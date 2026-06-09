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కరెంటు బిల్లు ఎప్పుడైనా మొత్తం చదివారా? - ప్రతి పదమూ అవసరమే!

- ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ చిట్టీలో ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి - అవన్నీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సినవే!

TGSPDCL Electricity Bill
TGSPDCL Electricity Bill (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 8:21 AM IST

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TGSPDCL Electricity Bill : ఇంటికి కరెంట్ బిల్​ రాగానే అందరూ చూసే మొదటి విషయం.. ఈ నెల "బిల్​ అమౌంట్" ఎంత? అని. అందరూ చూసే ఆఖరి విషయం కూడా అదే! అవును దాదాపుగా నూటికి 99 మంది ఇదే పనిచేస్తారు.

కరెంటు బిల్లు చీటీ నిండా ఎన్నో విషయాలు ఉన్నప్పటికీ, అందరూ ఆ ఒక్క విషయమే చూడడానికి కారణముంది. మిగిలిన అంశాలు చాలా మందికి అర్థం కాక వదిలేస్తారు. మరికొందరు అవసరం లేదని భావిస్తారు. కానీ, అందులోని ప్రతివిషయానికీ ప్రత్యేక అర్థముంది. వాటితో అవసరం కూడా ఉంటుంది. అందుకే రండి.. మనం కలిసి విద్యుత్​ బిల్లును డీకోడ్ చేసేద్దాం!

  • కరెంటు బిల్లులో మొదట TELANGANA అని రాష్ట్రం పేరు ఉంటుంది.
  • దాని కింద TGSPDCL అని ఉంటుంది. ఇది.. తెలంగాణ రాష్ట్ర దక్షిణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ షార్ట్ ఫామ్. మనకు విద్యుత్ సరఫరా చేసే ప్రభుత్వ సంస్థ పేరు ఇది.
  • తర్వాత LT- Electricity = కరెంటు బిల్లు నోటీసు. అంటే మీరు బిల్లు చెల్లించాలని ఇచ్చే నోటీసు అన్నమాట
  • Date (Time) : బిల్లును జారీ చేసిన ఖచ్చితమైన డేట్, టైమ్ ఇక్కడ ఉంటాయి
  • బిల్ No : ప్రతి నెలా జారీ అయ్యే బిల్లు యొక్క ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య
  • దాని కింద ఉన్నది ERO Code : మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిసిటీ రెవెన్యూ ఆఫీస్ కోడ్
  • సెక్షన్ కోడ్: మీ లోకల్ కరెంట్ ఆఫీస్ సెక్షన్ పరిధిని తెలిపే కోడ్
  • APP.VER : బిల్లు లెక్కించడానికి వాడిన మొబైల్/కంప్యూటర్ యాప్ యొక్క సాఫ్ట్‌వేర్ వెర్షన్
  • బిల్లింగ్ యంత్రం గుర్తింపు సంఖ్య: మీటర్ రీడింగ్ తీసిన మిషన్ యొక్క ఐడీ నంబర్

వినియోగదారుని వివరాలు :

