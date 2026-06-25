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వర్షానిది - మన సంతోషానిది ఫెవికాల్ బంధమట! - మనసులో జరిగేది ఇదే!

- వర్షపు చినుకులతో బ్రెయిన్​లో హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయంటున్న నిపుణులు - మానసిక ఒత్తిడిని ఏకంగా 65% వరకు తగ్గిస్తుందని తేల్చిన అధ్యయనం!

How Rain affects happiness
How Rain affects happiness (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 4:47 PM IST

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How Rain affects happiness : చిటపట చినుకులు శబ్దం చేస్తుంటే, మట్టి పరిమళం గమ్మత్తుగా హాయినిస్తుంటే, మనసు పొందే ఉల్లాసం సమ్​థింగ్​ స్పెషల్. వర్షం కురిసిపోయిన తర్వాత నిర్మలంగా కనిపించే ఆకాశం, దేహాన్ని తాకే చల్లటి గాలి వెరీ వెరీ స్పెషల్!! మనసు, శరీరం రెండూ ఇలా పులకించిపోవడానికి, మానసిక స్థితినే పూర్తిగా మార్చేయడానికి వర్షం ఎలా కారణవుతోందో సైంటిస్టులు బయటపెట్టారు. అద్భుతమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.

నేచురల్ ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ :

వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత ఆకాశం అద్భుతంగా కనిపించడానికి, గాలి చాలా స్వచ్ఛంగా ఉందని అనిపించడానికి ఒక కారణం ఉందట. వర్షపు చినుకులు నేలపై పడే క్రమంలో, వాతావరణంలో పేరుకుపోయిన దుమ్మును కడిగేస్తాయట. అంటే.. వర్షపు బిందువుల్లో దుమ్ము కలిసిపోయి నేలను చేరుతుందన్నమాట. ఆ విధంగా.. ఆకాశం మొత్తం నిర్మలంగా మారిపోతుందని చెబుతున్నారు. కాలుష్యం, అలర్జీ కారకాలను గాల్లో లేకుండా వర్షంలోని నెగెటివ్ అయాన్లు క్లీన్ చేస్తాయట. ఇది చాలా మంది శ్వాసకోశ ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని పరిశోధకుల్లో ఒకరైన డాల్టన్ స్పష్టం చేశారు.

వర్కవుట్ చేసినంత ఉత్సాహం :

వర్షపు చినుకులు శరీరానికి, మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్నిస్తాయి. వర్షపు బిందువుల నుంచి వెలువడే నెగెటివ్ అయాన్లు.. ఒక అదనపు ఎలక్ట్రాను కలిగి ఉన్న ఆక్సిజన్ అణువులుగా చెబుతున్నారు. చినుకులు నేల ఉపరితలన్ని, లేదా ఏదైనా వస్తువును ఢీకొన్నప్పుడు ఇవి ఏర్పడతాయట. ఇవి మన మెదడులో ఉత్తేజాన్నిచ్చే సెరోటోనిన్ హార్మోన్‌ను, తరంగాలను పెంచుతాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. తద్వారా సంతోషకరమైన, మరింత ప్రశాంతమైన స్థితిలో మనసు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ అయాన్లు గాల్లో అధిక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, మన దేహంలోకి చేరి రక్తంలోని ఆక్సిజన్ స్థాయిలను పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ఫలితంగా, కఠినమైన వ్యాయామం చేసినప్పుడు కలిగే మానసిక ఉల్లాసం లాంటి భావన కలుగుతుందని పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

వర్షపు శబ్దంతో ఒత్తిడి పరార్! :

వర్షపు శబ్దం కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 40 నుంచి 50 డెసిబుల్స్ రేంజ్​లో వచ్చే వర్షం సౌండ్​ అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందట. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని ఏకంగా 65% వరకు తగ్గిస్తుందని అధ్యయనంలో కనుగొన్నారు. నిలకడగా కురిసే వర్షం కార్టిసాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, మనసులో ప్రశాంతత భావనను కలిగిస్తుందట. నీటి శబ్దాలు పారాసింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తాయని, ఇది నాడీ వ్యవస్థలో విశ్రాంతిని కలిగించి, ఒత్తిడి నుంచి కోలుకునేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. వర్షపు శబ్దం ఏకాగ్రతకు, విశ్రాంతికి ఒక లంగరులా పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

జ్ఞాపకశక్తిని నిద్రలేపుతుంది! :

మనిషి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే శక్తి కూడా వర్షానికి ఉందట. వర్షం వల్ల వచ్చే మట్టి సువాసన మెమొరీ పవర్​ను మెరుగుపరుస్తుందని గుర్తించారు. పెట్రికోర్ అని పిలుచుకునే వాసన తుపాను తర్వాత భూమి నుంచి పైకి వస్తుందట. ఇది ఘాటుగా, మట్టివాసనతో కూడినదిగా ఉన్నప్పటికీ, స్వచ్ఛమైనదేనని గ్రీన్విచ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్లాంట్ కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ ఫిల్ స్టీవెన్సన్ చెప్పారు. వాతావరణం పొడిగా ఉన్నప్పుడు మొక్కలు, జంతువులు, నేల నుంచి వచ్చే సేంద్రీయ అణువులు ఉపరితలాలపై పేరుకుపోతాయట. చినుకులు పడినప్పుడు ఇవి గాల్లో తేలియాడే కణాలుగా విచ్ఛిన్నమవుతాయట. అప్పుడు ఈ వాసన ఉత్పత్తి అవుతుందట. అది మన మెదడులోని ఆల్ఫా, బీటా తరంగాల కార్యకలాపాలలో విలక్షణమైన మార్పులను కలిగిస్తుందని పరిశోధకులు తేల్చారు. మెదడులోని అమిగ్డాలాను ప్రేరేపించడంతో ఈ మట్టి వాసనలు మన గత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తాయట. కాబట్టి, వర్షం పడుతున్నప్పుడు దాన్ని ఆస్వాదించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఈ సారి వర్షం కురిసినప్పుడు మరిచిపోకండి.

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