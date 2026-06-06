"తల్లికి వందనం" అలర్ట్ - డబ్బులు నేరుగా జమకావాలంటే ఇలా చేయండి!
ప్రారంభంకానున్న నూతన విద్యా సంవత్సరం - తల్లికి వందనం నిధుల కోసం ఈ పనులు తప్పనిసరి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 11:54 AM IST
TALLIKI VANDANAM SCHEME : వేసవి సెలవులు ముగియనున్నాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలలు తెరుచుకోనున్నాయి. నూతన విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం కావడానికి మరి కొద్ది రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఇప్పటికే యూనిఫాం, బుక్స్, నోట్ బుక్స్ సిద్ధం చేసుకోవడంలో విద్యార్థులు బిజీగా ఉన్నారు. పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఫీజు భారం కాకుండా ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం తల్లికి వందనం పేరిట ఆర్థిక సాయం అందించడం తెలిసిందే. పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతి మొదలుకుని కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదివే విద్యార్థులు ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటికే లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ విద్యా సంవత్సరంలో తల్లికి వందనం ఆర్థిక సాయం అందుకోవాలంటే ముందుగానే ఈ చిన్న పనులు చేసి పెట్టుకోవడం మంచిది.
చదువుకు ఆర్థిక ఆటంకాలు ఉండొద్దన్న ప్రధాన ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం "తల్లికి వందనం" పథకాన్ని అమలు చేస్తూ ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదివే విద్యార్థుల వరకు వారి తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.13 వేలు, పాఠశాల అభివృద్ధికి రూ.2 వేలు చొప్పున మొత్తం రూ.15 వేలు జమ చేస్తోంది. ఈ ఏడాది సైతం నిధులు విడుదల చేసే అవకాశం ఉండడంతో ముందస్తుగానే కొన్ని విషయాలను పరిశీలించుకోవడం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా
తల్లికి వందనం పథకం డబ్బులు జమ కావాలంటే ఆధార్ అనుసంధానంతో సహా అన్ని వివరాలు పక్కాగా ఉండటం కీలకం. లేకుంటే అధికారుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాల్సిందే. గత విద్యా సంవత్సరం పలువురు ఈ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న నేపథ్యంలో ముందుగానే అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నదీ లేనిదీ పరిశీలించుకోవడం మంచిది. ముందుగా బ్యాంకు ఖాతా ఉన్న శాఖను సంప్రదించి మనుగడలో ఉందో, లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. కేవైసీ సహా ఏదైనా సమస్య ఉంటే సంబంధిత పత్రాలతో అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఆధార్ సంఖ్య, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, సెల్ ఫోన్ నంబర్తో పాటు అవసరమైన సమాచారం నమోదు చేయడం తప్పనిసరి.
ఆధార్ అనుసంధానం అతి ముఖ్యం
విద్యార్థుల తల్లి బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ అనుసంధానం విషయంలో చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా గతేడాది కొందరు సకాలంలో సాయం అందుకోలేకపోయారు. బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్ అనుసంధానమైన వెంటనే సెల్ఫోన్కు మెసేజ్ వస్తుంది.
ప్రభుత్వం అర్హుల జాబితా ప్రటించిన తర్వాత లింకు వస్తుంది. స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సిబ్బందిని సంప్రదించి మై ఆధార్ సెక్షన్కు వెళ్లి ఆధార్ సర్వీసెస్ కింద చెక్ ఆధార్ బ్యాంకు లింకేజీ ఆప్షన్ ఎంచుకుని ఆధార్ సంఖ్య, క్యాప్చా నమోదు చేయాలి. సెండ్ ఓటీపీపై క్లిక్ చేసి సెల్ఫోన్కు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేయగానే స్క్రీన్పై ఆధార్ ఏ బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానమైందో తెలుస్తుంది.
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