబోయే భర్తతో కొన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడి ఒక అవగాహనకు రావడం బెటర్ అంటున్నారు. మరి, ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
డ్రస్సింగ్ :
వివాహం అనంతరం కొందరు అమ్మాయిలు తమకు నచ్చినా, నచ్చకపోయినా కొన్ని అభిరుచుల్ని మార్చుకుంటారు. అందులో భాగంగానే డ్రస్సింగ్తో పాటు ఆహారపుటలవాట్ల విషయంలోనూ మార్పులు చేసుకుంటారు. ఇలాంటి ఛేంజెస్ వల్ల సెల్ఫ్కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గడంతో పాటు మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నామేమోనన్న భావనే అధికంగా వేధిస్తుంటుంది. అందుకే అభ్యంతరకరంగా లేనంత వరకు అది ట్రెడిషనల్ అయినా, మోడ్రన్ అయినా చక్కటి డ్రస్సింగ్ సెన్స్ను కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. అంతగా అవసరమనిపిస్తే, మీ భాగస్వామితో మీ అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకుని వారిని ఒప్పించవచ్చు. అలాగే ఆయా విషయాల్లో మీ హస్బండ్ అభిప్రాయాలకూ విలువివ్వడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య అరమరికల్లేకుండా ముందుకెళ్లవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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జాబ్ :
మ్యారేజ్ తర్వాత కొంతమంది అమ్మాయిలు అత్తింటివారు, ఇతర కారణాల వల్లో జాబ్స్కు దూరంగా ఉండాల్సి రావచ్చు. అదీ అయిష్టంగానే! అలాంటి టైమ్లో ఇతరుల ఇష్టాలకు విలువిచ్చి, మన ఇష్టాలను త్యాగం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం? అనేది ఆలోచన చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని మీరు బాధపెట్టుకోవడానికి బదులుగా, జాబ్ కంటిన్యూ చేసే విషయంలో మీ భర్త, అత్తింటి వారి అభిప్రాయం వివాహానికి ముందే తెలుసుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు. వాళ్లను ఒప్పించడానికి ట్రై చేయాలి. అది కూడా కుదరనట్లయితే, ఆ సంబంధం విషయంలో పునరాలోచన చేయడం బెటర్ అంటున్నారు.
ఫ్రెండ్స్ విషయంలో :
వివాహానికి ముందు మనకంటూ ఓ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ ఉంటుంది. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వారితో ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేస్తూ బోలెడన్ని మధుర జ్ఞాపకాల్ని పోగేసుకుంటాం. అయితే మ్యారేజ్ తర్వాత ఒక్కసారిగా దీన్ని ఛేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్పే హక్కు గానీ, ఇతరుల కోసం మనకు మనమే మన ఫ్రెండ్షిప్ను త్యాగం చేసే అవసరం గానీ లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికైనా, శారీరక-మానసిక ఉల్లాసానికైనా మనకంటూ కొంత టైమ్ కేటాయించుకోవడం, నచ్చిన వారితో గడపడం ముఖ్యమని చెబుతున్నారు.
ఆ బాధ్యతలు :
నేటికీ కొంతమందిలో వివాహం తర్వాత అమ్మాయి పుట్టింటి వారి గురించి ఆలోచించక్కర్లేదనే భావన చూస్తుంటాం. వాస్తవానికి ఇలాంటి అభిప్రాయాల వల్ల కుమారులు లేని పేరెంట్స్ బాగోగులు చూసే వారే కరువవుతుంటారు. అందుకే ఇలాంటి అభిప్రాయాలకు ప్రభావితమవ్వకుండా అమ్మాయిలు పెళ్లి అనంతరం తమ పూర్వ బాధ్యతల్ని కొనసాగించడమే మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పేరెంట్స్ బాగోగులు చూసుకోవడం, వృద్ధాప్యంలో వారికి అండగా ఉండడం, ఆర్థికంగా మీకు ఉన్న బాధ్యతల్ని కంటిన్యూ చేయడం మొదలైన విషయాల్లో ఎలాంటి ఛేంజెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. చివరగా అమ్మాయిలు పెళ్లి తర్వాత ఈ విషయాల్లో తగాదాలు రాకుండా ఉండాలంటే, కాబోయే భర్తతో ముందే మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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