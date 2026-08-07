ఇంటిపైన 'మొక్కలు' పెంచుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే "మిద్దె" క్షేమం!
- భవనం మీద మొక్కలు ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నారా? - భద్రమైన పైకప్పుకు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు!
Published : August 7, 2026 at 5:05 PM IST
Terrace Garden Tips: ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది మిద్దె తోటలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇంటి ముందు ఖాళీ స్థలం లేకపోవడంతో కుండీలు, టబ్లను మిద్దెల మీద ఏర్పాటు చేసి మొక్కలను నాటుతున్నారు. అయితే మొక్కలు పెట్టిన కొన్నాళ్ల వరకు ఈ పద్ధతి బాగానే ఉంటుందని, ఆ తర్వాత భవనం పైకప్పుపై ప్లాస్టరింగ్ లేవడంతో నీరు లోపలికి దిగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో మళ్లీ ప్లాస్టరింగ్, వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందని, ఈ క్రమంలోనే మిద్దె తోటలు పెట్టాలనుకునేవారు చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పైకప్పు సురక్షితంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భవనం పై కప్పు దెబ్బతినడానికి కారణాలు ఏంటి?
నీటి లీకేజీ: కుండీల్లో ఎక్కువైన నీరు లీకై అడుగున పేరుకుంటుంది. అయితే ఇలా రోజులు తరబడి ఇలానే జరిగితే కుండీ బరువుగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా బరువైన కుండీ ఒక దగ్గరే ఎక్కువ రోజులు ఉంటే ఆ తేమ పైకప్పులోకి ఇంకుతుందని, ఫలితంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కుండీల్లో పై మట్టి పొడిగా ఉండి వేలు పెట్టి చూసినప్పుడు లోపల తడిగా అనిపిస్తే నీరు పోయనవసరం లేదంటున్నారు. వేసవిలో తప్పితే మిగతా కాలాల్లో రెండు రోజుల వరకు ఈ తడి సరిపోతుందంటున్నారు. ఇక కుండీ కింద తప్పక ఓ ప్లేట్ పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.
అధిక బరువు: పై కప్పుపై మట్టి తడిస్తే అది కప్పు సురక్షిత బరువు కంటే 2 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. రూఫ్పై సిమెంట్ ప్లాట్ఫాం కట్టి దానిపై సిమెంట్ కుండీలు పెట్టొందని, ఇటుకలతో గళ్లు కట్టి మట్టి పోయొద్దంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్లాస్టిక్ లేదా జియోటెక్స్టైల్ కుండీలను వాడాలంటున్నారు. అలాగే మూలలకు మట్టి చేరకుండా చూడాలని సూచిస్తున్నారు. 20 శాతం మట్టి, మిగతాది సేంద్రియ ఎరువు, కోకోపిట్ వాడితే బరువు ఉండదని పేర్కొంటున్నారు.
డ్రైన్లు సరిగ్గా లేకపోవడం: భవనంపై పడిన నీరు వెంటనే బయటికెళ్లే మార్గాలు ఉండాలంటున్నారు. వర్షం పడి ఆ నీరు బయటికి వెళ్లకపోతే కుండీలో మట్టి తడిసి కప్పుపై రెట్టింపు భారం పడుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే నీటి పోయే మార్గానికి కుండీలు అడ్డులేకుండా చూడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పైగా డ్రైన్లు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలని, పాదుల్లో మల్చింగ్ షీట్ వేసుకుంటే మట్టి బురదగా మారదని, కలుపు పెరగదని, ఫలితంగా నీరు ఆగవంటున్నారు.
"భవనం పై కప్పు చదరపు మీటరుకు 150 నుంచి 200 కిలోల బరువుమోసే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఇది నడవడానికి, తాత్కాలిక అవసరాలకు ఉద్దేశించింది. కొందరు గుత్తేదారులు ఖర్చు తగ్గుతోందనే ఉద్దేశంతో శ్లాబ్ మందాన్ని తగ్గిస్తుంటారు. దీంతో సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. బరువు ఒకే పాయింట్ వద్ద కేంద్రీకృతం కాకుండా ఎక్కువ ప్రదేశంలో విస్తరించేలా స్టాండ్లు వాడాలి. వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ వేయించుకోవాలి" - రఘుపతి కొలచలం, కన్సల్టెంట్ సివిల్ ఇంజినీర్
ఎయిర్ గ్యాప్లు: పై కప్పు వేసినప్పుడు వైబ్రేటర్తో సరిగ్గా తిప్పకపోతే కొన్నాళ్లకు అక్కడ ఉబ్బెత్తుగా వస్తుంది. అవే ఎయిర్ గ్యాప్లు, నీరు గ్యాప్లలోకి వెళ్తే రోజుల తరబడి అలాగే ఉండి లోనికి ఇంకుతుందంటున్నారు. కాబట్టి ఏయిర్ గ్యాప్లు తొలగించి, లోపల కాంక్రీట్ బలంగా లేకపోతే మళ్లీ చిప్పింగ్, వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేయించాలని చెబుతున్నారు.
కుండీలు నేరుగా పెట్టడం: కుండీలను ఎప్పుడూ నేరుగా పైకప్పుపై పెట్టొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలా చేస్తే బరువు ఒక్కదగ్గరే పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 3 నుంచి6 అంగుళాల ఎత్తులో స్టాండ్స్పై కుండీలు పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే స్టాండ్స్ కింద చెత్త, తడి లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం:
- కుండీలను నేరుగా పై కప్పుపై కాకుండా బీమ్స్పై పెట్టడం ఉత్తమం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- కప్పు కింది బాగంలో తడి, పగుళ్లను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి అందుకు సరిపడా చర్యలు తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- గోడలపై పగుళ్లు ఎంత లోతుగా ఉన్నాయో పరిశీలించాలని పేర్కొంటున్నారు.
- ఇక 15 ఏళ్లు దాటిన భవనంపై మిద్దెతోట పెట్టాలనుకుంటే ఇంజినీర్లతో కప్పు సామర్థ్యం తనిఖీ చేయించాలని వివరిస్తున్నారు. వారు రీబౌండ్ హ్యామర్ పరీక్షతో కాంక్రీట్ సామర్థ్యాన్ని చెబుతారట.
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