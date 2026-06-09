కరెంటు బిల్లు ఎప్పుడైనా మొత్తం చదివారా? - ప్రతి పదమూ అవసరమే!
- ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ చిట్టీలో ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి - అవన్నీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సినవే!
TGSPDCL Electricity Bill (Eenadu)
Published : June 9, 2026 at 8:21 AM IST
TGSPDCL Electricity Bill : ఇంటికి కరెంట్ బిల్ రాగానే అందరూ చూసే మొదటి విషయం.. ఈ నెల "బిల్ అమౌంట్" ఎంత? అని. అందరూ చూసే ఆఖరి విషయం కూడా అదే! అవును దాదాపుగా నూటికి 99 మంది ఇదే పనిచేస్తారు.
కరెంటు బిల్లు చీటీ నిండా ఎన్నో విషయాలు ఉన్నప్పటికీ, అందరూ ఆ ఒక్క విషయమే చూడడానికి కారణముంది. మిగిలిన అంశాలు చాలా మందికి అర్థం కాక వదిలేస్తారు. మరికొందరు అవసరం లేదని భావిస్తారు. కానీ, అందులోని ప్రతివిషయానికీ ప్రత్యేక అర్థముంది. వాటితో అవసరం కూడా ఉంటుంది. అందుకే రండి.. మనం కలిసి విద్యుత్ బిల్లును డీకోడ్ చేసేద్దాం!
- కరెంటు బిల్లులో మొదట TELANGANA అని రాష్ట్రం పేరు ఉంటుంది.
- దాని కింద TGSPDCL అని ఉంటుంది. ఇది.. తెలంగాణ రాష్ట్ర దక్షిణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ షార్ట్ ఫామ్. మనకు విద్యుత్ సరఫరా చేసే ప్రభుత్వ సంస్థ పేరు ఇది.
- తర్వాత LT- Electricity = కరెంటు బిల్లు నోటీసు. అంటే మీరు బిల్లు చెల్లించాలని ఇచ్చే నోటీసు అన్నమాట
- Date (Time) : బిల్లును జారీ చేసిన ఖచ్చితమైన డేట్, టైమ్ ఇక్కడ ఉంటాయి
- బిల్ No : ప్రతి నెలా జారీ అయ్యే బిల్లు యొక్క ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య
- దాని కింద ఉన్నది ERO Code : మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిసిటీ రెవెన్యూ ఆఫీస్ కోడ్
- సెక్షన్ కోడ్: మీ లోకల్ కరెంట్ ఆఫీస్ సెక్షన్ పరిధిని తెలిపే కోడ్
- APP.VER : బిల్లు లెక్కించడానికి వాడిన మొబైల్/కంప్యూటర్ యాప్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ వెర్షన్
- బిల్లింగ్ యంత్రం గుర్తింపు సంఖ్య: మీటర్ రీడింగ్ తీసిన మిషన్ యొక్క ఐడీ నంబర్
వినియోగదారుని వివరాలు :
- సర్వీస్ కనెక్షన్ సంఖ్య: మీ ఇంటి కరెంట్ కనెక్షన్ యొక్క పాత/సాధారణ నంబర్
- ప్రత్యేక వినియోగదారు సంఖ్య (USC No.): ఆన్లైన్ పేమెంట్లు చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రతి కనెక్షన్కు ఉండే ఒకే ఒక్క యూనిక్ నంబర్
- వినియోగదారు పేరు : కరెంటు మీటర్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో వారి పేరు
- చిరునామా: కరెంట్ కనెక్షన్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో వారి ఇంటి అడ్రస్
- మొబైల్ సంఖ్య & ఈమెయిల్ ఐడి: బిల్లు అలర్ట్ల కోసం లింక్ అయిన ఫోన్ నంబర్ మరియు మెయిల్ ఐడీ
- స్ట్రక్చర్ కోడ్: విద్యుత్ నెట్వర్క్ అమరికకు సంబంధించిన సాంకేతిక కోడ్
- జమచేసిన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్: కనెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు లేదా ఆ తర్వాత మీరు డిపార్ట్మెంట్లో దాచిన భద్రతా సొమ్ము
- వర్గం : కనెక్షన్ రకం - గృహ అవసరాలకైతే Domestic, దుకాణాలకైతే Commercial అని ఉంటుంది.
- Contracted Load: ప్రభుత్వం నుండి మీరు అనుమతి పొందిన గరిష్ట విద్యుత్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లలో).
