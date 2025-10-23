అప్పుల ఊబిలో తెలుగు ప్రజలు - తొలి రెండు స్థానాల్లో ఏపీ, తెలంగాణ!

ETV Bharat / offbeat

DEBT OF AP TS PEOPLE : తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అత్యధికంగా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయినట్లు కేంద్ర గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2020-21 లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 43.7% మంది, తెలంగాణలో 37.2% మంది అప్పులపై ఆధారపడినట్లు కేంద్ర గణాంకాల శాఖ సర్వే వెల్లడించింది. తొలి రెండు స్థానాల్లో వరుసగా ఏపీ, తెలంగాణ నిలిచాయి. కర్ణాటకలో 15 ఏళ్లకు పైబడిన జనాభాలో బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థకు అనుసంధానం(ఫైనాన్షియల్‌ ఇంక్లూజన్‌) (95.9%) కాగా, ఆ తర్వాత 92.3% మందితో ఏపీ రెండు స్థానం ఆక్రమించింది. కానీ, కర్ణాటకలో 23.2% మందిపైనే అప్పుల భారం ఉండగా, తెలంగాణలో 86.5% మందే ఫైనాన్షియల్‌ ఇంక్లూజన్‌ పరిధిలో ఉన్నారు. ఈ విషయంలో దేశంలోని పెద్ద రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ 14వ స్థానంలో నిలిచింది.

మొత్తంగా చూస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సగటున 92.1% మంది జనాభా ఫైనాన్షియల్‌ ఇంక్లూజన్‌ పరిధిలోకి రాగా, 31.8% మంది అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారు. కానీ, ఈశాన్యరాష్ట్రాల ప్రజల్లో 80.2% మంది మాత్రమే ఫైనాన్షియల్‌ ఇంక్లూజన్‌ పరిధిలోకి రాగా, 7.4% మందికే అప్పులున్నాయి. ఫైనాన్షియల్‌ ఇంక్లూజన్‌ శాతం హిందువులు 88.1%, ముస్లింలు 80.8శాతం నమోదైంది.

ఈ విషయంలో పురుషుల(89.8%)తో పోలిస్తే మహిళలు(84.5%) వెనుకబడి ఉండగా ఓబీసీలు(16.6% మంది) ఎక్కువగా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారు. గిరిజనులు (11% మంది) అప్పులపై తక్కువగా ఆధారపడ్డారు. అప్పుల భారం పెద్ద కుటుంబాలపై తక్కువగా, చిన్న కుటుంబాలపై అధికంగా ఉన్నట్లు గణాంకాలు తేల్చాయి.

రుణ భారంలో వివిధ రాష్ట్రాల పరిస్థితి

  • ఏపీలో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 92.3 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 43.7శాతం
  • తెలంగాణలో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 86.5 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 37.2శాతం
  • కేరళలో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 91.0 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 29.9శాతం
  • తమిళనాడులో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 92.0 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 29.4శాతం
  • కర్ణాటకలో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 95.9 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 23.2శాతం
  • అతి తక్కువ రుణభారం ఉన్న రాష్ట్రాల్లో దిల్లీ ప్రజలు మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు.
  • దిల్లీలో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 87.3 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 3.4శాతం మాత్రమే.
  • ఛత్తీస్​గఢ్​లో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 91.1 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 6.5శాతం.
  • అసోంలో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 80.4 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 7.1శాతం
  • గుజరాత్​లో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 80.8 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 7.2శాతం
  • ఝార్ఖండ్​లో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ శాతం 80.8 కాగా, రుణ ఊబిలో చిక్కుకున్న వారు 7.5శాతం

సామాజిక వర్గాల వారిగా

వర్గం అప్పులు ఫైనాన్సియల్ ఇంక్లూజన్

ఎస్సీ 11.0 84.5

ఎస్టీ 14.6 86.3

ఓబీసీ 16.6 87.5

ఇతరులు 12.5 88.5

మత పరంగా

హిందువులు 14.9 88.1

ముస్లింలు 12.3 80.8

ఇతరులు 15.8 86.6

కుటుంబాల పరంగా

చిన్న కుటుంబాలు 17.8 89.7

(నలుగురు కంటే తక్కువ)

5-7సభ్యులున్నవి 12.8 85.7

8కంటే ఎక్కువ మంది 10.0 83.4

