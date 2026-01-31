బీర్ తాగలేకపోవడం.. బిర్యానీ తినలేకపోవడమే కాదు - AI ఇవి కూడా చేయలేదు!
- మనిషి చేసే కొన్ని పనులు ఏఐ చేయడం అసాధ్యమంటున్న నిపుణులు - అవేంటో మీకు తెలుసా?
Published : January 31, 2026 at 11:33 AM IST
"ఏంట్రా నీ గొప్ప?
మా లెక్క బీరు తాగగలవా?
బిర్యానీ తినగలవా?
తిన్నది వాంతి చేసుకోగలవా?"
రోబో సినిమాలో చిట్టితో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల సవాల్ ఇదీ. దీనికి చిట్టి స్పందిస్తూ "మనిషికి నాకు తేడా ఇంతేనా?" అంటూ కోలుకోలేని పంచ్ డైలాగ్ వేస్తుంది.
కానీ ఇవే కాదు, మనుషులు మాత్రమే చేయగలిగిన పనులు మరికొన్ని ఉన్నాయని, వాటిని ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పటికీ చేయలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో మీకు తెలుసా??
మనిషికి, ఏఐకి మధ్య దూరం తరిగిపోతోంది. మనిషి చేయగలిగే పనులతోపాటు చేయలేనివి కూడా చేస్తూ దూసుకుపోతోంది. ఇదే ఇప్పుడు ఆందోళనకు దారితీస్తోంది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్థాయిని మరింతగా పెంచితే మానవాళి మనుగడకే ముప్పు పొంచి ఉందని సాక్షాత్తూ AI పితామహుడు జెఫ్రీ హింటన్ మొదలు ఎందరో ప్రముఖులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాంటిదేమీ ఉండదని, నియంత్రణలోనే ఉంటూ మనిషి పనులను మరింత సులభతరం చేస్తుందని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐ ఎప్పటికీ చేయలేని పనులు ఏంటో చూద్దాం.
ఇతరులను అర్థం చేసుకోవడం, అపార్థం చేసుకోవడం మనుషులకు మాత్రమే సాధ్యం. నవ్వడం, ఏడుపు కూడా మనుషులే చేయగలరు. మెదడులో డోపమైన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మనిషి సంతోషంగా ఉంటాడు. బాధలో, కోపంలో ఉన్నప్పుడు మరికొన్ని విడుదలవుతాయి. వీటి ద్వారా ఫీలింగ్స్ మారిపోతుంటాయి. ఇవి జీవ సంబంధమైనవి. యంత్రానికి ఇవి ఉండవు కాబట్టి.. మనిషిలాంటి ఫీలింగ్స్ను పొందలేదని అంటున్నారు.
తప్పు, ఒప్పులను నిర్ణయించడం, దానికి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తించడం కూడా మనిషి మాత్రమే చేయగలడు. ఉదాహరణకు పిల్లాడు అబద్ధం చెప్పి, కాలేజీకి వెళ్లకుండా సినిమాకు వెళ్లాడని తెలిసింది. అప్పుడు పేరెంట్స్కు కోపం వస్తుంది. తిడతారు. అవసరమైతే దండిస్తారు. మళ్లీ కాసేపటికి అమ్మ బుజ్జగించి అన్నం తినిపించొచ్చు. ఈ వయసులో ఇలా చేయడం సాధారణమే కదా అని తండ్రి క్షమించేయొచ్చు. మరొక తప్పు విషయంలో దీనికి పూర్తి భిన్నంగా వ్రవర్తించవచ్చు. బుజ్జగించడాలు ఉండకపోవచ్చు, అసలు మాట్లాడకపోవచ్చు కూడా. ఇలా పరిస్థితికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించడం ఏఐకి రాదు. అల్గారిథాన్ని దాటి నిర్ణయాలు మార్చలేదు. తనకు ఇచ్చిన కమాండ్లో "కాలేజీకి వెళ్లకపోవడం తప్పు" అని ఉంటే దాన్ని ఎప్పటికీ తప్పుగా మాత్రమే చూస్తుంది!
