"పులిహోర" అంటే ఇలా ఉండాలి! - ఇంట్లో ఈజీగా టెంపుల్ స్టైల్లో చేసేయండిలా?
చింతపండు పులిహోర - గుడిలో ప్రసాదంలాగా కమ్మగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 11:39 AM IST
Pulihora Making in Telugu : పులిహోర చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దేవాలయాల్లో పులిహోర ప్రసాదం సూపర్గా అనిపిస్తుంది. కానీ, ఇంట్లో ఈ రెసిపీని ఎన్ని సార్లు చేసినా ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని చెబుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి పులిహోర చేశారంటే సేమ్ టెంపుల్ స్టైల్ లాగానే వస్తుంది. మరీ దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుక్కర్లోకి పావు కిలో బియ్యాన్ని తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు బాగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర గ్లాసుల వాటర్, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు తీసుకొని కడిగి నానబెట్టాలి. నానిన చింతపండులోంచి రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు కాస్త ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం రెడీ చేసుకున్న తాలింపును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి..
- ఇప్పుడు ఈ చింతపండు గుజ్జును అన్నంలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసుల పొడి, తాలింపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇక అంతే! టేస్టీటేస్టీ పులిహోర రెడీ అయినట్లే. ఇంట్లోనే ఇలా టెంపుల్ స్టైల్లో పులిహోర చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది!
