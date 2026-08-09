ఆన్లైన్లో 'మెడిసిన్' కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నకిలీవి అంటగట్టే ప్రమాదం!
డిస్కౌంట్లకు ఆశపడి ఆన్లైన్లో 'మందులు' తీసుకుంటున్నారా? - నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 12:10 PM IST
Buying Medicines Online : నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఏ వస్తువు కావాలన్నా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే చాలు. అవి క్షణాల్లో ఇంటికి వచ్చి చేరుతున్నాయి. నిత్యావసరాలు, కిరాణా సామాను దగ్గర నుంచి పండ్లు, కూరగాయలు, దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, ఫర్నిచర్ ఇలా ఏదైనా కానివ్వండి, ఎక్కువమంది చలో ఆన్లైన్ అనేస్తున్న రోజులివి. ఎంతోకొంత డిస్కౌంట్పైన లభించడం, ఇల్లు కదలాల్సిన అవసరం లేకపోవడం, తదితర కారణాలతోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఆన్లైన్ స్టోర్లకు ఓటేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఔషధాల విక్రయం కూడా బాగా పెరిగింది.
అయితే, మిగతా వస్తువుల్లా కాకుండా ఆన్లైన్లో మందులు కొనే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం తప్పక ఉందంటున్నారు అధికారులు. అలాకాకుండా, భారీ డిస్కౌంట్లు వస్తున్నాయంటూ మొగ్గుచూపితే, నకిలీ మందులను అంటగట్టే ప్రమాదమూ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటీవల ఔషధ నియంత్రణ అధికారుల(డీసీఏ) తనిఖీల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ, నామమాత్రపు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఔషధాలను విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. ఇంతకీ, ఆన్లైన్లో మందులు కొనే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
- మందుల దుకాణానికి వినియోగదారులు నేరుగా వెళితే షెడ్యూల్ హెచ్, హెచ్1, ఎక్స్ జాబితాలో ఉన్న డ్రగ్స్ వైద్యుడి చీటీ ఉంటేనే అమ్ముతారు.
- ఆ వైద్యుడు ఔషధం వివరాలను తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్లో నమోదు చేసుకుంటారు. అయితే, ఆన్లైన్లో ఇలా జరగడం లేదు.
- కొన్ని సందర్భాల్లో ఏఐ జనరేటెడ్ ప్రిస్కిప్షన్తో ఆర్డర్ ఇచ్చినా వెంటనే సరఫరా చేస్తున్నారు.
- దీంతో కొన్ని రకాల హాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్(అలవాటు పడే మందులు), నిద్ర మాత్రలు కొనుగోలు చేస్తూ ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురయ్యే ప్రమాదముందంటున్నారు నిపుణులు.
- కొన్ని రకాల మందులను భద్రపర్చడం, వాటిని రవాణా చేయడంలో సరైన ఉష్ణోగ్రతలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ప్రధాని మోదీలా త్వరగా నిద్రపోవాలా? - 'మిలిటరీ మెథడ్' తెలుసుకోవాల్సిందే!
- ఆన్లైన్లో విక్రయాలు జరిపే దుకాణాదారులు ఇవేమీ పాటించకపోవడంతో మందుల నాణ్యత దెబ్బతిని, పనితీరులో తేడాలు వస్తున్నట్లు గుర్తించారు అధికారులు.
- మందులు అమ్మేవారు కచ్చితంగా ఫార్మసిస్టు అయి ఉండాలి. పలు దుకాణాలతో పాటు, ఆన్లైన్లో విక్రయాలు జరిపే గోదాముల్లో ఫార్మసిస్టులు లేకుండానే ఔషధాలు సరఫరా చేస్తున్నారు.
- ఔషధాలు అమ్మాక ఇచ్చే రసీదులో మందుల వివరాలు, బ్యాచ్ నంబరు, గడువు తేదీకి సంబంధించిన వివరాలు ఉండాలి. కానీ ఆన్లైన్లో చాలాచోట్ల రసీదులు సరిగా ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం.
- 'డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940' ప్రకారం ఆన్లైన్ ద్వారా మందుల విక్రయాలకు స్పష్టమైన అనుమతి లేదు. అయితే, కొవిడ్ సమయంలో తాత్కాలికంగా ఆన్లైన్లో విక్రయాలకు ప్రభుత్వాలు అనుమతించాయి. నేటికీ ఇదే పద్ధతిలో విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయని చెబుతున్నారు అధికారులు. ఏదేమైనప్పటికీ, ఆన్లైన్లో మందులు కొనే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?
- ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్లో ఔషధాలు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లయితే ఫార్మసీ ఫోన్ నంబరు, చిరునామా, డీసీఏ లేదా సీడీఎస్సీవోల వంటి ప్రభుత్వ నియంత్రిత సంస్థల లైసెన్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటున్నారు అధికారులు.
- వైద్యుడి చీటీ ఉంటేనే అమ్మకాలు చేసే ఆన్లైన్ స్టోర్లలో ఔషధాలను కొనాలి.
- అలాగే, డిస్కౌంట్లు ఎక్కువగా ఇస్తే మాత్రం అనుమానించాల్సిందే అంటున్నారు.
- ఆన్లైన్లో మందుల కొనుగోళ్లకు సంబంధించి లేదా ఇతర ఔషధాలపై ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే మీ రాష్ట్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(డీసీఏ) అధికారులకు కాల్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(డీసీఏ) టోల్ ఫ్రీ నంబర్ : 0866 - 2572022.
- అలాగే, ఏపీలో నకిలీ మందుల నియంత్రణకు, వాటిపై ఫిర్యాదులు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకంగా 'ఈగిల్' టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1972ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనికి కాల్ చేసి కూడా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- తెలంగాణ వారైతే ఆ రాష్ట్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(డీసీఏ) అధికారులకు(టోల్ ఫ్రీ నంబర్ : 1800-599-6969) కాల్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
- పనిదినాల్లో ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని తెలిపారు అధికారులు.
వాటర్ ప్లాంట్లలో కొంటున్న 'నీరు' సురక్షితమేనా? - ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా తెలుసుకోండి!
ఈ 'వాటర్ బాటిల్' ధర రూ.10 వేల పైనే! - ప్రత్యేకతలు తెలిస్తే వారెవ్వా అనాల్సిందే!