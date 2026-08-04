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'ఎయిర్​పోర్టు'లోని ఈ విషయాల గురించి తెలుసా? - 'ఫ్లైట్ జర్నీ' చేసేవాళ్లు తప్పక తెలుసుకోవాలి!

ఫస్ట్ టైమ్ 'ఫ్లైట్ జర్నీ'కి సిద్ధమవుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి!

Things to Know Flight Travel
Things to Know Flight Travel (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:58 PM IST

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Things to Know Flight Travel : విమాన ప్రయాణం చేయడం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ముఖ్యంగా సుదూర ప్రాంతాలకు తక్కువ టైమ్​లో వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ఫ్లైట్ జర్నీకి మించిన సదుపాయం మరొకటి ఉండదు. అయితే, మొదటిసారి విమానం ఎక్కే ప్రయాణికులకు కొంత కంగారు ఉంటుంది. అందుకే, మీరు ఫస్ట్ టైమ్ ఫ్లైట్ జర్నీకి సిద్ధమైనప్పుడు ముందుగానే ఎయిర్ పోర్టు, విమాన ప్రయాణం గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అవి తెలుసుకోవడం ద్వారా మీ ప్రయాణంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా హ్యాపీగా జర్నీ చేయవచ్చు. మరి, ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఐఏటీఏ :

ప్రతి ఎయిర్​పోర్ట్​కు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్​పోర్ట్ అసోసియేషన్(ఐఏటీఏ) కోడ్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ ఎయిర్​పోర్టు ఐఏటీఏ కోడ్ - HYD, దిల్లీకి DEL, ముంబయికి BOM అని ఉంటుంది. మీ విమాన ప్రయాణ టికెట్, బోర్డింగ్ పాస్​, లగేజీ ట్యాగ్స్​పై ఈ కోడ్ కనిపిస్తుంది.

కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ :

కొన్ని అంతర్జాతీయ గమ్యాలకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు ఉండవు. మధ్యలో ట్రాన్సిట్ ఎయిర్​పోర్టులో దిగి అక్కడ మరో విమానం ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి న్యూయార్క్ వెళ్లాలంటే దుబాయి/ఇస్తాంబుల్/పారిస్ తదితర ఎయిర్​పోర్టులో దిగి కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ ఎక్కాల్సి ఉంటుంది.

లేఓవర్/స్టాప్ ఓవర్ :

మొదటిసారి విమాన ప్రయాణం చేసేవారికి లేఓవర్, స్టాప్ ఓవర్ అంటే ఏంటో కూడా తెలిసి ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. లేఓవర్​లో కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ ఎక్కే టైమ్ 4 గంటల్లోపే ఉంటుంది. దీంతో ప్రయాణికులు ఎయిర్​పోర్టులోనే వెయిట్ చేయాలి. అదే, స్టాప్​ఓవర్​లో కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ ఎక్కే టైమ్ 24 గంటలు లేదా అంతకుమించి ఉంటుంది. మీరు ఫ్లైట్ టికెట్, వీసా నిబంధనలను బట్టి విమానాశ్రయం దగ్గరలోని ప్రాంతాలను చూసేసి రావొచ్చు.

ల్యాండ్​సైడ్ - ఎయిర్​సైడ్ :

ఎయిర్​పోర్టులో చెక్​ఇన్​కు ముందు ఉండేది ల్యాండ్​సైడ్. ఇక్కడ ప్రయాణికులతోపాటు వారికి వీడ్కోలు పలకడానికి వచ్చిన కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు ఉండొచ్చు. అదే ఎయిర్​సైడ్​లో బోర్డింగ్ గేట్స్, చెక్ ఇన్, డ్యూటీ ఫ్రీ -షాప్స్, లాంజ్ వంటివి ఉంటాయి. ఇక్కడికి ప్రయాణికులకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది.

కస్టమ్స్ :

విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారులు ప్రయాణికుల లగేజీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. తీసుకెళ్తున్న లేదా తీసుకొచ్చిన వస్తువులకు సంబంధించి ప్రయాణికులు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. కొన్ని వస్తువులకు పరిమితులు వర్తించే అనుమతులు ఉంటాయి. మరికొన్ని వస్తువులపై ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

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ఇమ్మిగ్రేషన్ :

ఫ్లైట్ జర్నీకి అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్, ప్రయాణికుడి గుర్తింపు తదితర అంశాలను ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు చెక్ చేస్తారు. ఎయిర్​పోర్టులో ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే ఇంటి వద్దే ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్స్, తీసుకెళ్లే వస్తువులు సరిగా ఉన్నాయో లేదో ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఫైనల్ కాల్ :

విమానం బయలుదేరుతుందని తెలియజేస్తూ ప్రయాణికుల కోసం ఎయిర్​పోర్టు సిబ్బంది 'ఫైనల్ కాల్' ప్రకటన చేస్తారు. ఆ తర్వాత గేట్స్ మూసేస్తారు. ఈ కాల్ వినిపించగానే ప్రయాణికులు ఎక్కడున్నా బోర్డింగ్ గేట్స్ వద్దకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

ట్రాన్సిట్ పాసింజర్స్ :

లే ఓవర్/స్టాప్ ఓవర్ విమానం ఇతర దేశాల్లో దిగినప్పుడు అందులో ఉండే ప్రయాణికులను ట్రాన్సిట్ పాసింజర్స్​గా వ్యవహరిస్తారు. కొన్నిసార్లు ప్రయాణికులు విమానం దిగాల్సిన అవసరం ఉండదు. మరికొన్ని సందర్భాల్లో విమాన మారడానికి సెక్యూరిటీ చెక్స్ ఉంటాయి.

ఏటీసీ :

ఏటీసీ అనగా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్. ప్రతి విమానాశ్రయంలో కనిపించే ఎత్తైన టవర్​ మీద ఈ విభాగం ఉంటుంది. విమానాల రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా చూడటం, నింగిలో విమాన ప్రమాదాలను నివారించడం ఏటీసీ ముఖ్య విధులు. దీని అనుమతితోనే ఎయిర్​పోర్టులో ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ అవుతాయి.

జెట్​లాగ్ :

అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల్లో టైమ్ జోన్లు మారిపోతాయి. గమ్యస్థానంలోని సమయం, జీవ గడియారం మధ్య సమతుల్యత దెబ్బ తింటుంది. దీన్నే 'జెట్​లాగ్' అంటారు. దాని వల్ల నిద్ర పట్టకపోవడం, అజీర్తి, తలనొప్పి, చిరాకు వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఎలాంటి చికిత్స అవసరం లేకుండానే ఇవి కొన్ని రోజులకు క్రమేపీ తగ్గిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు.

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