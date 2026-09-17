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బాత్రూంలో ఈ 'వస్తువులు' పెడుతున్నారా? - వెంటనే ప్లేస్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!

బాత్రూం అసలు ఎలా ఉండాలి? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు!

Bathroom
బాత్రూం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 2:30 PM IST

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Do not Keep These Items in The Bathroom : అరిగిపోయిన సబ్బు ముక్కలు, అడుగంటిన షాంపూ సీసాలు, పుల్లలు వంగిన బ్రష్లు, ఆ పక్కనే రసాయన క్లీనర్లు ఇది స్నానాల గది. నాలుగు మూలలుంటే అన్నింటిలోనూ ఇలాంటి వస్తువులు ఆక్రమిస్తాయి. కొందరైతే ఉతకాల్సిన దుస్తుల్ని రోజుల తరబడి అందులోని హ్యాంగర్​కు వేసి, ఉతికేసిన లోదుస్తులను ఆ పక్కనే ఆరేస్తుంటారు. బాత్రూం ఇలా ఉండటం ఇంటిల్లిపాది ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. చాలా ఇళ్లలో స్నానాల గదిలోనే లెట్రిన్ కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి గదిలో ఎక్కువ సామగ్రి పెట్టడం వల్ల ఇంకా సమస్యలు ఎక్కువవుతాయంటున్నారు. మరి, స్నానాల గదిని శుభ్రంగా ఎలా ఉంచుకోవాలి? ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అసలు బాత్రూం ఎలా ఉండాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

తేమతో ఫంగస్ :

బాత్రూం నిరంతరం తేమగా ఉంటుంది. దీనికితోడు లోదుస్తులు, విడిచిన దుస్తులు అందులోనే వదిలేయడంతో దుస్తులపై ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. చర్మవ్యాధులకు ఇవే కారణం. దుర్వాసన సరేసరి.

బ్యాక్టీరియా వ్యాప్తి :

టాయిలెట్​ను ఫ్లష్ చేసినప్పుడు కంటికి కనిపించని ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా, వైరస్ గాలిలో 6 అడుగుల దూరం వరకు వ్యాపిస్తాయి. అవి అదే గదిలో ఉన్న ప్రతి వస్తువుపై చేరుతాయి. అంటే బ్రష్​లు, సబ్బులు, తువ్వాళ్లపై తిష్ఠ వేస్తాయి. వాటిని అలాగే వాడితే కడుపునొప్పి, జీర్ణకోశ ఇన్ఫెక్షన్లకు దారి తీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్య నిపుణులు.

రసాయన కాలుష్యం :

బాత్రూం కడిగే యాసిడ్స్, టాయిలెట్ క్లీనర్ల రసాయనాలు నిరంతరం ఆవిరవుతుంటాయి. ఊరికి వెళ్లి వచ్చి ఆ గది తలుపు తీస్తే ఈ రసాయనాల వాసనను గుర్తించొచ్చు. ఈ వాసనతో శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

తుడిచే కర్రలు :

ఫ్లోర్ తుడిచే కర్రలు, గోడలను రుద్దిన స్క్రబ్బర్లను శుభ్రం చేసి ఎండలో పెట్టాలి. అలాగే ఆరుతాయని మూలకు పెట్టొద్దు. హానికర బ్యాక్టీరియాలకు నివాసాలుగా మారుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అప్పటికే వివిధ రసాయనాలను తట్టుకొని ఉండటం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా మొండిగా తయారై ఫ్లోర్ తుడిచే క్రమంలో ఇల్లంతా వ్యాప్తి చెందుతుందంటున్నారు.

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ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

  • చాలా మంది మొహం కడిగిన తర్వాత టూత్​ బ్రష్​లు, పేస్ట్​లు బాత్రూంలోనే వదిలేస్తుంటారు. కానీ, ఎట్టిపరిస్థితుల్లో వీటిని స్నానాల గది/మరుగుదొడ్డిలో పెట్టొద్దంటున్నారు నిపుణులు. బయట స్థలం లేక బాత్రూంలోనే పెట్టాల్సి వస్తే బ్రష్ పూర్తిగా ఎండిపోయాక గాలి తగలకుండా భద్రపర్చాలని చెబుతున్నారు.
  • స్నానాల గదిలోనే ఉండాల్సిన షాంపులు, సబ్బులను మూత ఉండే బాక్సుల్లో పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా, క్లీనర్లు, యాసిడ్స్, బ్లీచ్​లు ఎత్తయిన అల్మారాలలో పెట్టాలి.
  • ముఖ్యంగా బ్లీచ్, యాసిడ్స్ ఒకే దగ్గర పెట్టొద్దు. ఎందుకంటే పొరపాటున రెండూ కలిస్తే విష రసాయనాలు విడుదలవుతాయి. అమ్మోనియా ఉండే రంగులను బ్లీచ్, యాసిడ్స్​కు దూరంగా ఉంచాలంటున్నారు.
  • బాత్రూం గోడలను వారానికోసారైనా శుభ్రం చేసుకోవాలి. గది బయట ఉండే మ్యాట్లను తరచూ వేడి నీటిలో వేసి ఉతుక్కోవాలని సూచిస్తున్నారు.

బాత్రూం ఎలా ఉండాలంటే?

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్​వో) ప్రమాణాల ప్రకారం, వెట్ జోన్(స్నానం చేసే ప్రాంతం), డ్రై జోన్(వాష్​బేసిన్ ప్రాంతం), టాయిలెట్ జోన్ అని విభజించుకోవాలి. వీలుకాకపోతే వీటి మద్యలో గ్లాస్ పార్టిషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అదీ సాధ్యం కాకపోతే సబ్బు తప్ప మరేది బాత్రూంలో ఉంచొద్దు. గాలి, వెలుతురు ఎక్కువగా వచ్చేలా ఉండాలి. బాత్రూంను వాడుకున్నప్పుడే కాకుండా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్​ను తరచూ వేసి పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే గదిలో ఉండే తేమ పోతుంది. ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా త్వరగా పెరగదని డబ్ల్యూహెచ్​వో సూచిస్తుంది.

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TAGGED:

BATHROOM HYGIENE TIPS
BATHROOM CLEANING TIPS
HOW TO KEEP BATHROOM CLEAN
బాత్రూంలో పెట్టకూడని వస్తువులు
THESE ITEMS DO NOT PUT IN BATHROOM

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