AI పరిశ్రమలను మార్చగలదు. మనం పనిచేసే విధానాన్ని మార్చగలదు. కోడింగ్ రాయడమంటే టైపింగ్ చేయడం కాదు, క్రియేటివిటీతో ఆలోచించడం. సృజనాత్మకత, మానవ స్పర్శను అది ఎప్పటికీ సాధించలేదు.
- బిల్ గేట్స్
క్రిటికల్ థింకింగ్, స్పాట్ డెసిషన్ తీసుకునే విచక్షణ, AI అల్గారిథమ్ కన్నా ఎంతో లోతైనవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవాళ ఆఫీసుకు వెళ్లాలా? వద్దా? రేపు రెండు ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి. దేనికి వెళ్లాలి? ఇన్వెస్ట్ మెంట్ దేంట్లో చేయాలి? పలానా విషయంలో బాస్కు కంప్లైంట్ చేయాలా? వద్దా? ఏది చేస్తే ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది? ఇలా క్రిటికల్ అండ్ స్పాట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మనిషి కొన్ని పదులు, వందల సార్లు ఆలోచిస్తాడు. చివరగా ఒక నిర్ణయం ఫిక్స్ చేయవచ్చు. లేదంటే ఊగిసలాట ధోరణితోనే ఉండవచ్చు. వేరే వాళ్ల సలహాను ఫాలో అయిపోవచ్చు. తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అకస్మాత్తుగా ఆఖరి నిమిషంలో మార్చేయొచ్చు. ఇలాంటి క్రిటికల్ థికింగ్ మనిషి బ్రెయిన్ మాత్రమే చేయగలదని చెబుతున్నారు.
ఒక పెయింటింగ్ వేయాలంటే అందుకు భావోద్వేగాలతోపాటు క్రియేటివిటీ కావాలి. ఈ సృజనాత్మకత ఏఐకి ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పటికే తన వద్ద ఉన్న డేటా ఆధారంగా సమాచారం ఇవ్వగలదు, విశ్లేషించగలదు కానీ.. లేని ఒక కొత్త విషయాన్ని తయారు చేయడం ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు సాధ్యం కాదని అంటున్నారు. మనిషి తన అభిరుచులు, ఫీలింగ్స్, గత అనుభవాలు వంటివి కలిపి అంతకు ముందు ఎక్కడా లేని ఒక "కొత్త పెయింటింగ్" వేస్తాడు. ఇలా శూన్యం నుంచి ఒకదాన్ని ఏఐ సృష్టించలేదని చెబుతున్నారు.
మనిషి చాలా పనులు అంతరాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తాడు. ఒక్కోసారి తప్పు, ఒప్పులు పట్టించుకోడు. తనకు కరెక్ట్ అనిపించిందే చేస్తాడు. ఇందుకోసం రూల్స్ కూడా బ్రేక్ చేయొచ్చు. మళ్లీ ఇది మనుషులందరిలోనూ ఒకేలా ఉండదు. ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోవిధంగా ఉంటుంది. మనిషి అంతర్దృష్టితో పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. ఇది ఏఐకి ఉండదు.
ఏఐ మనిషిని భర్తీ చేయదు. మానవ మేధస్సును పూర్తిగా అందుకోలేదు. మనిషిలో ఉండే సహజ నైతిక విచక్షణను పొందలేదు. అయితే కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా మానవాళికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. దాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకున్నవారికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
- సామ్ ఆల్ట్మన్
చివరగా.. జీవితానికి అర్థమేంటో మనిషి మాత్రమే కనుక్కోగలడు. తన ఉనికిని అనుభవించగలడు. ఇక్కడే ఉండి తన ఊహల్లో అమెరికా, ఆఫ్రికాలో విహరించగలడు. ఎవరెస్టును అధిరోహించగలడు. ప్రకృతితో మమేకమైపోగలడు, తనదైన ముక్తి మార్గాన్ని వెతుక్కోనూగలడు. ఈ పనులు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.