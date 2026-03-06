తెలగ పిండితో నోరూరించే కర్రీ - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం బోనస్!
- ఆకు కూరల నుంచి మటన్ దాకా! - అన్నిటి కాంబినేషన్లో సూపర్ రెసిపీ - ఎంతో హెల్దీగా, టేస్టీగా
Published : March 6, 2026 at 4:24 PM IST
Thelaga pindi Curry : కూరగాయలతో కర్రీ చేస్తారని మనకు తెలుసు. పిండితో పిండి వంటలు చేస్తారని కూడా తెలుసు. కానీ, పిండితో కర్రీ తయారు చేస్తారని తెలుసా? చాలా మందికి తెలియదు. ఆంధ్రా ప్రాంతంలో ఈ కర్రీని ఎంతో ఇష్టంగా చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర, గోదావరి జిల్లాల్లో ఇది ఫేమస్ వంటకం. అదే తెలగ పిండి రెసిపీ!
మినప పిండి మినుములతో తయారవుతుంది. గోధుమ పిండి గోధుమలతో తయారవుతుంది. మరి, తెలగ పిండి ఎలా వస్తుంది? నువ్వులతో వస్తుంది! అవును.. నువ్వులను గానుగ పట్టించిన తర్వాత మిగిలే పిప్పినే తెలగ పిండి అంటారు! ఈ పిండితో ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఇందులో ఆకు కూరలు వేసుకోవచ్చు. కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు. ఇంకా నాన్ వెజ్ కూడా వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తెలగపిండి - ఒక కప్పు
- మునగాకు - మూడు కప్పులు
- వాటర్ - రెండు కప్పులు
- ఆవాలు - స్పూన్
- జీలకర్ర - 1/2 స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
- మినప్పప్పు - ఒక స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు 1/2 స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మునగాకును శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి
- స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పు, ఎండు మిర్చీ, పచ్చి మిర్చీ, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు చక్కగా శుభ్రం చేసిన మునగాకు వేసుకోవాలి. ఆకు చక్కగా ఆయిల్ లో కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులో తెలగ పిండి వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత పిండి మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో అద్భుతమైన తెలగపిండి, మునగాకు కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఇందులో ఫైబర్, ప్రోటీన్, ఐరన్, కాల్షియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అధికంగా ఉంటాయి, కొవ్వులు తక్కువగా ఉంటాయి.
- తెలగపిండి, మునగాకు కలిపి వండడం వల్ల హార్మోన్ల సమతుల్యత కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి మరియు పేగుల కదలికలను పెంచి, వాటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు.
- ఆంధ్రా ప్రాంతంలో తెలగపిండి, మునగాకు కర్రీని ఆషాఢమాసంలో చేసుకొని తినడం ఆనవాయితీగా ఉంది.
- కేవలం మునగాకుతో మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఆకు కూరలు, కాయగూరలతోపాటు నాన్ వెజ్తో కూడా తెలగపిండిని కలిపి తయారు చేసుకోవచ్చు.
