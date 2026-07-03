ఒకే ట్రిప్లో "యాదాద్రి, స్వర్ణగిరి, శిల్పారామం" టూర్ - ఒక్కరోజులో వెళ్లిరావొచ్చు!
-తక్కువ ధరకే తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ అద్దిరిపోయే టూర్ - ప్రతి శనివారం ఆపరేట్ చేసేలా అందుబాటులోకి ప్యాకేజీ!
Published : July 3, 2026 at 2:48 PM IST
TGTDC Weekend Tour: వీకెండ్ వచ్చిందంటే ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చాలా మంది టూర్లు ప్లాన్లు చేస్తుంటారు. దగ్గరి ప్రదేశాలను చుట్టి వస్తుంటారు. మీకు కూడా అలాంటి ప్లాన్ ఉందా. అయితే హైదరాబాద్ వాసులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. యాదాద్రి - స్వర్ణగిరి వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలతో పాటు పర్యాటక ప్రదేశాలను వీక్షించేందుకు అద్దిరిపోయే టూర్ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ టూర్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక గమ్యస్థానాలను అనుసంధానం చేసేలా తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ "హైదరాబాద్ - యాదగిరిగుట్ట - స్వర్ణగిరి టెంపుల్" పేరుతో ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ ప్రతి శనివారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ టూర్లో భాగంగా యాదగిరిగుట్ట, శిల్పారామం, కొలనుపాక జైనమందిరం, స్వర్ణగిరి ఆలయం, పోచంపల్లి ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు.
ప్యాకేజీ వివరాలివే:
- ప్రతి శనివారం మినీ ఏసీ బస్సు సికింద్రాబాద్లోని యాత్రి నివాస్ వద్ద ఉదయం 7 గంటలకు బయల్దేరడంతో ఈ టూర్ ప్రారంభం అవుతుంది.
- ఈ బస్సు బేగంపేటలోని పర్యాటక భవన్ వద్దకు ఉదయం 7.15 గంటలకు చేరుకుని పర్యాటకులను ఎక్కించుకుని, 7.30 గంటలకు బషీర్బాగ్లోని సీఆర్వో కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుంటుంది.
- అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఉదయం 9 గంటలకు పర్యాటకులు యాదగిరి గుట్టకు చేరుకుంటారు. అక్కడ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని హరిత హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి గ్రామీణ కళలు, హస్తకళలకు నిలయమైన శిల్పారామం తీసుకెళ్తారు.
- కాసేపు అక్కడ చూసిన తర్వాత ఉదయం 11.15 గంటలకు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత పురాతన జైన దేవాలయాల్లో ఒకటైన చారిత్రక కొలనుపాక జైన మందిరం సందర్శన ఉంటుంది.
- స్వర్ణగిరి ఆలయానికి వెళ్లే ముందు భువనగిరిలోని వివేరా హోటల్ వద్ద మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేస్తారు.
- భోజనం తర్వాత బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు స్వర్ణగిరి చేరుకుని ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఇక సాయంత్రం 4.45 గంటలకు భూదాన్ పోచంపల్లికి చేరుకుంటారు.
- అక్కడ కాసేపు గడిపిన తర్వాత సాయంత్రం 5.30 గంటలకు హరిత హోటల్లో టీ తాగి 6 గంటలకు తిరిగి బయల్దేరి రాత్రి 7.30 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు. దీంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
లభించే సౌకర్యాలు ఇవే:
- ఏసీ మినీ బస్సు సౌకర్యం
- ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, హై టీ, ఆలయ దర్శనాలు.
ప్యాకేజీ ధరలివే:
- పెద్దలకు రూ.2070
- పిల్లలకు రూ. 1770
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి:
- ఈ టూర్కు వెళ్లాలనుకునేవారు ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ అయితే బషీర్బాగ్లోని సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ ఫోన్ నంబర్లను 98481 25720, 83672 85285లో సంప్రదించాలి.
- ఆన్లైన్ బుకింగ్ అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Packagesపై క్లిక్ Select Package Type లో ALL క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరంHyderabad - Yadagirigutta - Swarnagiri టూర్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని, మీరు ఏ శనివారం వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ డేట్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని Searchపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఈ టూర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో Bookపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత బోర్డింగ్ పాయింట్, ప్రయాణికుల వివరాలు ఎంటర్ చేసి అమౌంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది.
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