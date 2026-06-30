"ఒత్తిడిని" తగ్గించే మొక్కలూ ఉన్నాయి! - ఇంట్లో సులువుగా పెరుగుతాయి!
తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారా? - ఈ మొక్కలను పెంచడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 3:51 PM IST
Stress Relief Plants Indoor : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో ఒకటి "ఒత్తిడి". టార్గెట్స్, డెడ్లైన్స్, మీటింగ్స్, అధిక పని గంటలు ఇలా రకరకాల కారణాలతో వృత్తిగత జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. దాంతో మానసిక ఆరోగ్యం దిబ్బతినడమే కాకుండా వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేందుకు అనేక రకాల ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుంటుంటారు. కానీ, ఏవేవో ప్రయత్నించే బదులు ఇంట్లో ఈ మొక్కలు పెంచుకున్నా ఒత్తిడి నుంచి మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో వీటిని పెంచుకోవడం వల్ల అటు ఆరోగ్యంతో పాటు ఇటు ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తాయంటున్నారు. ఇంతకీ, ఆ మొక్కలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం చాలా మంది వృత్తిగత జీవితాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. దాంతో చాలా మంది స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడేందుకు అనేక విధాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? మనం పెంచుకునే కొన్ని మొక్కల ద్వారా మానసిక ఆందోళనల్ని దూరం చేసుకోవచ్చని చెబుతోంది "ఇంటర్నేషనల్ జనరల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసర్చ్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్". అంతేకాదు, ఈ మొక్కల వల్ల ఇంట్లో గాలి నాణ్యత పెరుగుతుందట. దాంతో అలసట తగ్గి, ఏకాగ్రత పెరిగి ఉత్సాహంగా ఉండేలా చేస్తాయట. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోజ్మెరీ :
ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో భాగంగా ఇంటి అలంకరణకు చాలా మంది రోజ్మెరీ ప్లాంట్ను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇంటి అందాన్ని పెంచే ఈ మొక్క మానసిక సమస్యల్నీ దూరం చేస్తుందట. అందుకు కారణం దీని నుంచి వచ్చే సువాసనే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే, దీంతో తయారైన ఆయిల్స్ను సౌందర్యపరంగానూ, అరోమా థెరపీల్లోనూ విరివిగా యూజ్ చేస్తుంటారు. అలాగే, దీన్ని పెంచడం కూడా సులువే. ఎండ పడని ప్లేస్లో కుండిలో వాటర్ నిలవకుండా చూసుకుంటే చాలు మంచిగా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
స్నేక్ ప్లాంట్ :
ఇది కూడా ఇంట్లో పెంచుకోదగ్గ మొక్కల్లో ఒకటి. దీనినే మదర్ ఇన్ లా ప్లాంట్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. స్నేక్ ప్లాంట్ తేమను నియంత్రిస్తూ గదుల్లో ఉండే కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే, ఈ మొక్క నైట్ టైమ్లో ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇంటికి మినిమల్ లుక్ను అందించే ఈ మొక్క తక్కువ సూర్యరశ్మిలో చక్కగా పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
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పీస్ లిల్లీ :
ఇంట్లో పెంచుకోదగ్గ మొక్కల్లో పీస్ లిల్లీ కూడా ఒకటి. ఇది తెల్లని పూలు, ఆకులతో చూడ్డానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మొక్క మంచి పరిమళాలను వెదజల్లడంతోపాటు ఇంట్లో గాలిని శుభ్రపరుస్తూ ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లానూ పనిచేస్తుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా స్వచ్ఛమైన గాలిని అందిస్తూ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
తులసి :
ఇది కంటికి ఇంపుగా కనిపించడమే కాదు, దీనిలో ఉండే సువాసనలు ఒత్తిడిని నిమిషాల్లో మాయం చేస్తాయని పలు అధ్యయనాలు కూడా చెబుతున్నాయి. తులసి మొక్కను కిచెన్ గార్డెన్లోనే చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు. లావెండర్, పుదీనా వంటి మొక్కలు కూడా ఈ కోవలోకే వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే మీ ఇంట్లో ఈ మొక్కలను పెంచేయండి ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనాన్ని పొందండి!
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