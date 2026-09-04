బాల్కనీని పాత సామాన్ల అడ్డాగా మార్చకండి! - ఈ ఐడియాలతో మీ ఇంటి స్పేస్ పెంచుకోండి!
ఇంట్లో చోటు చాలట్లేదా? - మీ బాల్కనీని ఇలా 'బోనస్ రూమ్'గా మార్చుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 2:57 PM IST
Balcony Importance in Apartments : అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ బాగా పెరిగిపోయింది. అయితే, చాలా మంది ఇంట్లో చోటు చాలట్లేదు. పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా స్టడీ ఏరియా లేదు, మొక్కలు పెట్టాలంటే స్థలం సరిపోవట్లేదు, వర్క్ ఫ్రం హోమ్కు ప్రశాంతమైన ప్రదేశం లేదు అనే మాటలు ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటాయి. కానీ, వాళ్ల ఫ్లాట్లో ఇప్పటికే ఉన్న 50 నుంచి 80 చ.అ. స్థలాన్ని మాత్రం ఖాళీగా వదిలేస్తుంటారు. అదే, బాల్కనీ! దాని విలువ కనీసం రూ. నాలుగైదు లక్షల పైనే ఉంటుంది. అంతటి విలువైన బాల్కనీని మాత్రం 'బయట స్థలం' అన్నట్టుగా వదిలేస్తుంటారు. బట్టలు ఆరేసే స్టాండ్, పాత కుర్చీ, కొన్ని పనికిరాని వస్తువులకు పరిమితం చేస్తుంటారు చాలా మంది. అదే, మీరు కాస్త ఆలోచించారంటే అనవసర వస్తువులకు అడ్డాగా మారిన బాల్కనీని ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. చిన్న స్థలమైనా మంచి ఉపయోగకరమైన ప్రదేశంగా మారుతుందంటున్నారు. అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అప్లార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ మంది బెడ్రూమ్ ఎంత పెద్దది? చ.అ.ధర ఎంత? అని లెక్కిస్తాం. హాల్ ఎంత విశాలంగా ఉంది? కిచెన్ సైజు ఇలా లెక్కలు వేసుకుంటాం. కానీ బాల్కనీ ఎంతుంది? దాన్నెలా ఉపయోగించుకోవాలి? అన్నది చాలామంది పట్టించుకోరు. ఫ్లాట్లో భాగమేనైనా, అది రూ.లక్షల విలువదైనా ఖాళీగా వదిలేస్తుంటారు. నగరాల్లో భూములు, ఫ్లాట్ల ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా స్థలం కొనడం కంటే ఉన్న స్థలాన్నే సమర్ధంగా వినియోగించుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అందుకోసం ఇప్పటికే ఉన్న బాల్కనీనే బోనస్రూమ్గా వాడుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
ప్రతి అపార్ట్మెంట్కు ఒకే పరిమాణంలో బాల్కనీ ఉంటుందని చెప్పలేం. బిల్డింగ్ ప్లాన్, స్థానిక భవన నిబంధనలు, ఫ్లాట్ డిజైన్, కార్పెట్ ఏరియా, బిల్టప్ ఏరియా లెక్కింపు విధానం ఆధారంగా బాల్కనీ పరిమాణం ఛేంజ్ అవుతుంది. సాధారణంగా 1000, 1,500 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్లో ఒకటి లేదా రెండు బాల్కనీలు కలిపి సుమారు 5 నుంచి 10 శాతం వరకు ప్లేస్ ఉండొచ్చు. కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఆ స్థలాన్ని ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
వర్క్ ఫ్రం హోమ్ : ఇంట్లో అందరూ ఉన్నప్పుడు పని చేసుకోవడానికి ప్రశాంతమైన ప్లేస్ దొరకడం కష్టంగా ఉంటుంది. అదే, మీరు ఖాళీగా వదిలేసిన బాల్కనీలో కాంపాక్ట్ టేబుల్, కుర్చీ ఏర్పాటు చేసుకుంటే చిన్న వర్క్ స్టేషన్ సిద్ధమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముందుగానే ఎండ, వర్షం నుంచి రక్షణ, విద్యుత్ సదుపాయం వంటి ఏర్పాట్లను చూసుకోవాలంటున్నారు.
యోగా-మెడిటేషన్ స్పేస్ :
మార్నింగ్ పావుగంట యోగా చేయడానికి పెద్ద రూమ్ అవసరం లేదు. ఒక మ్యాట్ వేసుకునేంత ప్లేస్ ఉంటే చాలు. నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే చిన్న ప్రదేశంగా బాల్కనీ మారుతుందని చెబుతున్నారు.
మినీ లైబ్రరీ :
చిన్న బుక్ షెల్ఫ్, కుషన్ చెయిర్ అంతే ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా చదివే ప్రదేశం లేని వారికి ఇది చక్కటి పరిష్కారంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటున్నారు.
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గ్రీన్ కార్నర్ :
తక్కువ ప్రదేశంలో నిలువుగా పెరిగే మొక్కలు, వేలాడే ప్లాంటర్లు, హెర్బ్ గార్డెన్తో బాల్కనీని చిన్న పచ్చని తోటగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పుదీనా, తులసి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వంటి మొక్కలను కూడా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
నేల కంటే గోడే ముఖ్యం :
చిన్న బాల్కనీలో ఎక్కువ వస్తువులు పెడితే నడిచే ప్లేస్ తగ్గుతుంది. అందుకే గోడకు వేలాడే ప్లాంటర్లు, నిలువు షెల్ఫ్లు, మడత టేబుల్, మడత కుర్చీలు వంటివి ఉపయోగిస్తే ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుందంటున్నారు.
కిడ్స్ క్రియేటివ్ కార్నర్ :
మీరు ఖాళీ ప్రదేశంగా చూసే బాల్కనీని పిల్లలకు పెయింటింగ్, డ్రాయింగ్, చిన్న ఇండోర్ యాక్టివిటీల కోసం ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. అయితే భద్రతా గ్రిల్స్, పిల్లల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి.
బాల్కనీలో బరువు వద్దు :
ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరో ప్రధానమైన అంశం భద్రత. బాల్కనీ స్లాబ్పై ఎక్కువ బరువు ఉండే పెద్ద సైజ్ రాతి కుండీలు, పెద్ద నీటి ట్యాంకులు, భారీ స్టోరేజ్ క్యాబినెట్లు పెట్టడం మంచిది కాదంటున్నారు. నిర్మాణ సామర్ధ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని దాన్ని వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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