- Mtr No. (మీటర్ సంఖ్య): మీ ఇంటి బయట ఉన్న కరెంట్ మీటర్ పై ఉండే అధికారిక నంబర్.
- MF (మల్టీ ప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్): పెద్ద కనెక్షన్లలో వాడిన యూనిట్లను ఖచ్చితంగా లెక్కించడానికి రీడింగ్ను ఈ నంబర్తో గుణిస్తారు. సాధారణ ఇళ్లకు ఇది సాధారణంగా '1' ఉంటుంది.
- Ph (ఫేజ్): మీ కనెక్షన్ సింగిల్ ఫేజ్ (Single Phase)? లేదా త్రీ ఫేజ్ (Three Phase)? ఆ అనేది తెలుపుతుంది.
- PF (పవర్ ఫ్యాక్టర్): పరిశ్రమలు, వ్యాపార సంస్థలలో విద్యుత్ ఎంత సమర్థవంతంగా వాడుతున్నారో తెలిపే సూచిక.
- Present Reading : ప్రస్తుత నెలలో మీటర్ చూపించే రీడింగ్
- Previous Reading: గత నెల బిల్లు తీసినప్పటి రీడింగ్
- Units: మీరు ఈ నెలలో వాడిన మొత్తం కరెంట్ యూనిట్లు
- Days: ఎన్ని రోజులకు గాను ఈ బిల్లు తీశారు
- Recorded MD (గరిష్ట డిమాండ్): మీ ఇల్లు లేదా సంస్థ ఒకే సమయంలో గరిష్టంగా ఉపయోగించిన విద్యుత్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లలో)
- Energy Charges : విద్యుత్ వాడకం ఛార్జీలు (యూనిట్ల ప్రకారం)
- Fixed Charges : స్థిర ఛార్జీలు (లోడ్ ఆధారంగా)
- Customer Charges : కస్టమర్ ఛార్జీలు (సేవా రుసుము)
- Electricity Duty: విద్యుత్ సుంకము (ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్ను)
- Interest on ED: విద్యుత్ సుంకంపై పడే వడ్డీ
- Surcharge: పాత బిల్లు సకాలంలో కట్టనందుకు పడే ఆలస్యపు రుసుము లేదా జరిమానా.
- FSA/FCA Charges: ఇంధన ధరల మార్పుల ఆధారంగా వేసే సర్దుబాటు ఛార్జీలు
- Subsidy: ప్రభుత్వం ఇచ్చే కరెంట్ రాయితీ (ఇది బిల్లు నుండి మైనస్ అవుతుంది)
- Adjustment: బిల్లులో ఏవైనా తప్పులు దొర్లితే సరిచేసే సర్దుబాటు మొత్తం
- Interest on CD: మీరు డిపార్ట్మెంట్లో దాచిన కన్స్యూమర్ డిపాజిట్ (CD) పై మీకు వచ్చే వడ్డీ (ఇది వినియోగదారుడికి జమ అవుతుంది)
- Loss/Gain: చిల్లర పైసలను రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం కోసం చేసే చిన్న సర్దుబాటు
Arrears : బాకీలు, జరిమానాల వివరాలు :
- Arrears as on (00-00-2026 : 00-00-2026) అంటే.. ఈ తేదీ నాటికి ఉన్న పాత బాకీలు
- Arrears after (00-00-2026: 00-00-2026) అంటే.. ఈ తేదీ తర్వాత నుండి ఉన్న బాకీలు
- ACD Due: అదనపు వినియోగ డిపాజిట్ బాకీ
- Malpractice and Theft Amount: విద్యుత్ దొంగతనం లేదా దుర్వినియోగానికి పాల్పడితే వేసే జరిమానా మొత్తం
- Due Date : బిల్లు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ
- Disc Date : బిల్లు కట్టకపోతే కనెక్షన్ కట్ చేసే తేదీ
- Last Paid Dt: మీరు చివరిసారిగా కరెంట్ బిల్లు కట్టిన తేదీ
- AE/ADE Mobile: మీ ప్రాంత అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (AE) లేదా అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ (ADE) మొబైల్ సంఖ్య
- AAO Mobile No : సహాయ అకౌంట్స్ అధికారి మొబైల్ నంబర్
- Devolopment Charges : విద్యుత్ లైన్ల అభివృద్ధి కోసం వేసే ఛార్జీలు
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