కిటికీల నుంచి బాత్ టవల్స్ వరకు - వేటిని ఎన్ని రోజులకోసారి శుభ్రం చేస్తున్నారు?
ఇంట్లో ఈ వస్తువుల క్లీనింగ్కూ ఓ టైమ్ పీరియడ్! - లేదంటే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 2:08 PM IST
Regularly Clean Household Items : చాలా మంది ఇంటి క్లీనింగ్ విషయంలో తీసుకునే శ్రద్ధ, కొన్ని వస్తువులు, ప్రదేశాల శుభ్రతపై తీసుకోరు. వాటిని ఎప్పుడో గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంటారు. తద్వారా వాటిపై దుమ్ము, ధూళి చేరి మురికిగా మారుతుంటాయి. దాంతో అవి చూడడానికి అందవిహీనంగా కనిపించడమే కాకుండా, ఆరోగ్యానికి నష్టం కలిగించే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. శ్వాసకోస, చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదమూ లేకపోలేదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మనం నిత్యం ఉపయోగించే వాటిని నిర్ణీత వ్యవధిలో కచ్చితంగా శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటి? వాటిని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- సాధారణంగా ఉదయాన్నే లేచి కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ఇంటిని ఊడ్చి తుడుస్తాం. ఏవైనా పాత్రలు ఉంటే శుభ్రం చేసుకుంటాం. అయితే, ఇంట్లో నేలను డైలీ తుడుస్తున్నప్పటికీ గోడలను మాత్రం అప్పుడప్పుడు శుభ్రం చేస్తుంటాం. కానీ, వాటిని కనీసం వారానికోసారైనా శుభ్రం చేయాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే వాటిపై దుమ్ము పేరుకుపోతుందంటున్నారు.
- ఇక కిటికీల విషయానికొస్తే చాలా మంది ఏ పండగ వచ్చినప్పుడో, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో తప్ప వాటి క్లీనింగ్ గురించి అంతగా పట్టించుకోరు. అయితే వీటిని వారం నుంచి నెల రోజుల వ్యవధిలో కనీసం ఒకసారైనా శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- ప్రతి రెండు నుంచి మూడు వారాలకోసారి బాత్టబ్, షవర్ని కూడా శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. టాయిలెట్, సింక్లను మాత్రం వారానికోసారి కచ్చితంగా శుభ్రంగా కడగాల్సిందే అని చెబుతున్నారు.
- పిల్లో కవర్లు, బెడ్షీట్లు వంటి వాటిని తరచూ శుభ్రం చేస్తున్నప్పటికీ పరుపుని శుభ్రం చేయాలనే విషయాన్ని మాత్రం అంతగా పట్టించుకోం. కానీ, మీకు తెలుసా? పరుపునూ రెండు నెలలకోసారైనా శుభ్రం చేయడం బెటర్ అంటున్నారు. ఇందుకోసం పరుపుపై బేకింగ్ సోడాను చల్లి కాసేపు ఉంచాలి. అనంతరం వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు.
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- నార్మల్గా కార్పెట్ని అప్పుడప్పుడూ దులిపి ఎండలో వేసి మళ్లీ ఇంట్లో పరుస్తుంటాం. అయితే ఇలా చేయడంతో పాటు కనీసం నెలకోసారైనా దాన్ని ప్రత్యేకంగా క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే కార్పెట్కు దుమ్ము అతుక్కొని అలాగే ఉండిపోతుంది. దీనివల్ల కూడా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే కార్పెట్ క్లీనింగ్ విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిందే అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి కార్పెట్ను స్టీమింగ్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- మనలో చాలా మంది బాత్ టవల్స్ని ఎన్ని రోజులకోసారి ఉతుకుతారు? అని అడిగితే మహా అయితే వారానికోసారి అని సమాధానం చెబుతారు. కానీ ఇలా చేస్తే పలు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఎదుర్కోక తప్పదంటున్నారు నిపుణులు. మన స్కిన్పై ఉన్న మృతకణాలు టవల్పై చేరతాయి. ఫలితంగా అది చర్మానికి హానికరంగా తయారవడంతో పాటు దుర్వాసన కూడా వస్తుందంటున్నారు. అందుకే వాటిని సాధ్యమైనంత తరచుగా, కనీసం మూడుసార్లు ఉపయోగించిన వెంటనే ఉతకడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- టాయిలెట్ సీట్ మీద ఉండే దానికంటే కంప్యూటర్ కీబోర్డ్పై ఐదు రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందట. అయితే, దీన్ని చాలామంది దుమ్ము పట్టింది అనిపించినప్పుడు మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంటారు. కానీ వారానికోసారి కీబోర్డ్ను, మౌస్ని తప్పనిసరిగా శుభ్రం చేయాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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