'సగం కోసిన కూరగాయలు' మరుసటి రోజు వాడుతున్నారా? - ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా ప్రమాదమేనా?
Vegetables Storage Tips : మిగిలిన కూరగాయలను ఎలా నిల్వ చేస్తే మంచిది? - ఈ పొరపాట్లు చేస్తే మీ ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడ్డట్లే అంటున్న నిపుణులు!
Published : November 17, 2026 at 7:38 PM IST
మనలో ఎక్కువ మంది రోజువారీ వంటకి కూరగాయలు కోసేటప్పుడు సగం మాత్రమే వాడి, మిగిలిన భాగాన్ని గిన్నెలోనో, కవర్లోనో పెట్టి భద్రపరుస్తుంటారు. మరుసటి రోజు దాన్ని మళ్లీ వంటలో వాడుతుంటారు. దాదాపు చాలా మంది ఇళ్లలో ఇలానే చేస్తుంటారు. అయితే, కూరగాయలు వృథా కాకుండా పొదుపు చేయాలనే మీ ఆలోచన మంచిదే. కానీ కోసిన కూరగాయలను ఎంతసేపు ఉంచుతున్నాం, ఎలా నిల్వ చేస్తున్నామన్నది కూడా అంతే ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే నిల్వ చేసే విధానంలో చిన్న తేడా వచ్చినా అవి విషతుల్యంగా మారి మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, కోసిన కూరగాయలను సరిగ్గా నిల్వ చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఇంతకీ, సగం కోసిన కూరగాయలను ఎలా నిల్వ చేస్తే మంచిదో ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా వంటకు ఎంత అవసరమో అంతమేరకే కూరగాయలను కోసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ సగం మిగిలిపోతే దాన్ని శుభ్రమైన గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినంత మాత్రాన కోసిన కూరగాయలు ఎప్పటికీ ఫ్రెష్గా ఉంటాయని అనుకోవడం పొరపాటు. వాటిని వీలైనంత త్వరగా వంటలో వాడేయడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే నిల్వ ఉంచే సమయం, ఫ్రిడ్జ్ ఉష్ణోగ్రత, మనం పాటించే పరిశుభ్రత కూడా వాటి నాణ్యతను, పోషకాలను నిర్ణయిస్తాయంటున్నారు.
- ఆకుకూరలను తెచ్చిన వెంటనే కాడలతో సహా రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేయకండి. వాటికి ఏమాత్రం తడి తగలకుండా పూర్తిగా ఆరనిచ్చాక, గాలి చొరబడని డబ్బాలో భద్రపరచాలని సూచిస్తున్నారు. తేమను పీల్చుకోవడానికి అవసరమైతే ఆ డబ్బా అడుగున రెండు టిష్యూ పేపర్లను పరవండి మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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- క్యారెట్, బీట్రూట్ వంటి దుంపకూరలు ఎండిపోకుండా ఉండాలంటే, వాటిని తేమగా ఉన్న పేపర్ టవల్లో చుట్టి గాలి చొరని డబ్బాలో ఉంచాలి. అలాగే దోసకాయ, క్యాప్సికమ్ లాంటి వాటిని కూడా ముందు తేమ లేకుండా తుడిచి, ఆ తర్వాత పొడి పేపర్ టవల్ చుట్టి భద్రపరచుకోవాలంటున్నారు. ఇలా నిల్వ చేసిన కూరగాయలను రెండు నుంచి నాలుగు రోజుల్లోపు వాడుకునేలా చూసుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు.
- కూరగాయలపై బూజు పట్టినా, రంగుమారినట్లుగా అనిపించినా, జిగురుగా కనిపించినా లేదా దుర్వాసనగా వస్తున్నా వాటిని వీలైనంత వరకు వంటలో ఉపయోగించకూడదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అయితే, కొంతమంది పాడైన భాగాన్ని కత్తిరించి పడేసి, మిగిలిన భాగాన్ని వంటల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ, ఇలా పాడైనా భాగాన్ని తీసేసి మిగిలినదాన్ని వాడటం కూడా ఏమాత్రం సురక్షితం కాదని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా లోపలికి వ్యాపించే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. సో మీరూ ఇకపై కూరగాయలు కోసేటప్పుడు అవసరం మేరకే కట్ చేసుకోండి. తప్పనిపరిస్థితుల్లో పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఫాలో అవుతూ మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.