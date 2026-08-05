'సైలెన్స్ ప్లీజ్' అంటున్న పర్యాటకులు! - విహారయాత్రలో సరికొత్త ట్రెండ్!
మన దేశంలో 'నిశ్శబ్ద' పర్యాటక కేంద్రాలివే! - మనసుకు ప్రశాంతతతో పాటు అద్భుతమైన అనుభూతిస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:20 PM IST
Silent Travel Trend : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో స్మార్ట్ఫోన్ నోటిఫికేషన్లు, సోషల్ మీడియా అలజడి, వెంటాడే శబ్ద కాలుష్యంతో విసిగిపోయిన వారంతా ఇప్పుడు నిశ్శబ్దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళుతున్నారు. అందుకే, నవతరం మెచ్చే థీమ్లుగా ఏకాంతం, మౌనాన్ని అందించే ప్రదేశాల పర్యటనలు నిలుస్తున్నాయి. మరి, ఈ సరికొత్త పర్యాటక ట్రెండ్ అనుభూతిస్తున్న ప్రాంతాలు మన దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? అలాంటి పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లడం కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం సైలెన్స్ ప్లీజ్ ట్రెండ్ ప్రకృతి ప్రేమికులను చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ట్రెండ్లో భాగంగా ఇప్పుడు పర్యాటకులు వాహనాల శబ్దాలు, రద్దీగా ఉండే బీచ్లు, కిటకిటలాడే మార్కెట్లు కాకుండా, పక్షుల కిలకిలరావాలు, చెట్ల నుంచి వీచే గాలి ఈలలు, సెలయేళ్ల గలగలలను వారు ఆస్వాదిస్తున్నారు. అలాంటి ప్రదేశాలు మన దేశంలో ఎక్కడున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
విపశ్యన ధ్యాన కేంద్రాలు(ఇగత్పురి-మహారాష్ట్ర):
ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద విపశ్యన కేంద్రాల్లో ఒకటి. ఇక్కడ పది రోజుల పాటు పూర్తి మౌనం(ఆర్య మౌనం పాటించాలి. మొబైల్, బుక్స్ కూడా అనుమతించరు.
రిషికేశ్ ఆశ్రమాలు(ఉత్తరాఖండ్) :
హిమాలయాల పాదాల చెంత గంగానది తీరాన ఉండే ఆశ్రమాల్లో మౌనవ్రతంతో కూడిన యోగా, ధ్యాన శిబిరాలు ఉన్నాయి.
స్పితీ వ్యాలీ(హిమాచల్ ప్రదేశ్) :
ఇది ఎత్తయిన హిమాలయాల మధ్య జనసంచారం అతి తక్కువగా ఉండే ప్రాంతం. మంచు కొండల ప్రాంతాలు డిజిటల్ డిటాక్స్కు మంచి వేదిక. ఇక్కడి బౌద్ధ మఠాల్లోని ప్రశాంత వాతావరణం మనసును హత్తుకుంటుంది.
తవాంగ్(అరుణాచల్ ప్రదేశ్) :
ప్రశాంతమైన బౌద్ధారామాలు, కొండల మధ్య నిశ్శబ్ద వాతావరణం మనసుకు ఎనలేని ప్రశాంతతను ఇస్తాయి.
సైలెంట్ వ్యాలీ, కూర్గ్ (కేరళ, కర్ణాటక) :
దట్టమైన అడవులు, టీ తోటల మధ్య ఉండే నిశ్శబ్దమైన హోమ్ స్టేలు ప్రకృతిని ఆస్వాదించడానికి అనుకూలం.
జులుక్ (సిక్కిం) : తూర్పు సిక్కింలో ఉన్న అందమైన ప్రాంతాలు పర్యాటకుల తాకిడికి దూరంగా హిమాలయాల సౌందర్యంతో నిశ్శబ్దాన్ని ప్రేమించేవారికి స్వాగతం పలుకుతాయి.
అరకు లోయ(ఆంధ్రప్రదేశ్) : అరకు లోయ ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతాలకు దూరంగా మారుమూల ఉన్న కాఫీ తోటలు, గిరిజన పల్లెలు ప్రశాంతమైన అనుభూతినిస్తాయి.
లక్షద్వీప్లోని నిర్జన దీవులు : అలల చప్పుడు మాత్రమే వినిపించే ఈ దీవులలోని తీరాలు మానసిక ప్రశాంతతకు అద్భుత వేదికలుగా నిలుస్తాయి. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలు నిశ్శబ్దాన్ని ప్రేమించేవారికి స్వాగతం పలుకుతూ, మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి.
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ఏంటి ప్రయోజనం?
- శబ్ద కాలుష్యం తగ్గడం వల్ల శరీరంలో ఒత్తిడిని పెంచే కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. రకరకాల ఒత్తిళ్లతో సతమతమవుతున్న వారికి ఇది దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుందంటున్నారు.
- రోజూ కొంతసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండటం వల్ల మెదడులో జ్ఞాపకశక్తికి సంబంధించిన హిప్పోక్యాంపస్ భాగంలో కొత్త కణాలు వృద్ధి చెందుతాయని చెబుతున్నారు.
- సామాజిక మాధ్యమాలు, ఈమెయిల్కు దూరంగా ఉండటం, డిజిటల్ స్క్రీన్ల నుంచి విరామం లభించడం వల్ల ఆలోచనా శక్తి, ఏకాగ్రత, సృజనాత్మకత పెరుగుతాయి.
- బయటి శబ్దాలు తగ్గడంతో మన అంతరంగంలోకి తొంగి చూసుకునే ఛాన్స్ లభిస్తుంది.
- మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో రక్తపోటు అదుపులో ఉండడంతోపాటు శరీరానికి సరికొత్త ఉత్సాహం వస్తుందంటున్నారు ట్రావెల్ ఎక్స్పర్ట్స్.
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