"ఇక్కడ చేపలు ఎగురతాయి, అక్కడ మత్స్యాలు షాకిస్తాయి!" - ఈ జలపుష్పాల విశేషాలు తెలుసా?
ఓ చేప కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి శత్రువును బెదరగొడుతుంది - ఇంకోటి విద్యుత్తో తనను తాను రక్షించుకుంటుంది అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 2:06 PM IST
Different Types Of Fishes : ఎక్సోకోటిడే కుటుంబానికి చెందిన సుమారు 40కి పైగా జాతుల సముద్ర చేపలు నిజంగానే గాల్లో ఎగురుతాయి. వీటికి పెక్టోరల్ ఫిన్స్ అనే పెద్ద రెక్కలుంటాయి. తోక పోర్క్ ఆకారంలో చీలినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటి సాయంతో అవి గాల్లో ఎగురుతాయి. వీటికి పక్షులంత బలంగా ఎగిరే సామర్థ్యం లేకపోయినా 100 అడుగుల నుంచి 650 అడుగుల వరకూ గంటకు 56 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరగలవట. ఇందుకోసం తొలుత నీళ్లలో కొంతమేర వేగంగా ఈదాక, బయటికొచ్చి రెక్కల్ని ఆడిస్తూ గాల్లోకి లేస్తాయి.
ఈ చేపలు ముఖ్యంగా మాంసాహార సముద్రజీవుల నుంచి తప్పించుకునేందుకే గాల్లోకి లేస్తాయి. ఈ జాతుల్లో చాలావరకూ ఏడు అడుగుల నుంచి పన్నెండు అంగుళాల పొడవే ఉంటాయి. కొన్ని మాత్రమే 18 అంగుళాల పొడవు పెరుగుతాయి. హిందూ, పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాల్లోని ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో కనిపించే ఈ చేపలకు బార్బడోస్ పెట్టింది పేరు. అందుకే ఆ ద్వీప దేశాన్ని ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైయింగ్ ఫిష్ అనీ అంటారు. ఎగిరే చేప వాళ్ల జాతీయ చిహ్నాల్లో ఒకటి. జాతీయ వంటకం కూడా. వీటిని వియత్నాం, జపాన్, జపాన్, చైనా, ఇండియా, ఇండొనేషియా దేశాల్లోనూ పట్టి విక్రయిస్తుంటారట.
ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ : ఈ చేప పేరు వినే ఉంటారు. ఇది దాదాపు ఏడు అంగుళాల పొడవుంటుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? కరెంట్ని విడుదల చేయడం. ఈ జీవిలో వోల్టేజ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. ఏ జీవైనా తనపై దాడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఈల్ దానికి షాక్ ఇస్తుంది. తద్వారా శత్రువు నాడీవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపి అయోమయానికి గురువుతాడు. వెంటనే ఈ చేప అక్కడి నుంచి జారుకుంటుంది. అంతేకాక ఈ ఈల్ పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ ఈల్స్ 12 బల్బులు వెలగడానికి సరిపోయేంత విద్యుత్ను విడుదల చేస్తాయట.
బ్లాక్ఘోస్ట్ నైఫ్ఫిష్ : ఈ చేప మంచి నీటిలో పెరుగుతుంది. దక్షిణ అమెరికాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నలుపు రంగులో తల నుంచి తోక వరకు పొడుగ్గా చాకులాంటి దీని రూపం వల్లే ఆ పేరు వచ్చింది. దీని తోకలో ఉండే ప్రత్యేకమైన అవయవం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్ని తెలుసుకోవడానికి, ఇతర జీవులకు సమాచారం ఇవ్వడానికి ఈ సిగ్నళ్లను వాడుకుంటుంది.
ఎలక్ట్రిక్ క్యాట్ఫిష్ : ఈ క్యాట్ఫిష్ ఎక్కువగా ఆఫ్రికా, నైలు నదిలో కనిపిస్తుంది. దాదాపు నాలుగు అడుగుల పొడవు వరకు పెరుగుతుంది. విద్యుత్ షాక్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రోజెనిక్ ఆర్గాన్స్ ఉండటమే దీని ప్రత్యేకత. ఎక్కువగా చేపల గుడ్లు, చిన్న చేపలు వంటివి తింటాయి. శత్రు జీవికి కరెంట్ షాక్ ఇస్తుందట.
స్టార్ గేజర్ : ఈ చేప చూడ్డానికి పెద్ద నోటితో తలపై గుండ్రని కళ్లతో చిత్రంగా ఉంటుందీ. అమెరికా దగ్గరలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముదురు రంగులో ఉండే ఇది తెల్లని మచ్చలతో పరిసరాల్లో కలిసిపోయినట్టు ఉంటుంది. ఇక దీని ప్రత్యేకత విషయానికి వస్తే కంటి చూపుతోనే శత్రుజీవిని అల్లల్లాడిస్తుంది. ఎలాగంటే కళ్ల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇలా ఎలా చేస్తుందబ్బా? అంటే దానికి కారణం కళ్లలో ఉండే కణజాలమే.
