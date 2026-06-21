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మీ డబ్బు పిల్లల్ని కంటుంది - మనవళ్లను కూడా అందిస్తుంది!

- ఈ పుస్తకంలో ఆర్థిక సంతాన వృద్ధి రహస్యం! - వందేళ్ల నాటి "ద రిచెస్ట్‌ మ్యాన్‌ ఇన్‌ బాబిలోన్‌" చదివారా?

The Richest Man in Babylon
The Richest Man in Babylon (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 2:16 PM IST

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"Money is Not a Paper.. Its a Converted Human Energy" మనిషి ఒక పని చేయడానికి తన శక్తి వినియోగిస్తాడు. దానివల్ల పచ్చిన ఫలితాన్ని అదే రోజు వాడుకోకుండా.. రేపటి కోసం దాచుకునే సాధనమే డబ్బు. అయితే, ఆ డబ్బును బీరువాలో దాచిపెడితే ఎన్నాళ్లైనా అంతే ఉంటుంది. కానీ, సరైన చోట దాచిపెడితే మాత్రం అది గుడ్లు పెడుతుంది!పొదుగుతుంది.. పిల్లల్ని కుంటుంది! ఆ పిల్లలు మళ్లీ పిల్లల్ని పెడతాయి. మనవళ్లను అందిస్తుంది. ఇలా డబ్బు సంతానం వృద్ధి చెందుతూ పోతూనే ఉంటుంది! మరి, ఇంతకీ మీ డబ్బు పిల్లల్ని పెడుతోందా?? "లేదు" అంటే ఈ కథ చదవండి. అందులో డబ్బు సంతానాన్ని ఎలా వృద్ధి చేయాలో వివరించారు.

ముగ్గురు స్నేహితులు. కలిసే చదువుకున్నారు. చదువుకునే రోజుల్లో ముగ్గురూ పేదవారే. పెద్దవాళ్లైన తర్వాత వారికీ కుటుంబాలయ్యాయి. అయితే, వారిలో ఒకరు అత్యంత ధనవంతుడయ్యాడు. అతని పేరు ఆర్కాడ్. మిగిలిన ఇద్దరు మాత్రం పేదవాళ్లుగానే ఉండిపోయారు. అలాగనీ వారు సోమరిపోతులేమీ కాదు. నిజాయితీ లేనివారూ కాదు. కష్టపడతారు. అయినా ఆర్థికంగా మాత్రం వృద్ధి చెందలేకపోయారు. ఈ క్రమంలో.. ఒకరోజు స్నేహితులిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు తమ పాత మిత్రుడు ఆర్కాడ్ ప్రస్తావన వస్తుంది.

సంపన్నుడైనప్పటికీ అతను మిత్రులను ప్రేమగానే పలకరించే స్వభావం కలవాడు. కాబట్టి.. వాడి విజయ రహస్యం ఏంటో మనమూ అడిగి తెలుసుకుందామా? అంటాడు ఇద్దరిలో ఓ మిత్రుడు. ఆర్కాడ్ ఆస్తిపరుడు ఎలా అయ్యాడో అడిగి, మనకూ సలహా ఇవ్వమని అడుగుదాం అంటాడు. అలా ఇద్దరు కలిసి ధనికుడైన మిత్రుడి వద్దకు వెళ్తారు. అప్పుడు ఆర్కాడ్ తన స్నేహితులకు ఏం చెప్పాడు? అన్నదే "ద రిచెస్ట్‌ మ్యాన్‌ ఇన్‌ బాబిలోన్‌" కథ. జార్జ్‌ ఎస్‌.క్లాసన్‌ అనే రచయితే వందేళ్ల క్రితం రాసిన ఈ బుక్.. ఓ క్లాసిక్​! వ్యక్తిగత ఆర్థిక ఎదుగుదలకు సంబంధించి అద్భుతమైన పుస్తకం ఇది.

