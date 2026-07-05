ETV Bharat / offbeat

'రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలియదు! - తెల్లారే సరికి రెండు కాళ్లూ పోయాయి!'

పింఛను కోసం పోరాటం - నడిచి నడిచి చేతులూ అరిగిపోతున్నాయి!

the_story_of_disabled_person
the_story_of_disabled_person (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

The Story of a Disabled Person : ఆయనకు రెండు కాళ్లూ లేవు. ఊహించని ప్రమాదంలో వాటిని కోల్పోయారు. దాదాపు మూడేళ్లు. నాటి నుంచి ఉపాధి లేక వీధిన పడ్డారు. ప్రభుత్వం అందించే దివ్యాంగుల పింఛన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. రోజులు, నెలల తరబడి కాగితాలు పట్టుకుని కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో 'ఈనాడు -ఈటీవీ భారత్' కంట పడ్డారు. తన కథ, కష్టాలను ఏకరువు పెట్టారు.

హైదరాబాద్​లోని ఎర్రగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన మార్కండి శ్రీనివాసరావు వయస్సు 53 సంవత్సరాలు. గతంలో కంట్రీ క్లబ్​లో పనిచేసేవారు. వెయిటర్​గా దాదాపు పదేళ్లకుపైగా అనుభవం ఆయనది. నెలవారీ సంపాదనతో కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. భార్య అకాల మృతి ఆయన్ను కుంగుబాటుకు గురిచేసినా కూతురు, కుమారుడికి ఏ లోటూ లేకుండా పెంచారు. తాను రేయింబవళ్లు కష్టపడుతూ వారిని ఉన్నత చదువుల వరకూ తీసుకెళ్లారు. మానసికంగా కాస్త కుదుటపడిన తరుణం, పిల్లలు చేతికందుతున్న సమయం! కానీ, రైలు రూపంలో మరో ప్రమాదం ఆయన జీవితంలోకి దూసుకువచ్చింది.

"ఆధార్-ఈమెయిల్" లింక్ చేశారా? - రెండ్రోజుల్లో 2లక్షలకు పైగా అప్​డేట్స్!

the_story_of_disabled_person
the_story_of_disabled_person (ETV Bharat)

2023 అక్టోబర్ 30 శ్రీనివాసరావు జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన రోజు. చిరు సంపాదనే అయినా అప్పటి వరకూ ఏ లోటూ లేకుండా హాయిగా ఉన్నారు. కానీ, ఆ రోజు సాయంత్రం తన జీవితంలో కమ్మిన చీకటి ఇప్పటికీ వీడిపోలేదని కుమిలిపోతున్నారు శ్రీనివాసరావు. స్వచ్ఛంద సంస్థ అందించిన మూడు చక్రాల వాహనంలో జీవనయానం సాగిస్తున్నారు.

the_story_of_disabled_person
the_story_of_disabled_person (ETV Bharat)

ఆ రోజు ఏం జరిగింది?

తన ఫేవరెట్ హీరో సినిమా రిలీజ్ కావడంతో మ్యాట్నీ షో చూద్దామని వెళ్లారు. అభిమానుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడంతో టికెట్​ దొరక్క మరో థియేటర్​కు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణంలో చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్లాలని సీతాఫల్​మండి రైల్వే స్టేషన్​కు వచ్చారు. చీకటి పడుతుండగా కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు ప్లాట్​ఫాం అంచుల వరకూ వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 'ఓ పెనుగాలి తనను నెట్టివేసిందని, తెల్లవారే సరికి పట్టాల పక్కనే అచేతనంగా పడి ఉన్నానని' శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఒళ్లంతా నొప్పులు, కదల్లేకుండా, కనీసం నోట మాట కూడా రావడం లేదని ఆ క్షణాన్ని గుర్తు చేసుకుని కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యారు. రెండు చేతులతో శరీరాన్నంతా కూడదీసుకుని "భయ్యా, భయ్యా" అనడంతో ఓ వ్యక్తి తనను చూశారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత రైల్వే పోలీసులు రావడం, అంబులెన్స్​లో గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించడం జరిగిపోయాయని చెప్పారు. వైద్యులు తన ప్రాణాలను కాపాడినా రెండు కాళ్లూ కోల్పోయానని వాపోయారు.

the_story_of_disabled_person
the_story_of_disabled_person (ETV Bharat)

ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు?

బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ ప్రవేశ ద్వారం. ఆ పక్కనే ఓ చెప్పుల దుకాణం. అదే శ్రీనివాసరావు అడ్డా. తన సోదరుడి దుకాణంలో పగలంతా సహాయంగా ఉంటారు. ఒకరిద్దరు స్నేహితులు అప్పుడప్పుడూ వచ్చి తనను పలకరిస్తుంటారు. తమ్ముడు, తమ్ముడి భార్యే ఇన్నాళ్లూ ఈయన పోషణ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. రెండు కాళ్లను కోల్పోయిన శ్రీనివాసరావు 98శాతం దివ్యాంగుడని ధ్రువీకరిస్తూ ప్రభుత్వ వైద్యులు 2024 మార్చిలో సర్టిఫికెట్ అందించారు. దాంతో ఆయన స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు సహాయ, సహకారాలతో పింఛన్​ మంజూరుకు అవసరమైన అన్ని పత్రాలు కూడబెట్టుకున్నారు. పింఛన్ అందే వరకూ అవే తన ఆస్తులుని భావిస్తున్నారు. ప్రజా పాలన సభలో దివ్యాంగుల పింఛన్​కు దరఖాస్తు చేశారు. ఇప్పటికీ మంజూరు కాలేదు. ఆస్తులు కూడబెట్టే ఆలోచన, ఆ అవసరం తనకు లేదని, ప్రభుత్వం సాయం అందించాలని శ్రీనివాసరావు ప్రాథేయపడుతున్నారు.

రేషన్ కార్డు లేకపోవడంతో!

తనకు రేషన్ కార్డు లేకపోవడం వల్ల పింఛన్ మంజూరు నిలిచిపోయిందని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. రేషన్ కార్డు ఉంటేనే పింఛన్ మంజూరవుతుందని అధికారులు తనతో చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. అధికారులు తన శారీరక పరిస్థితిని చూసైనా పింఛన్ మంజూరు చేయాలని శ్రీనివాసరావు కోరుతున్నారు. "పేదోళ్లు" అనేందుకు రేషన్ కార్డును ప్రామాణికంగా భావిస్తున్నారు అధికారులు. కానీ, లక్షలాది మంది "పెద్దోళ్లు" ఇదే కార్డును అడ్డం పెట్టుకుని పేదల పథకాలు కాజేస్తున్నా పట్టింపులేదు.

"గాంధీజీ" శాలువాలో దాగిన రహస్యం - రూ.500 నోట్లలో ఈ సీక్రెట్ మీరు గమనించారా?

"అరుణాచలం వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్" రెగ్యులర్ - స్టేషన్లు, సమయాలు ఇవే!

TAGGED:

DISABLED PERSON STORY
DISABILITIE PENSION
పింఛన్ కోసం ఎదురుచూపు
ETV BHARAT EXCLUSIVE
THE STORY OF A DISABLED PERSON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.