వర్షాకాలంలో "ఇవి" చాలాసేపు బయట ఉంచుతున్నారా? - త్వరగా పాడైపోయే అవకాశం ఎక్కువ!
ఈ సీజన్లో వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువ - ఆహార పదార్థాల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 3:27 PM IST
Monsoon Food Storage Tips : నార్మల్గా వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వేడికి పదార్థాలు తొందరగా పాడైపోతాయి. అందుకే వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాం. కానీ, వర్షాకాలంలో కొంతమంది ఈ చిట్కాను ఫాలో అవ్వరు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో ఎలాగూ వాతావరణం చల్లగానే ఉందని రోజంతా పదార్థాల్ని గది ఉష్ణోగ్రత వద్దే వదిలేస్తుంటారు. అయితే, దీనివల్ల కొన్ని రకాల పదార్థాలు త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, వానాకాలం ఎక్కువసేపు బయట ఉంచకూడని ఆ పదార్థాలేంటి? వాటిని ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఆయా పదార్థాలపై బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి కారణమవుతుంది. అందుకే, ఈ సీజన్లో పాలు, పాల పదార్థాలు ఎక్కువసేపు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచితే పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేయడమే బెటర్ అంటున్నారు.
- నార్మల్గా పండ్లు ఆయా రకాల్ని బట్టి కొన్ని రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. కానీ వీటిని ముక్కలుగా కట్ చేసి రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద అలాగే వదిలేయడం, మూత లేకుండా రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచడం వంటివి చేస్తే అవి త్వరగా పాడైపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో వాతావరణంలో ఉండే తేమ, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్లు వాటిపై చేరి అవి తొందరగా పాడయ్యేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అందుకే పండ్లను ఎప్పటికప్పుడే ఫ్రెష్గా కట్ చేసుకొని తినడం, మిగిలిన వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల వాటిని కొంత సమయం పాటు పాడవకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చంటున్నారు.
- మనలో చాలా మంది ఇళ్లలో ఉదయాన్నే రెండు పూటలకు సరిపడా కూరలు చేసుకుంటుంటారు. కొందరు మధ్యాహ్నం తినగా మిగిలిన కర్రీని బయటే ఉంచేస్తుంటారు. అయితే, అలా ఉంచడం వల్ల ఈ సీజన్లో వాతావరణంలోని అధిక తేమ కారణంగా అందులో బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెంది అది పాడయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, మిగిలిన కూరల్ని వేరే బౌల్లోకి తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
"పుల్లని పెరుగును" ఇలా కూడా వాడొచ్చా? - తెలిస్తే ఇకపై అస్సలు పడేయరు!
- మనలో చాలా మందికి మధ్యాహ్నం కోసం లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళ్లగా మిగిలిన అన్నాన్ని బయటే వదిలేయం అలవాటు. వాతావరణం చల్లగా ఉందని, అన్నం వేడిగా ఉందని తద్వారా అది పాడవదనే ఆలోచనలో ఉంటారు. కానీ, బియ్యంలో ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా రేణువులు ఉంటాయట. అవి మనం వండే క్రమంలోనూ నశించవు. అయితే గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువసేపు అన్నాన్ని ఉంచినప్పుడు, వాతావరణంలో వేడి, తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ రేణువులు బ్యాక్టీరియాగా మారి పదార్థాన్ని విషతుల్యంగా మారుస్తాయట. కాబట్టి, ఎప్పటికప్పుడు అన్నాన్ని తాజాగా వండుకోవడం, ఒకవేళ మిగిలితే వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు.
- ఈ సీజన్లో తడిగా ఉన్న పదార్థాలే కాదు, పొడిగా ఉండే బేకింగ్ ఉత్పత్తులూ త్వరగా పాడయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే వీటిని కొనే ముందు తయారీ, గడువు తేదీల్ని చెక్ చేసి తీసుకోవాలి. అలాగే, వాటిని ఇంటికి తెచ్చాకా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల అవి తాజాదనం కోల్పోకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
- మనలో కొంతమంది కొన్ని గ్రేవీ కర్రీలలో పచ్చికొబ్బరి, కొబ్బరి పాలు వంటివి వాడుతుంటారు. వీటిని కూడా ఎక్కువసేపు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచడం వల్ల అవి పాడయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వాటిని రిఫ్రిజిరేటర్లో నిల్వ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
- కొంతమంది వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉంది కదా అని ఇడ్లీ, దోశ పిండిని గంటల తరబడి గది ఉష్ణోగ్రత వద్దే ఉంచుతుంటారు. ఫలితంగా అవి ఎక్కువగా పులిసి పిండి పాడయ్యే అవకాశం ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఈ సీజన్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండిని 8-10 గంటల పాటు పులియబెడితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- ఈ టిప్స్ అన్నీ పాటించడంతో పాటు ఏ ఆహారమైనా వేడివేడిగా వండుకొని తినడం, తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే పదార్థాల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఈ కాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మీ ఇంట్లో "బల్లులు" ఎక్కువగా తిరుగుతున్నాయా? - ఇలా చేస్తే ఒక్కటీ ఉండదట!
ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఆకుకూరలు" - ఇంట్లోనే ఎలా పండించాలో తెలుసా?