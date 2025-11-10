గ్రామాల్లో ఇళ్లు, స్థలాలున్నాయా? - "ప్రాపర్టీ కార్డుల" పంపిణీ కోసం గ్రామసభలు!
గ్రామాల్లో ఆస్తులకు "యాజమాన్య హక్కులు" - 'స్వామిత్వ' కార్యక్రమాన్ని గాడిలో పెట్టిన కూటమి సర్కారు!
Published : November 10, 2025 at 2:15 PM IST
Swamitwa Property Card : గ్రామాలు, గ్రామ కంఠంలో ఇళ్లు, స్థలాలకు ప్రాపర్టీ కార్డులు జారీ చేయడంలో కూటమి ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. దీనికి ముందుగా ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరించడానికి నవంబర్ 10 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ సభలు చేపట్టింది. "స్వామిత్వ పథకం"లో రెండో విడతగా 45 లక్షల ఆస్తులకు సంబంధించి కార్డులు జారీ చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం వాటిని ప్రజలకు అందించడానికి ముందు మరోసారి గ్రామసభలు నిర్వహిస్తోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 22 వరకు గ్రామసభలు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, రెవెన్యూ, సర్వే శాఖలు సంయుక్తంగా గ్రామసభలు నిర్వహించనున్నాయి. డ్రోన్ సర్వే తర్వాత ఆస్తులకు సంబంధించిన కొలతలు నిర్ధారించుకునేందుకు 2,300 గ్రామాల్లో సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి నివేదికలు సిద్ధమయ్యాయి. మూడో దశ కూడా మార్చి నెలాఖరు నాటికి పూర్తి చేసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం కోటి కార్డులు పంపిణీ చేయాలని పవన్ నిర్దేశించారు.
గ్రామ కంఠాల్లో ఇళ్లు, దుకాణాలు, ఇతర స్థిరాస్తికి యాజమాన్య హక్కులు కల్పించే "స్వామిత్వ" కార్యక్రమం గాడిన పడుతోంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి 45 లక్షల ఆస్తులకు యాజమాన్య హక్కులు కల్పించనుండాగ డిసెంబరు నెలాఖరులోగా క్షేత్రస్థాయిలో సర్వేలు పూర్తిచేస్తారు. ప్రస్తుతం 6వేల గ్రామాల్లో "ఆర్థో రెక్టిఫైడ్ ఇమేజ్" ఆధారంగా ఆస్తుల కొలతలు చేపట్టారు.
గ్రామాల్లో వారసత్వంగా సంక్రమిస్తున్న ఆస్తులు, ఇళ్లు, స్థలాలకు ఇప్పటికీ యాజమాన్య హక్కుల్లేవు. వీటిని విక్రయించినా సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవడం లేదు. ఆస్తులు గ్రామకంఠాల్లో ఉండటమే ప్రధాన కారణం కాగా, వీటిపై ప్రజలకు యజమాన్య హక్కులు కల్పించేందుకు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన స్వామిత్వ కార్యక్రమాన్ని గతం ప్రభుత్వం భ్రష్టుపట్టించింది. ఐదేళ్లలో నామమాత్రమంగా కేవలం 1,300 ప్రాపర్టీ కార్డులే పంపిణీ చేసింది. ఇదిలా ఉండగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ అధికార చిహ్నంతో కొత్త కార్డుల పంపిణీ చేపట్టింది.
స్వామిత్వ కార్యక్రమం అమలులో జాతీయస్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చివరి స్థానంలో నిలవగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రస్థాయి యూనిట్ని బలోపేతం చేయడంతోపాటు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, రెవెన్యూ, సర్వే శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసేలా చర్యలు చేపట్టింది.
గ్రామ సచివాలయాల సిబ్బందిని భాగస్వాములను చేస్తూ 6వేల గ్రామాల్లో 45లక్షల ఆస్తుల సమగ్ర వివరాలు డ్రోన్ల ద్వారా సేకరించింది. వీటి ఆధారంగా ఆర్థో రెక్టిఫైడ్ ఇమేజ్లను రూపొందించి ప్రాపర్టీ పార్సిల్ మ్యాపింగ్ చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఇల్లు, స్థలం పొడవు, వెడల్పు వివరాలు రికార్డు చేస్తూ వాటి నిర్ధారణకు రెవెన్యూ, సచివాలయాల సిబ్బంది ప్రతి ఆస్తికీ కొలతలు తీస్తున్నారు. ఇప్పటికే 43 లక్షల ఆస్తుల తనిఖీ పూర్తి కాగా, రెండు, మూడు రోజుల్లో మిగిలినవీ పూర్తి చేయనున్నారు.
ఆస్తులపై నిర్ధారించుకున్న కొలతలతో సెక్షన్ 9(2) ప్రకారం వచ్చే నెలలో ప్రజలకు నోటీసులిచ్చి అభ్యంతరాలు స్వీకరించిన తర్వాత ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక క్షేత్రస్థాయి తనిఖీ పూర్తయినట్లు సెక్షన్ 13 కింద ప్రకటిస్తారు.
రికార్డ్స్ ఆఫ్ రైట్స్ (ఆర్ఓఆర్) కింద యాజమాన్య హక్కులు కల్పిస్తూ జాబితాలు సచివాలయాల్లో, పంచాయతీ కార్యాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తారు. పేర్లులో మార్పులు, ఇతర లోపాలు ఉంటే అభ్యంతరాలు స్వీకరించిన తర్వాత తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలో ధ్రువీకరిస్తారు. ఇదిలా ఉండగా మరో 6వేల గ్రామాల్లో 45 లక్షల ఇళ్లు, స్థలాలకు యజమాన్య హక్కులు కల్పించే కార్యక్రమం 2026 మార్చిలో ప్రారంభించనున్నారు.
స్వామిత్వ ప్రాపర్టీ కార్డుతో లాభాలివి
- గ్రామీణ ప్రజలు ప్రజలు తమ అవసరాల మేరకు ఇళ్లు, ఖాళీ స్థలాలు విక్రయించొచ్చు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఇలాంటి క్రయవిక్రయాలను రిజిస్టర్ చేసేలా రెవెన్యూ చట్ట సవరణ చేశారు.
- ప్రాపర్టీ కార్డు ఆధారంగా ఆస్తులకు బ్యాంకులు రుణాలు మంజూరు చేయడంతో పాటు వారసులకు ఆస్తులు బదిలీ చేయొచ్చు.