మిత్రులు తనను కలిసిన తర్వాత వారితో ఆర్కాడ్ మాట్లాడుతూ వారి సమస్య తెలుసుకుంటాడు. అప్పుడు ఇలా చెబుతాడు. "నేను కూడా చాలా రోజులు మీలాగానే కష్టపడ్డాను. ఒకసారి ఓ పెద్ద మనిషి నాతో పనిచేయించుకొన్నాడు. దానికి ప్రతిఫలంగా నాకు డబ్బులు వద్దు, మీరు సంపన్నుడు ఎలా అయ్యారో చెప్పండి అని అడిగాను. నా పరిస్థితి విని "నీ సంపాదనను కిరాణా కొట్టువారికి, దుస్తుల వ్యాపారులకు, డాక్టర్లకు పంచుతున్నావు. మరి, నీ వాటా ఎక్కడుంది" అని అడిగాడు. నేను క్వశ్చన్ మార్కు ముఖం పెట్టినప్పుడు.. సంపాదనలో తప్పకుండా పదోవంతు నీ వాటాగా పక్కనపెట్టుకో అన్నాడు. అలా పక్కనపెట్టిన సొమ్మును, వేరేచోట పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించాడు. నేను అదేవిధంగా చేశాను. కష్టపడి కొంచెం కొంచెంగా దాచిన డబ్బులతో వజ్రాల వ్యాపారం చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను. విదేశాలకు వెళ్తున్న ఇటుకల వ్యాపారికి ఆ డబ్బు ఇచ్చి, వజ్రాలు తెమ్మని చెప్పాను. వజ్రాల వ్యాపారం కోసం ఇటుకల వ్యాపారిని సంప్రదించడం, నమ్మడం ఎంత తప్పో మోసపోయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది. జరిగిపోయిన వాస్తవాన్ని అంగీకరించాను. అప్పటికే డబ్బు దాచడం అలవాటైపోయింది కదా, మళ్లీ కొద్ది కొద్దిగా దాస్తూ పోయాను. డబ్బు పోగైన తర్వాత ఆ సొమ్ముతో నాకు ఇష్టమైన వస్తువులన్నీ కొనుక్కున్నాను. ఈ విషయం తెలిసి నాకు డబ్బు సూత్రం చెప్పిన పెద్దమనిషి చీవాట్లు పెట్టాడు. నీ డబ్బు పిల్లల్ని పెట్టాలి. ఆ పిల్లలు మళ్లీ పిల్లల్ని కనాలి. కానీ, అలా కానివ్వకుండా నువ్వే తినేశావు. ఇలా చేస్తూ పోతే ఇక నువ్వు ధనవంతుడివి అయినట్టే!!" అన్నాడు.

అసలు విషయం నాకు అప్పుడర్థమైంది. డబ్బును ఎలా పొదుపు చేయాలో తెలిసింది. అప్పట్నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. కొంత కాలం తర్వాత నా మీద నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఆ పెద్దమనిషి, తన వ్యాపారంలో నాకు వాటా ఇచ్చాడు." అని ఆర్కాడ్‌ చెబుతాడు.

అప్పుడు మిత్రులు "నువ్వు లక్కీ" అంటారు. "నీకు ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ" అని అంటారు. వాటికి ఆర్కాడ్‌ కళ్లు తెరుచుకునే సమాధాలు చెబుతాడు. ప్రతీ మనిషి ఎదుర్కొనే బలహీనతలను వివరిస్తాడు. వాటిని ఎలా అధిగమించాలో, డబ్బును ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా వివరిస్తాడు. ఇలా.. ఆర్కాడ్‌ పాత్ర ద్వారా ఈ బుక్​ రైటర్ క్లాసన్‌ ఎన్నో ఆర్థిక సూత్రాలు వివరించారు.

డబ్బు దండిగా నిలవడానికి 7 సలహాలు, బంగారం కొందరి దగ్గరే ఎందుకు ఉంటుందో చెప్పే "ఫైవ్‌ లాస్‌ ఆఫ్‌ గోల్డ్‌" వంటి విషయాలను ఈ పుస్తకంలో చర్చించాడు. డబ్బు పొదుపు గురించి, పెట్టుబడి గురించి ఎంతో మంది మాట్లాడుతుంటారుగానీ, ఎందుకు కొందరే సక్సెస్ అవుతున్నారో కూడా ఈ బుక్​లో సమాధానం చెప్పాడు. ఫైనల్​గా మనం చేసే తప్పులేంటో మనకే చెప్పి, వాటిని అంగీకరించేలా చేస్తుందీ పుస్తకం. అందుకే, తప్పకుండా ఈ బుక్​ చదవండి అని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తారు.

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