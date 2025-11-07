ETV Bharat / offbeat

"పులిహోర" అంటే ఇలా ఉండాలి! - ఇంట్లో ఈజీగా టెంపుల్ స్టైల్​లో చేసేయండిలా?

చింతపండు పులిహోర - గుడిలో ప్రసాదంలాగా కమ్మగా ఉంటుంది!

Pulihora
Pulihora (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pulihora Making in Telugu : పులిహోర చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దేవాలయాల్లో పులిహోర ప్రసాదం సూపర్​గా అనిపిస్తుంది. కానీ, ఇంట్లో ఈ రెసిపీని ఎన్ని సార్లు చేసినా ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని చెబుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి పులిహోర చేశారంటే సేమ్ టెంపుల్ స్టైల్ లాగానే వస్తుంది. మరీ దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నవరాత్రుల స్పెషల్ "బెల్లం పరమాన్నం" - అమ్మవారికి ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి!

Pulihora
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - కొంచెం
Pulihora
ఆవాలు, పసుపు, కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కుక్కర్​లోకి పావు కిలో బియ్యాన్ని తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు బాగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర గ్లాసుల వాటర్, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు తీసుకొని కడిగి నానబెట్టాలి. నానిన చింతపండులోంచి రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Pulihora
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు కాస్త ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం రెడీ చేసుకున్న తాలింపును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Pulihora
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి..
  • ఇప్పుడు ఈ చింతపండు గుజ్జును అన్నంలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసుల పొడి, తాలింపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇక అంతే! టేస్టీటేస్టీ పులిహోర రెడీ అయినట్లే. ఇంట్లోనే ఇలా టెంపుల్ స్టైల్లో పులిహోర చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది!

తమిళనాడు స్టైల్ "పూరీ, కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ "పెరుగు వడ" - ఇలా చేస్తే ఎంతో మృదువుగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!

TAGGED:

TEMPLE STYLE PULIHORA
PULIHORA MAKING IN TELUGU
పులిహోర తయారీ విధానం
PULIHORA RECIPE PREPARE
PULIHORA RECIPE IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.