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ఒకే ట్రిప్​లో "యాదాద్రి, స్వర్ణగిరి, శిల్పారామం" టూర్​ - ఒక్కరోజులో వెళ్లిరావొచ్చు!

-తక్కువ ధరకే తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ అద్దిరిపోయే టూర్​ - ప్రతి శనివారం ఆపరేట్​ చేసేలా అందుబాటులోకి ప్యాకేజీ!

Hyderabad Yadagirigutta Tour
Hyderabad Yadagirigutta Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 2:48 PM IST

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TGTDC Weekend Tour: వీకెండ్​ వచ్చిందంటే ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి చాలా మంది టూర్లు ప్లాన్లు చేస్తుంటారు. దగ్గరి ప్రదేశాలను చుట్టి వస్తుంటారు. మీకు కూడా అలాంటి ప్లాన్​ ఉందా. అయితే హైదరాబాద్​ వాసులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. యాదాద్రి - స్వర్ణగిరి వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలతో పాటు పర్యాటక ప్రదేశాలను వీక్షించేందుకు అద్దిరిపోయే టూర్​ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ టూర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక గమ్యస్థానాలను అనుసంధానం చేసేలా తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ "హైదరాబాద్​ - యాదగిరిగుట్ట - స్వర్ణగిరి టెంపుల్​" పేరుతో ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ ప్రతి శనివారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ టూర్​లో భాగంగా యాదగిరిగుట్ట, శిల్పారామం, కొలనుపాక జైనమందిరం, స్వర్ణగిరి ఆలయం, పోచంపల్లి ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు.

ప్యాకేజీ వివరాలివే:

  • ప్రతి శనివారం మినీ ఏసీ బస్సు సికింద్రాబాద్‌లోని యాత్రి నివాస్‌ వద్ద ఉదయం 7 గంటలకు బయల్దేరడంతో ఈ టూర్‌ ప్రారంభం అవుతుంది.
  • ఈ బస్సు బేగంపేటలోని పర్యాటక భవన్‌ వద్దకు ఉదయం 7.15 గంటలకు చేరుకుని పర్యాటకులను ఎక్కించుకుని, 7.30 గంటలకు బషీర్‌బాగ్‌లోని సీఆర్వో కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుంటుంది.
  • అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఉదయం 9 గంటలకు పర్యాటకులు యాదగిరి గుట్టకు చేరుకుంటారు. అక్కడ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని హరిత హోటల్‌లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి గ్రామీణ కళలు, హస్తకళలకు నిలయమైన శిల్పారామం తీసుకెళ్తారు.
  • కాసేపు అక్కడ చూసిన తర్వాత ఉదయం 11.15 గంటలకు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత పురాతన జైన దేవాలయాల్లో ఒకటైన చారిత్రక కొలనుపాక జైన మందిరం సందర్శన ఉంటుంది.
  • స్వర్ణగిరి ఆలయానికి వెళ్లే ముందు భువనగిరిలోని వివేరా హోటల్‌ వద్ద మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • భోజనం తర్వాత బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు స్వర్ణగిరి చేరుకుని ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఇక సాయంత్రం 4.45 గంటలకు భూదాన్‌ పోచంపల్లికి చేరుకుంటారు.
  • అక్కడ కాసేపు గడిపిన తర్వాత సాయంత్రం 5.30 గంటలకు హరిత హోటల్‌లో టీ తాగి 6 గంటలకు తిరిగి బయల్దేరి రాత్రి 7.30 గంటలకు హైదరాబాద్‌ చేరుకుంటారు. దీంతో టూర్​ ముగుస్తుంది.

లభించే సౌకర్యాలు ఇవే:

  • ఏసీ మినీ బస్సు సౌకర్యం
  • ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, హై టీ, ఆలయ దర్శనాలు.

ప్యాకేజీ ధరలివే:

  • పెద్దలకు రూ.2070
  • పిల్లలకు రూ. 1770

ఎలా బుక్​ చేసుకోవాలి:

  • ఈ టూర్​కు వెళ్లాలనుకునేవారు ఆఫ్​లైన్​, ఆన్​లైన్​ ద్వారా బుక్​ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్​లైన్​ అయితే బషీర్‌బాగ్‌లోని సెంట్రల్‌ రిజర్వేషన్‌ ఆఫీస్‌ ఫోన్‌ నంబర్లను 98481 25720, 83672 85285లో సంప్రదించాలి.
  • ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్‌ అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ది సంస్థ వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Packagesపై క్లిక్​ Select Package Type లో ALL క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరంHyderabad - Yadagirigutta - Swarnagiri టూర్​ను సెలెక్ట్​ చేసుకుని, మీరు ఏ శనివారం వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ డేట్​ను సెలెక్ట్​ చేసుకుని Searchపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో Bookపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత బోర్డింగ్​ పాయింట్​, ప్రయాణికుల వివరాలు ఎంటర్​ చేసి అమౌంట్​ పే చేస్తే సరిపోతుంది.

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TAGGED:

TGTDC WEEKEND TOUR
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