  • సర్వీస్ కనెక్షన్ సంఖ్య: మీ ఇంటి కరెంట్ కనెక్షన్ యొక్క పాత/సాధారణ నంబర్
  • ప్రత్యేక వినియోగదారు సంఖ్య (USC No.): ఆన్‌లైన్ పేమెంట్లు చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రతి కనెక్షన్‌కు ఉండే ఒకే ఒక్క యూనిక్ నంబర్
  • వినియోగదారు పేరు : కరెంటు మీటర్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో వారి పేరు
  • చిరునామా: కరెంట్ కనెక్షన్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో వారి ఇంటి అడ్రస్
  • మొబైల్ సంఖ్య & ఈమెయిల్ ఐడి: బిల్లు అలర్ట్‌ల కోసం లింక్ అయిన ఫోన్ నంబర్ మరియు మెయిల్ ఐడీ
  • స్ట్రక్చర్ కోడ్: విద్యుత్ నెట్‌వర్క్ అమరికకు సంబంధించిన సాంకేతిక కోడ్
  • జమచేసిన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్: కనెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు లేదా ఆ తర్వాత మీరు డిపార్ట్‌మెంట్‌లో దాచిన భద్రతా సొమ్ము
  • వర్గం : కనెక్షన్ రకం - గృహ అవసరాలకైతే Domestic, దుకాణాలకైతే Commercial అని ఉంటుంది.
  • Contracted Load: ప్రభుత్వం నుండి మీరు అనుమతి పొందిన గరిష్ట విద్యుత్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లలో).
  • Mtr No. (మీటర్ సంఖ్య): మీ ఇంటి బయట ఉన్న కరెంట్ మీటర్ పై ఉండే అధికారిక నంబర్.
  • MF (మల్టీ ప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్): పెద్ద కనెక్షన్లలో వాడిన యూనిట్లను ఖచ్చితంగా లెక్కించడానికి రీడింగ్‌ను ఈ నంబర్‌తో గుణిస్తారు. సాధారణ ఇళ్లకు ఇది సాధారణంగా '1' ఉంటుంది.
  • Ph (ఫేజ్): మీ కనెక్షన్ సింగిల్ ఫేజ్ (Single Phase)? లేదా త్రీ ఫేజ్ (Three Phase)? ఆ అనేది తెలుపుతుంది.
  • PF (పవర్ ఫ్యాక్టర్): పరిశ్రమలు, వ్యాపార సంస్థలలో విద్యుత్ ఎంత సమర్థవంతంగా వాడుతున్నారో తెలిపే సూచిక.
  • Present Reading : ప్రస్తుత నెలలో మీటర్ చూపించే రీడింగ్
  • Previous Reading: గత నెల బిల్లు తీసినప్పటి రీడింగ్
  • Units: మీరు ఈ నెలలో వాడిన మొత్తం కరెంట్ యూనిట్లు
  • Days: ఎన్ని రోజులకు గాను ఈ బిల్లు తీశారు
  • Recorded MD (గరిష్ట డిమాండ్): మీ ఇల్లు లేదా సంస్థ ఒకే సమయంలో గరిష్టంగా ఉపయోగించిన విద్యుత్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లలో)
  • Energy Charges : విద్యుత్ వాడకం ఛార్జీలు (యూనిట్ల ప్రకారం)
  • Fixed Charges : స్థిర ఛార్జీలు (లోడ్ ఆధారంగా)
  • Customer Charges : కస్టమర్ ఛార్జీలు (సేవా రుసుము)
  • Electricity Duty: విద్యుత్ సుంకము (ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్ను)
  • Interest on ED: విద్యుత్ సుంకంపై పడే వడ్డీ
  • Surcharge: పాత బిల్లు సకాలంలో కట్టనందుకు పడే ఆలస్యపు రుసుము లేదా జరిమానా.
  • FSA/FCA Charges: ఇంధన ధరల మార్పుల ఆధారంగా వేసే సర్దుబాటు ఛార్జీలు
  • Subsidy: ప్రభుత్వం ఇచ్చే కరెంట్ రాయితీ (ఇది బిల్లు నుండి మైనస్ అవుతుంది)
  • Adjustment: బిల్లులో ఏవైనా తప్పులు దొర్లితే సరిచేసే సర్దుబాటు మొత్తం
  • Interest on CD: మీరు డిపార్ట్‌మెంట్‌లో దాచిన కన్స్యూమర్ డిపాజిట్ (CD) పై మీకు వచ్చే వడ్డీ (ఇది వినియోగదారుడికి జమ అవుతుంది)
  • Loss/Gain: చిల్లర పైసలను రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం కోసం చేసే చిన్న సర్దుబాటు

Arrears : బాకీలు, జరిమానాల వివరాలు :

  • Arrears as on (00-00-2026 : 00-00-2026) అంటే.. ఈ తేదీ నాటికి ఉన్న పాత బాకీలు
  • Arrears after (00-00-2026: 00-00-2026) అంటే.. ఈ తేదీ తర్వాత నుండి ఉన్న బాకీలు
  • ACD Due: అదనపు వినియోగ డిపాజిట్ బాకీ
  • Malpractice and Theft Amount: విద్యుత్ దొంగతనం లేదా దుర్వినియోగానికి పాల్పడితే వేసే జరిమానా మొత్తం
  • Due Date : బిల్లు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ
  • Disc Date : బిల్లు కట్టకపోతే కనెక్షన్ కట్​ చేసే తేదీ
  • Last Paid Dt: మీరు చివరిసారిగా కరెంట్ బిల్లు కట్టిన తేదీ
  • AE/ADE Mobile: మీ ప్రాంత అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (AE) లేదా అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ (ADE) మొబైల్ సంఖ్య
  • AAO Mobile No : సహాయ అకౌంట్స్ అధికారి మొబైల్ నంబర్
  • Devolopment Charges : విద్యుత్ లైన్ల అభివృద్ధి కోసం వేసే ఛార్జీలు
  • 24 X 7 Help line Number : 1912

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