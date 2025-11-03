"మిల్లెట్స్" తినాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవడం పర్ఫెక్ట్ - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "కొర్ర పొంగలి"
కొర్రలతో ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 12:17 PM IST
Foxtail Millet Pongal : ఈ రోజుల్లో చిరుధాన్యాలతో చేసే వంటకాలను చాలా మంది ఆహారంగా భాగంగా చేసుకుంటున్నారు. కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, అరికెలు వంటివాటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేసి తింటున్నారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కొర్ర పొంగలి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ కొర్ర పొంగలి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- కొర్రలు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 20
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు కొర్రలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని నీళ్లలో వేసి బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో కడిగి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు, రాత్రంతా నానబెట్టిన కొర్రలు వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, 20 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇందులో మూడు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా అల్లం తరుగు, కొంచెం కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పొంగలిలో వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే కొర్ర పొంగలి తయారైనట్లే!
- అనంతరం వేడివేడిగా కొర్ర పొంగలిని తింటే ఆ మజానే వేరు!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం!
- ఈ రెసిపీని మీరు ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలంటే కొర్రలు, పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
