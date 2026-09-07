రెండున్నర నిమిషాలు కాదు! 47 సెకన్లకే ముగుస్తున్న సహనం! - అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తల రీసెర్చ్!
రీల్స్ రందిలో మానవ మేధస్సు - స్మార్ట్ఫోన్ మన మెదడును ఎలా మార్చేసిందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 1:07 PM IST
Default Mode Network : పనులన్నీ ముగించుకుని, చేతిలో మొబైల్ లేకుండా కాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం ఎంత బాగుంటుందో కదా! కానీ, నేటి ఆధునికయుగంలో ఆ ఊహ కూడా కొందరిని భయపెడుతోందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కొన్ని నిమిషాలు ఏ పనీ చేయకుండా ఖాళీగా ఉండమంటే మనసంత ఏదో వెలితిగా, అసౌకర్యంగా, విసుగ్గా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారట. ఇన్స్టా రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ వంటి డిజిటల్ వ్యసనాల వల్ల మనుషుల అటెన్షన్ స్పాన్ రెండున్నర నిమిషాల నుంచి ఏకంగా 47 సెకన్లకు పడిపోయింది. అంతేకాదు, ఏమీ చేయకుండా ఖాళీ ఉండటం కంటే శరీరాన్ని కొంత కష్టపెట్టడమే నయం అనిపిస్తోందని పరిశోధనల్లో తేలింది. అసలు మన మెదడు ప్రశాంతతను ఎందుకు భరించలేకపోతోంది? దాని వెనుక దాగి ఉన్న ఆసక్తికరమైన శాస్త్రీయ కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో కొన్ని నిమిషాలు చేతిలో మొబైల్ లేకుండా, ఏ పనీ చేయకుండా ఖాళీగా ఉండమంటే ప్రశాంతంగా ఉండమని చెప్పడం వెనుక కొన్ని కారణాలు దాగి ఉన్నాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మన మెదడులో జరిగే మార్పులే ఇందుకు కారణమని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు.
వర్జీనియా యూనివర్సిటీ చేసిన ఒక పరిశోధన ప్రకారం, కొంతమందిని ఏ పనీ చేయకుండా ఒంటరిగా వాళ్ల ఆలోచనలతోనే కొంత సమయం గడపమన్నారట. అంతేకాదు, ముందొక స్విచ్ ఉంచి ఖాళీగా ఉండలేని పరిస్థితుల్లో ఆ స్విచ్ నొక్కితే చిన్నపాటి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగులుతుందని చెప్పారట. లోపలికి వెళ్లిన వాళ్లల్లో 67శాతం మంది పురుషులు, 25శాతం మంది మహిళలు నిశ్శబ్దంగా కూర్చోకుండా స్విచ్ నొక్కారట! ఏమీ చేయకుండా ఖాళీగా ఉండటం కంటే శరీరాన్ని కొంత కష్టపెట్టడమే నయం అనిపిస్తోందని చెప్పారట.
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ఒక వ్యక్తి ఏ పని చేయకుండా కూర్చున్నప్పుడు మన బాడీలో డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ (డీఎమ్ఎన్) యాక్టివేట్ అవుతోంది. అది పగటి కలలు కనడానికి, ఆలోచనల్లో స్వేచ్ఛగా విహరించేందుకూ దోహదపడుతుంది. అయితే, ఈ టైమ్లో బాహ్య ప్రపంచం నుంచి దృష్టి మళ్లించడం, మెదడులో పాత జ్ఞాపకాలు, ఆందోళనలు, స్వీయ విమర్శ వంటి ఆలోచనలు వస్తుంటాయట. అందుకే, ఎక్కువ మంది వాటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి నిరంతరం ఏదోక పని చేయాలనుకుంటారు.
మనుషుల అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోవడానికి ఇవే కారణం!
అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ పరిశోధనల ప్రకారం, మనుషుల అటెన్షన్ స్పాన్ (దృష్టి నిలిపే సమయం) 2.3నిమిషాల నుంచి ఏకంగా 47 సెకన్లకు పడిపోయిందని తేలింది. ముఖ్యంగా నేటి రోజుల్లో పెరిగిన స్టార్ట్ఫోన్ వినియోగం, ఇన్స్టా రీల్స్, యూట్యూబ్ వీడియోలు, ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే నోటిఫికేషన్లు చూడటం వంటివన్నీ మెదడుకి తాత్కాలిక ఆనందాన్ని అలవాటు చేశాయి. క్షణం తీరిక దొరికినా మన మెదడు వేగంగా కొత్త ఉత్తేజాన్ని కోరుకుంటూ విశ్రాంతి లేకుండా పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ అది దొరక్కపోతే వెంటనే బోర్ కొడుతున్నట్లు భావిస్తుంది అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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