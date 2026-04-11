వేసవిలో తప్పక తినాల్సిన తాటి ముంజలు - ఎన్ని ఉపయోగాలో!
- జెల్లీ లుకింగ్లో సూపర్ టేస్టీగా ముంజలు - ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్న వైద్య నిపుణులు
Published : April 11, 2026 at 10:32 AM IST
Thati Munjalu : ఎండలు క్రమంగా మండిపోతున్నాయి. మధ్యాహ్నం వేళ వేడిని జనం తట్టుకోలేకపోతున్నారు. దీంతో బాడీ వెంట వెంటనే డీహైడ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్య నుంచి బయట పడేందుకు ప్రకృతి అందించిన ఒక అద్భుతమైన వరప్రసాదమే 'తాటి ముంజలు'. వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు వీటిని తప్పకుండా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, వీటివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎన్నో పోషకాలు :
- జెల్లీ మాదిరిగా ఉంటూ స్మూత్గా, స్వీట్గా ఉండే ఈ ముంజల్లో నీటి శాతం అత్యధికంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, వీటిల్లో శరీరానికి కావాల్సిన నేచురల్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, మినరల్స్, చక్కెరలు ఉంటాయి.
- ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను వెంటనే తగ్గిస్తాయి. ఎండ దెబ్బ నుంచి రక్షణ పొందడానికి, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి ముంజలు ఎంతో మంచివని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ముంజల్లో A, C, E, K విటమిన్లతోపాటుగా B-కాంప్లెక్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుందట.
- ఐరన్, పొటాషియం, కాల్షియం, ఫాస్పరస్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు కూడా దండిగా ఉంటాయట.
- ఇక కాలరీల విషయానికి వస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటాయని, ఇవి బరువు తగ్గాలని కోరుకునేవారికి మంచి ఆప్షన్ అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి తిన్నప్పుడు కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుందని, దాంతో అధిక ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
మరెన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ :
- ముంజల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయట పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- అంతేకాకుండా ఎసిడిటీ, అల్సర్ వంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కూడా రిలీఫ్ లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- గర్భిణులకు ముంజలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో వచ్చే వికారం, వాంతులను తగ్గిస్తాయట.
- పాలిచ్చే తల్లులకు కూడా ఇవి చాలా మంచిదదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాల ఉత్పత్తి పెరగడానికి ఇవి సహాయపడతాయట.
- వేసవిలో చాలా మంది చెమటకాయలు, చర్మం పొడిబారడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడతుంటారు. వీటిని ముంజలు క్లియర్ చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
- ఎండా కాలంలో వేధించే చర్మ సమస్యలు, అలర్జీలను నివారించడానికి కూడా ఇవి నేచురల్ మెడిసిన్ మాదిరిగా పనిచేస్తాయని, ముంజల గుజ్జును రాసుకుంటే పొడిబారిన చర్మం నిగారిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
- తాటిముంజలలో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. బాడీలోని వేస్టేజ్ను బయటకు పంపించడంలో ముంజలు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి.
- రక్తపోటును నియంత్రిస్తాయని, లివర్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయని కిడ్నీలు, గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- మూత్ర సంబంధిత ఇబ్బందులను తగ్గించడంతోపాటు, డయాబెటిస్ నియంత్రణలోనూ ముంజలు ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు.
- పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకు పోషకాహార లోపం తగ్గించేందుకు కూడా ఇవి సహకరిస్తాయని, ఆ గుణాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
- అందుకే, వేసవిలో కార్బొనేటెడ్ కూల్డ్రింక్స్కు బదులుగా నేచురల్గా లభించే తాటిముంజలను తీసుకోవాలని, వీటివల్ల దాహం తీరడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మార్కెట్లో డిమాండ్:
ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ముంజలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. డజను ముంజలు ప్రాంతాన్ని బట్టి రూ. 80 నుండి రూ. 120 వరకు పలుకుతున్నాయి. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కన్నా, సహజ సిద్ధమైన ముంజలు మేలని చాలా మంది వీటిని కొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.