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ఈ గోడలు ఇంటికి అందాన్నే కాదు.. కాంతినీ ఇస్తాయి!

- ఇంటీరియర్‌ డిజైన్స్​లో "టెక్స్చర్‌ సర్ఫేస్‌"పై పెరుగుతున్న ఆసక్తి - గోడలకు సహజత్వాన్ని అద్దేందుకు ఇష్టపడుతున్న జనాలు!

Modern home textured surfaces trend
Modern home textured surfaces trend (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 4:10 PM IST

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Modern home textured surfaces trend : ప్రస్తుతం మోడ్రన్ ఆర్కిటెక్చర్​ హంగులతో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పటికీ.. గోడలకు సహజత్వాన్ని అద్దేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు చాలా మంది. నిన్నా మొన్నటి వరకు గోడలంటే నునుపుగా, పాలరాయి అంత సుతారంగా ఉండాలని కోరుకునేవారు. కానీ, ఇప్పుడు టేస్ట్ మారుతోంది. ఇల్లంతా ఒకే రకంగా కనిపించే గోడలు, సీలింగ్‌ల స్థానంలో.. సహజమైన ఆకృతులు, గీతలు, డిజైన్‌లకు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లో ఈ ఫ్యాషన్​నే "టెక్స్చర్‌ సర్ఫేస్‌" అని పిలుస్తున్నారు. గోడలు, ఫ్లోరింగ్, ఫర్నిచర్‌ ఇలా ఇంట్లోని ప్రతి అంశంలోనూ ప్రత్యేకమైన ఆకృతి, స్పర్శను అందించే మెటీరియల్స్‌ను ఉపయోగించడం అన్నమాట.

ఈ టెక్స్చర్‌ సర్ఫేస్‌ కేవలం చూడ్డానికే అందంగా ఉండటమే కాదు.. దాన్ని చేతితో తాకినప్పుడు కూడా ఒక స్పెషల్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అందుకే నేటితరంలో దీనికి ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇంటిపై కనిపించే చిన్నపాటి గీతలు, ఫ్లూటెడ్‌ కాంక్రీట్‌, బ్రష్డ్‌ వుడ్‌, చేతితో తయారు చేసిన టైల్స్‌, రఫ్‌ ఫినిషింగ్‌ ఉన్న స్టోన్‌ వర్క్‌ వంటి ఎన్నో రకాల డిజైన్లు ఈ జాబితాలోకి వస్తాయి.

ఉదయం ఒక బ్యూటీ.. సాయంత్రం మరొకటి :

ఇంటి గోడలకు టెక్స్చర్‌ పెయింట్స్‌, వుడ్‌ ప్యానెల్స్‌, స్టోన్‌ క్లాడింగ్‌ వంటివి ఉపయోగిస్తే ఇంటి స్వరూపమే మారిపోతుందని నిపుములు చెబుతున్నారు. ఇవి కాంతిని నేరుగా ప్రతిబింబించకుండా, నెమ్మదిగా అన్ని వైపులకూ విస్తరించేలా చేస్తాయట. దాంతో రోజులో వేర్వేరు సమయాల్లో వెలుతురు మారినప్పుడల్లా ఈ ఉపరితలాలు అందుకు అనుగుణంగా కొత్తగా కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఉదయం పడే సున్నితమైన సూర్య కాంతి ఒక రకమైన అందాన్నిస్తే, సంధ్యా సమయంలో పడే సూర్యకిరణాలు మరో రకమైన బ్యూటీని సృష్టిస్తాయని అంటున్నారు.

ఇంటి గోడలకు బయటి వైపు ఫ్లూటెడ్‌ కాంక్రీట్‌, టెక్స్చర్‌ క్లాడింగ్‌, చెక్క పలకలు వంటివి ఉపయోగించినప్పుడు సూర్యరశ్మి వాటిపైపడి ఏర్పడే నీడ, వెలుగులు ఇంటికి ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని తీసుకొస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సహజమైన వుడ్‌, స్టోన్‌ వంటి మెటీరియల్స్‌ ఇంటికి వెచ్చదనాన్ని, సహజత్వాన్ని యాడ్​ చేస్తాయట.

ఒకప్పుడు ఇంటి అలంకరణ అంటే గోడలు, ఇంటి ముందు భాగం మాత్రమే. సీలింగ్​ను పెద్దగా పట్టించుకోని వాళ్లు కాదు. కానీ ఇప్పుడు వాటిపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. ఫ్లూటెడ్‌ ప్యానెల్స్‌, వుడ్‌ బీమ్స్, టెక్స్చర్డ్‌ సీలింగ్‌ డిజైన్లతో పైకప్పుకూ ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నారు.

అందంతోపాటు, ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా లభిస్తుండడంతో ఈ టెక్స్చర్‌ సర్ఫేస్‌ ను చాలా మంది ఎంచుకుంటున్నారు. ఆధునికతకు సహజత్వాన్ని జోడించే ఈ డిజైన్‌ ట్రెండ్‌ రానున్న రోజుల్లో మరింత ప్రాచుర్యం పొందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

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TAGGED:

WALL
MODERN HOME
TEXTURED SURFACES TREND
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